20 passagers de Singapore Airlines blessés par les turbulences sont toujours en soins intensifs, dont beaucoup ont besoin d’une opération de la colonne vertébrale

Bangkok — Bon nombre des personnes les plus gravement blessées qui se trouvaient sur le Un vol de Singapore Airlines frappé par de fortes turbulences ont besoin d’opérations à la colonne vertébrale, a déclaré jeudi un hôpital de Bangkok. Vingt personnes sont restées en soins intensifs et un Britannique de 73 ans est décédé après que le Boeing 777, qui volait de l’aéroport de Londres Heathrow à destination de Singapour, soit soudainement descendu après avoir heurté les turbulences au-dessus de la mer d’Andaman mardi.

Un responsable des relations publiques de l’hôpital Samitivej Srinakarin, qui a soigné plus de 100 personnes blessées lors de cette épreuve, a déclaré à l’Associated Press que d’autres hôpitaux locaux avaient été invités à prêter leurs meilleurs spécialistes pour aider aux traitements. Il a demandé à ne pas être nommé en raison de la politique de l’hôpital.

Les passagers ont décrit la « pure terreur » des tremblements de l’avion, des objets volants et des personnes blessées gisant paralysées sur le sol de l’avion.

On ne sait toujours pas exactement ce qui a causé les turbulences qui ont envoyé l’avion, qui transportait 211 passagers et 18 membres d’équipage, dans une descente de 6 000 pieds en trois minutes environ. Le vol de Londres à Singapour a été détourné vers la Thaïlande.

Les médecins d’urgence évaluent et traitent les personnes touchées par de graves turbulences à bord du vol SQ321 de Singapore Airlines, dans une zone de triage à l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, le 21 mai 2024, après que le vol de Londres à Singapour ait été détourné vers l’aéroport thaïlandais. Pongsakornr Rodphai via Reuters



Dans l’un des derniers récits du chaos à bord, Amelia Lim, une Malaisienne de 43 ans, a décrit s’être retrouvée face contre terre.

« J’avais tellement peur… Je pouvais voir tellement d’individus sur le sol, ils saignaient tous. Il y avait du sang sur le sol ainsi que sur les gens », a-t-elle déclaré au journal en ligne Malay Mail.

La femme qui était assise à côté d’elle était « immobile dans le couloir et incapable de bouger, souffrant probablement d’une blessure à la hanche ou à la colonne vertébrale », a-t-elle ajouté.

S’exprimant mercredi avec CBS Newsle passager Dzafram Azmir, un étudiant malaisien de 28 ans qui a déclaré n’avoir pas été blessé grâce à sa ceinture de sécurité, a décrit les scènes « horribles » lorsque l’avion a heurté les turbulences au moment d’un service de repas.

Il a déclaré qu’il n’y avait eu aucun avertissement et « qu’il y avait des cris, des hurlements et des halètements », alors que les personnes qui n’étaient pas attachées « étaient jetées de leur chaise, projetées au plafond de la cabine, puis immédiatement rejetées vers le bas, pour leurs sièges ou le revêtement de sol.

Les patients des soins intensifs de Bangkok comprenaient six Britanniques, six Malaisiens, trois Australiens, deux Singapouriens et une personne de Hong Kong, de Nouvelle-Zélande et des Philippines, a indiqué l’hôpital Samitivej Srinakarin. Il a déclaré avoir prodigué des soins médicaux à un total de 104 personnes.

Les autorités thaïlandaises ont déclaré que le Britannique décédé avait peut-être eu une crise cardiaque. Les passagers ont décrit comment l’équipage de conduite avait tenté de le réanimer en pratiquant la RCR pendant environ 20 minutes.



Ce qu’il faut savoir sur les turbulences après un incident mortel sur un vol de Singapore Airlines

La plupart des gens associent les turbulences aux fortes tempêtes, mais le type le plus dangereux est ce qu’on appelle la turbulence de l’air clair. Le cisaillement du vent peut se produire dans des cirrus vaporeux ou même dans de l’air clair à proximité d’orages, car les différences de température et de pression créent de puissants courants d’air se déplaçant rapidement.

Selon un rapport de 2021 du National Transportation Safety Board des États-Unis, les turbulences représentaient 37,6 % de tous les accidents survenus sur les grandes compagnies aériennes commerciales entre 2009 et 2018. La Federal Aviation Administration, une autre agence gouvernementale américaine, a déclaré qu’il y avait eu 146 blessés graves dus aux turbulences. 2009 à 2021.

Anita Mendiratta, experte en tourisme et en aviation, basée à Londres, a déclaré que les turbulences extrêmes qui ont frappé le vol de Singapore Airlines étaient « extrêmement inhabituelles ».

Elle a déclaré que les passagers devraient écouter les instructions pour garder leur ceinture de sécurité, s’assurer que les bagages à main sont rangés en toute sécurité lorsqu’ils ne sont pas utilisés et réduire les objets rangés dans les compartiments supérieurs.

« Quand il y a des turbulences, ces portes peuvent s’ouvrir et tous les articles en haut, qu’il s’agisse de nos bagages à main, de nos vestes, de nos articles hors taxes, deviennent mobiles et deviennent un risque pour nous tous », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. .

Même si la cause des turbulences qui ont frappé le vol Londres-Singapour reste floue, les climatologues ont a averti les gens de se préparer pour davantage de retards de vols, d’annulations et de turbulences plus graves en raison de changement climatique.