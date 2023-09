20 MOINS DE 40 ANS : Paul Konrady

Christine Bryant, correspondante d’affaires



En tant que copropriétaire et directeur du développement commercial de l’entreprise de fabrication et de distribution de plastiques fondée par ses parents en 1981, Paul Konrady a joué un rôle essentiel dans la restructuration de l’équipe commerciale de l’entreprise et dans l’approche de l’entreprise en matière de relations clients et de service.

Depuis qu’il s’est associé à sa sœur Leah en 2020 pour diriger Konrady Plastics, basé à Portage, Paul a travaillé non seulement pour développer leur entreprise, mais aussi pour renforcer les partenariats avec les entreprises qui l’entourent.

Dans le cadre de l’évolution de la culture commerciale de l’entreprise, Konrady et un consultant ont élaboré des quotas de vente pour l’ensemble de l’équipe commerciale. Il a également testé divers logiciels de gestion de la relation client et gère la relation de l’entreprise avec une société de marketing afin de mieux cibler les prospects. Au cours des deux dernières années, Konrady Plastics a obtenu près de 200 000 $ de nouveaux contrats.

« Paul a joué un rôle essentiel dans la revitalisation de notre service commercial et dans la manière dont notre entreprise aborde les ventes », a déclaré Leah Konrady.

Les gens lisent aussi… 3 Floyds prévoit de ramener sa brasserie et d’ajouter un lieu extérieur

NWI Business Ins and Outs : club de location de Lamborghini et Ferrari, ouverture de Stan’s Donuts, Texas Roadhouse, Smoothie King et NWI Customs and Detailing Inc.

Jerry Davich : Tony’s Place à Valparaiso ferme définitivement après près de 70 ans

Jerry Davich : Les blagues déplacées lors du spectacle « Sinatra Forever » mettent nos valeurs sur scène

Une foule en colère affronte un mandat d’arrêt de la police régionale ; 3 personnes arrêtées au corps à corps, selon le département

EN DIRECT : tableau de bord du football au lycée de la semaine 6

Un projet d’hôtel-boutique et de condos au bord du lac de 280 millions de dollars présenté comme « le joyau de la Rive-Sud »

3 Floyds pour doubler la taille de la brasserie, ajouter un café en plein air, une terrasse couverte et une salle de jeux vidéo

L’attaque de ransomware 2022 dans les écoles de Crown Point a coûté 1 million de dollars à résoudre

La menace de violence ferme l’école à charte de la région, affectant 1 400 élèves, selon des responsables

Un autre homme de la région de Valpo arrêté par un groupe d’autodéfense ciblant les prédateurs sexuels d’enfants, selon la police

La police régionale publie une photo en espérant que le public puisse aider à identifier la personne

Le procureur général de l’Indiana accusé de faute professionnelle

La poussée de Crown Point contre Valparaiso en deuxième mi-temps maintient les Bulldogs invaincus

La police d’État arrête 26 conducteurs soupçonnés d’OWI lors d’une répression

Paul remercie son père, qui est toujours copropriétaire de l’entreprise avec ses frères et sœurs, de lui avoir appris le métier, et ses deux parents de l’avoir soutenu.

« Ce sont des personnes positives qui ont bâti leur confiance en nous, nous permettant de grandir en tant qu’individus en tirant des leçons », a-t-il déclaré. « Ils ont toujours été ouverts d’esprit, pondérés et ont été très justes envers nous tous. »

Le parcours de leadership de Konrady ne s’est pas déroulé sans quelques défis en cours de route. Au début de la pandémie de COVID-19, l’entreprise s’est adaptée en produisant des pare-haleines pour les entreprises et organisations de la région et en fournissant des pièces en plastique et usinées aux entreprises qui répondaient aux besoins nationaux en EPI.

Konrady et un autre dirigeant de l’entreprise ont également reconnu que leur processus de soumission était trop lent et que leur taux de suivi des devis était trop faible, ce qui aurait pu être un facteur de perte d’affaires. Ensemble, ils ont découvert un logiciel appelé Paperless Parts qui permet d’augmenter les taux de devis et permet à l’équipe commerciale d’effectuer un suivi de manière plus efficace et plus rapide. L’entreprise est actuellement en train d’intégrer cette nouvelle plateforme.

Comme de nombreuses industries au cours des deux dernières années, Konrady Plastics a également été confrontée à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

« Il était essentiel de disposer d’un réseau large et approfondi avec nos fabricants à travers les États-Unis, et nous avons pu surmonter certains défis en matière de délais de livraison », a-t-il déclaré.

Pour l’avenir, Konrady affirme que l’un de ses objectifs est que l’entreprise obtienne la certification ISO en 2024. Un autre objectif est de poursuivre la croissance déjà connue de Konrady Plastics.

« Nous avons connu une croissance constante au cours des trois dernières années », a-t-il déclaré. « Nous avons augmenté nos ventes de 33 %. Nous nous efforçons de continuer à croître tant du point de vue des revenus que de créer des opportunités d’emploi.

Konrady affirme qu’une partie de cette croissance pourrait prendre la forme d’un outil de distribution permettant aux clients d’acheter du matériel directement sur le site Web de l’entreprise.

« Nous assistons à un changement dans l’industrie, où vous pouvez accéder à votre site Web et acheter du matériel, c’est donc ce que nous envisageons à l’avenir », a-t-il déclaré.