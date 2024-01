20 meilleurs musées de Paris à visiter en 2024

Rien ne crie mieux à « visiter Paris » qu’un musée classique. La capitale regorge d’attractions et d’activités, que vous souhaitiez naviguer sur la Seine ou visiter les expositions de la Tour Eiffel. La ville est célèbre pour ses arts et abrite des musées présentant les arts asiatiques, l’art indigène, l’art postimpressionniste et les arts décoratifs. Et Paris est un lieu de prédilection pour les amateurs d’histoire, avec une richesse d’histoire de la Seconde Guerre mondiale et même des récits sur Napoléon Bonaparte et l’horrible Révolution française. Sans parler des monuments dotés de leur propre section muséale, comme l’Arc de Triomphe et les expositions de la Tour Eiffel.

La plupart des gens visitent Paris pour un long week-end. Si vous ne passez que 2 à 3 jours à Paris, ces musées parisiens devraient figurer en tête de votre itinéraire. Le meilleur, c’est que selon l’endroit où vous séjournez à Paris, vous pouvez vous rendre à pied à ces musées ou prendre un rapide trajet en métro. Les meilleurs musées de Paris vous attendent, faciles d’accès et regorgeant de collections fascinantes.

Meilleurs musées de Paris : 20 musées incroyables à Paris

Dans ce guide, nous vous présenterons les musées parisiens les plus incroyables. Préparez-vous à tout voir, de la collection Paul Guillaume aux expositions de musée de cire en passant par le joyau du Louvre lui-même : l’emblématique Joconde. La chance de visiter un musée à Paris n’est pas quelque chose à laisser passer. Après avoir lu ce guide, vous serez bien équipé pour créer l’itinéraire muséal de votre vie.

Obtenez le Paris Museum Pass – Choisissez parmi 2, 4 ou 6 jours avec accès à plus de 60 des plus grands monuments et musées de Paris, dont le Louvre et Versailles, et visitez le Centre Pompidou.

1. Musée d’Orsay

Le musée d’Orsay n’est rien de moins qu’une magie artistique. Le grand musée est situé dans une ancienne gare ferroviaire, avec d’immenses plafonds de verre et l’une des horloges les plus célèbres au monde. Vous pouvez vous rendre directement au dernier étage pour regarder derrière le cadran en verre de l’horloge et admirer le paysage urbain de Paris en contrebas. Bien sûr, on ne visite pas le musée d’Orsay uniquement pour son architecture, même si celle-ci constitue un attrait majeur. C’est également l’un des musées parisiens les plus respectés. Le musée d’Orsay possède une vaste collection permanente d’art européen du XIXe au XXe siècle.

Le musée d’Orsay abrite des œuvres d’art allant des années 1848 à 1914. Vous pourrez admirer des œuvres de grands noms tels que Van Gogh, Monet et Rodin. Bref, c’est une collection de tous les plus grands noms du monde de l’art. Vous pouvez également voir des pièces spécifiques, comme La Nuit étoilée et l’autoportrait emblématique de Van Gogh. Il suffisait de l’inclure. Le musée d’Orsay est exceptionnel, de son cadre unique à ses précieuses expositions. Inclus dans le Paris Museum Pass.

Adresse : Esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007, Paris, France

Horaires d’ouverture : de 9h30 à 18h du mardi au dimanche, restant ouvert jusqu’à 21h45 le jeudi. Fermé le lundi.

Coût d’entrée : 15 $ via le site officiel.

2. Musée des Arts Décoratifs

Qui n’est pas époustouflé par les arts décoratifs ? Le Musée des Arts Décoratifs est l’un des bâtiments muséaux les plus imposants et somptueux de Paris – ce qui en dit long. Et à l’intérieur, il accueille plus de 6 000 objets différents dans une collection de haute couture. Le musée des Arts Décoratifs se trouve juste à l’extérieur du Louvre, surplombant le jardin des Tuileries. C’est un musée accessible à combiner avec une visite du Louvre ou du Musée de l’Orangerie.

À l’intérieur, il y a de tout, des bijoux, des luminaires, des meubles raffinés, des cristaux et des mannequins. Ce musée parisien est un endroit à visiter si vous admirez les belles choses de la vie. Ses expositions sont élégantes, avec un sérieux effet wow. Toute personne intéressée par l’histoire, la mode et l’art appréciera ce musée. Surveillez l’exposition Iris Van Herpen, qui est une de mes préférées.

Adresse : 107 Rue de Rivoli, 75001, Paris, France.

Horaires d’ouverture : de 11h à 18h du mardi au dimanche.

Coût d’entrée : 15 $ par personne via le site officiel.

3. Musée de l’Orangerie

Le musée de l’Orangerie est un autre favori de Paris. Ce musée abrite une collection d’art européen du XXe siècle de renommée mondiale, notamment pour ses peintures murales de nénuphars de Monet. Pensez à de grosses peintures encadrées et à un mélange d’expositions permanentes et temporaires. Bien que ce musée ne soit que petit comparé à certains autres musées d’art de Paris, sa taille compacte le rend facile pour les visiteurs. Il connaît également moins de monde que son voisin le musée du Louvre.

La meilleure chose à voir à l’intérieur du Musée de l’Orangerie est la collection de peintures murales de nénuphars de Monet. Il s’agit d’une pièce digne d’une liste de souhaits pour tout amateur d’art. L’œuvre s’étend autour d’un vaste mur incurvé – une seule exposition dans une pièce blanche et sobre qui évoquerait le sentiment d’une oasis au milieu de Paris. Le Musée de l’Orangerie est l’endroit à visiter si vous êtes passionné par les arts.

