20 personnes en soins intensifs après des turbulences meurtrières sur un vol de Singapore Airlines, selon des responsables de Bangkok

HONG KONG et LONDRES — Vingt passagers étaient soignés mercredi dans les unités de soins intensifs de deux hôpitaux de Bangkok après qu’un vol de Singapore Airlines a rencontré de graves turbulences, ont indiqué les responsables de l’hôpital.

Une personne est décédée mardi lorsque le vol SQ 321 de Singapore Airlines a rencontré de « graves » turbulences, a annoncé mardi la compagnie aérienne dans un message publié sur les réseaux sociaux. Le Boeing 777-300ER a décollé lundi de l’aéroport d’Heathrow à Londres avec à son bord 221 passagers et 18 membres d’équipage, selon la compagnie aérienne.

Athit Perawongmétha/Reuters

Au moins 85 personnes ont été admises dans trois hôpitaux de Bangkok après que l’avion y ait été détourné, ont indiqué les responsables de l’hôpital de Bangkok dans un communiqué publié mercredi. Dix-neuf autres personnes ont été soignées dans une clinique locale, ont indiqué les autorités.

La compagnie aérienne avait déclaré mardi soir que quatre des passagers étaient américains. Deux d’entre eux ont été blessés.

Treize patients se trouvaient toujours dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Samitivej Srinakarin, ainsi que sept à l’hôpital Samitivej Sukhumvit, ont indiqué des responsables.

Lillian Suwanrumpha/AFP via Getty Images

Trente-six autres passagers étaient soignés mercredi dans ces deux hôpitaux, ainsi que deux autres à l’hôpital de Bangkok, indique le communiqué. Mercredi à midi, 27 autres personnes avaient été libérées, indique le communiqué.

Geoff Kitchen, un britannique de 73 ans, est décédé, selon les autorités et la troupe de théâtre musical où il travaillait. Singapore Airlines a présenté ses condoléances à la famille de Kitchen, déclarant dans une déclaration Mardi, « Notre priorité est de fournir toute l’assistance possible à tous les passagers et membres d’équipage à bord de l’avion ».

Le vol, qui devait arriver à l’aéroport Changi de Singapour, a atterri en Thaïlande vers 15h45, heure locale, a indiqué la compagnie aérienne.

Joe Simonetti d’ABC News a contribué à ce rapport.