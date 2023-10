« Un contrat verbal ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. » » – le magnat du cinéma Samuel Goldwyn, connu pour ses remarques déroutantes.

Vous entendrez toutes sortes de sagesses à la table de bridge, certaines plus solides que d’autres. Un joueur du club m’a apporté le deal d’aujourd’hui ; il avait été à l’Est.

« Mon partenaire a mené une pique faible contre 3SA. Quelqu’un m’a dit que tu devrais jouer la reine dans cette situation. Si votre partenaire a le roi, vous pouvez jouer la dame ou l’as, mais si le déclarant a le roi, il doit le prendre et vous restez en communication avec votre partenaire.

Sud prit son roi et conduisit le roi de cœur.

SURTRACTURE

« Mon partenaire a gagné », m’a dit East, « et pensait que sa seule chance était de me trouver avec l’as de carreau. Il est passé à un carreau bas et South a fait un overtrick.

L’Est doit jouer l’as sur le premier pique, puis mener la reine. L’enchère marque l’Ouest avec cinq piques, donc l’Est n’a pas besoin de garder un lien. Est ferait peut-être mieux de jouer la reine s’il avait l’as de cœur comme entrée. Dans l’état actuel des choses, il a fatalement induit West en erreur.

QUESTION QUOTIDIENNE

Vous détenez : S 8 3 HQ 5 4 2 DQ 3 CKQ 10 5 2. Votre partenaire ouvre un carreau. Le joueur suivant saute à deux piques, de manière préventive. Que dites-vous?

RÉPONSE : Je me demande comment les joueurs ont géré la préemption adverse avant l’avènement des doubles négatifs. Un double, par accord, montre au moins assez de force pour concourir au niveau trois, plus la longueur du cœur et soit la tolérance au diamant, soit les trèfles. Discutez des doubles négatifs avec votre partenaire.

Concessionnaire sud

N.-É. vulnérable

NORD

S 8 3

QG 5 4 2

QD 3

CKQ10 5 2

OUEST

SJ9 7 4 2

HA 6

DKJ 10 4

C76

EST

SAQ5

H 10 9 8 3

J 9 7 5

C9884

SUD

Sask. 10 6

HKJ7

DA 8 6 2

CAJ3

Sud Ouest Nord Est

1 Passe NT 2 Passe C

2D Pass 3 NT Pass All

Plomb d’ouverture — S 4

