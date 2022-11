20 morts dans un accident de camionnette alors que des inondations record hantent le Pakistan

KARACHI, Pakistan – Une camionnette est tombée dans un fossé rempli d’eau dans le sud du Pakistan touché par les inondations, tuant 20 passagers – principalement des femmes et des enfants – et en blessant 13 autres dans la nuit, a annoncé la police vendredi.

L’incident sur une autoroute affaiblie par les inondations s’est produit dans la province du Sindh sur l’autoroute de l’Indus. La route avait été draguée à plusieurs endroits pour évacuer les eaux de crue, mais n’a pas été réparée des mois plus tard. Le Pakistan appauvri a du mal à se remettre des inondations record, qui ont tué plus de 1 700 personnes et endommagé des routes et des ponts.