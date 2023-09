20 morts au Haut-Karabagh dans une explosion dans une station-service bondée d’habitants fuyant vers l’Arménie

Plus de 13 500 personnes fuient le Haut-Karabakh suite à l’annonce du projet de rattachement de la région séparatiste à l’Azerbaïdjan.

Alors que les habitants se précipitaient hors de la région, une station-service bondée à l’extérieur de la capitale régionale de Stepanakert, dans le Haut-Karabakh, a explosé et causé 20 morts lundi soir.

Au moins 13 corps ont été retrouvés et 290 autres personnes sont toujours hospitalisées à cause de l’explosion.

Au moins 20 personnes ont été tuées et près de 300 autres blessées par une explosion dans une station-service bondée au Haut-Karabakh alors que des milliers de personnes se précipitaient pour fuir la croix vers l’Arménie, ont annoncé mardi les autorités séparatistes de la région.

Plus de 13 500 personnes, soit environ 12 % de la population de la région, ont fui la frontière depuis l’opération militaire rapide menée par l’Azerbaïdjan pour reconquérir entièrement la région séparatiste après trois décennies de régime séparatiste, a déclaré mardi matin le gouvernement arménien.

L’explosion a eu lieu alors que des gens faisaient la queue pour faire le plein de leur voiture dans une station-service à l’extérieur de la capitale régionale Stepanakert, lundi soir. Le ministère de la Santé du gouvernement séparatiste a déclaré que 13 corps avaient été retrouvés et que sept personnes étaient mortes des suites de l’explosion, dont la cause reste incertaine.

DES MILLIERS D’ARMÉNIENS FUITENT LE HAUT-KARABAKH ALORS QUE L’AZERBAÏDJAN RÉCUPÈRE LA RÉGION SÉPARATISTE

Il a ajouté que 290 personnes ont été hospitalisées et qu’un grand nombre d’entre elles restent dans un état grave.

Le ministère arménien de la Santé a déclaré qu’un hélicoptère avait amené quelques victimes de l’explosion en Arménie mardi matin et que d’autres vols étaient attendus.

L’assistant du président azerbaïdjanais, Hikmet Hajiyev, a déclaré sur X, anciennement Twitter, que les hôpitaux azerbaïdjanais étaient prêts à soigner les victimes, mais pas si certaines leur avaient été emmenées. L’Azerbaïdjan a envoyé des médicaments pour le traitement des brûlures et d’autres aides humanitaires, a-t-il déclaré.

L’essence est rare au Haut-Karabakh depuis des mois et l’explosion ajoute encore à l’inquiétude des résidents locaux quant à leur capacité à repartir en voiture. La frontière arménienne se trouve à environ 35 km de Stepanakert.

Des voitures transportant de lourdes charges sur leurs toits envahissaient les rues de Stepanakert, et les habitants se tenaient debout ou allongés sur les trottoirs à côté de tas de bagages.

L’armée azerbaïdjanaise a mis en déroute les forces arméniennes lors d’un blitz de 24 heures la semaine dernière, forçant les autorités séparatistes à accepter de déposer les armes et d’entamer des négociations sur la « réintégration » du Haut-Karabakh à l’Azerbaïdjan.

Alors que l’Azerbaïdjan s’est engagé à respecter les droits des Arméniens de souche dans la région et à rétablir les approvisionnements après 10 mois de blocus, de nombreux habitants locaux ont craint des représailles et ont décidé de partir. Le blocus par l’Azerbaïdjan de la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie a provoqué de graves pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant dans la région.

Moscou a déclaré que des soldats de maintien de la paix russes au Haut-Karabakh aidaient à l’évacuation. Quelque 700 personnes étaient toujours dans le camp des soldats de la paix lundi soir.

Le Haut-Karabagh était une région autonome de l’Azerbaïdjan sous l’Union soviétique, mais le sentiment séparatiste s’est développé au cours des dernières années de l’URSS, puis a dégénéré en guerre.

Le Haut-Karabakh est passé sous le contrôle des forces de souche arménienne, soutenues par l’armée arménienne, lors des combats séparatistes qui ont pris fin en 1994. Au cours de la guerre de 2020, l’Azerbaïdjan a repris des parties du Haut-Karabakh ainsi que les territoires environnants que les forces arméniennes avaient revendiqués pendant la guerre. le conflit antérieur.

Dans le cadre de l’armistice qui a mis fin aux combats de 2020, la Russie a déployé une force de maintien de la paix d’environ 2 000 hommes dans la région. Mais les responsables arméniens et les autorités régionales se sont plaints du fait que les soldats de maintien de la paix ne voulaient pas ou ne pouvaient pas mettre fin au blocus.