Adresse : Jardin des Tuileries, 75001, Paris, France

Horaires d’ouverture : Ouvert de 9h à 18h du mercredi au lundi, restant ouvert jusqu’à 21h le vendredi. Fermé le mardi.

Coût d’entrée : 12 $ par personne via le site officiel.

4. Grand Palais

Le Grand Palais pourrait être fermé pour rénovation jusqu’à plus tard en 2024, mais cette salle art nouveau vient juste avait à mentionner dans ce guide. La structure a été créée en 1900, et son extérieur audacieux à colonnes et son plafond en forme de serre sont un spectacle très apprécié à Paris. Le Grand Palais accueille une rotation rapide d’expositions temporaires, de Gertrude Stein et Pablo Picasso à une exposition sur Prosper Mérimée. Si vous aimez le son d’un centre artistique en constante évolution et en constante évolution, le Grand Palais devrait figurer en tête de votre visite incontournable.

On ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre, ce qui représente la moitié de l’attrait. Consultez le site officiel et voyez quelles expositions coïncident avec votre voyage. Nous attendrons avec impatience sa réouverture très attendue en 2024.

Adresse : 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008, Paris, France

Horaires d’ouverture : Fermé temporairement, réouverture plus tard en 2024.

Coût d’entrée : N/A – varie en fonction de l’exposition.

5. Musée National d’Art Moderne

Techniquement, ce musée est le Centre Pompidou. Le Musée National d’Art Moderne – un musée national d’art moderne – est situé dans les entrailles du célèbre Centre Pompidou de Paris. Il couvre l’histoire de l’art européen moderne et contemporain du XXe au XXIe siècle, y compris l’art d’avant-garde et impressionniste. Vous trouverez un mélange de différents artistes contemporains. Le Musée National d’Art Moderne couvre une partie de l’histoire de l’art la plus récente par rapport aux autres musées parisiens.

Le Musée National d’Art Moderne est réparti sur deux étages du Centre Pompidou, 4e et 5e. Le 4ème niveau présente de l’art contemporain des années 1960 tandis que le 5ème étage présente de l’art moderne de 1905 à 1965. Ne manquez pas de voir l’œuvre de Xavier Veilhan. Le Rhinocéros et celui de Donald Judd Empiler, qui ressemblent à une pile de carrés apparemment flottants de type Jenga dans la section minimalisme.

Ce vaste complexe abrite également une immense bibliothèque et un centre de musique au Centre Pompidou. Le bâtiment est surtout connu pour son extérieur, avec un escalier extérieur spectaculaire qui fait saillie sur son mur. La conception donne l’impression que le Centre Pompidou est constamment sous des échafaudages, avec un réseau de barres métalliques entrecroisées. Le Centre Pompidou est un bâtiment d’allure moderniste et son architecture en fait une attraction à part entière. Vous pouvez facilement prendre des photos gratuitement de l’extérieur avant de visiter le Musée national d’art moderne. Il est inclus dans le Paris Museum Pass.

Adresse : Place Georges-Pompidou, 75004, Paris, France

Horaires d’ouverture : de 11h à 21h du lundi au dimanche, ouverture jusqu’à 23h le jeudi.

Coût d’entrée : 15 $ par personne via le site officiel.

6. Musée Rodin

Le musée Rodin est un choix facile lors de la planification d’un itinéraire à Paris. Ce musée parisien a une niche spécifique : des sculptures dans un glorieux manoir du XVIIIe siècle. Il s’agit de la plus grande collection au monde de sculptures de Rodin, toutes disposées dans un jardin serein et bien entretenu et dans des salles aérées du manoir. Le musée présente des scènes sculptées incroyables. Il y a quelque chose de tout simplement très engageant dans les sculptures. Et si vous n’êtes généralement pas un passionné d’art, la qualité immersive supplémentaire des expositions 3D pourrait vous séduire.

Si vous ne pouviez voir qu’une seule exposition au Musée Rodin, faites-en Le Penseur. Cette sculpture est l’œuvre la plus emblématique de Rodin. Profitez également d’admirer des œuvres d’autres artistes, car le musée Rodin propose quelques expositions d’autres artistes comme Van Gogh. Considérez-le comme la cerise sur le gâteau.

Adresse : 77 Rue de Varenne, 75007, Paris, France

Horaires d’ouverture : Ouvert de 10h à 18h30 du mardi au dimanche, fermé le lundi.

Coût d’entrée : 15 $ par personne via le site officiel.

7. Fondation Louis Vuitton

Ce musée d’art moderne futuriste est l’un des musées parisiens les plus bizarres. Les dômes de verre ressemblent à une version parisienne de l’Opéra de Sydney. Mais si vous aimez l’art moderne et contemporain, c’est l’un des meilleurs musées à visiter.

Vous aurez envie de passer un moment à prendre des photos de l’extérieur excentrique de la Fondation Louis Vuitton. Lorsque vous avez terminé, vous verrez une belle salle d’attente intérieure avec un mélange de collections temporaires et permanentes. Le beau portrait Mesdames et Messieurs par Andy Warhol et une pièce naturaliste montrant une feuille brune prise au piège dans un arbre appelé Acacia et Foglie di Zucca. Le musée de Paris propose des tonnes d’expositions qui suscitent la réflexion.

Adresse : 8 Avenue du Mahatma Gandhi Bois de Boulogne, 75116, Paris, France.

Horaires d’ouverture : de 11h00 à 20h00 du mercredi au lundi, fermé le mardi.

Coût d’entrée : 20 $ par personne via le site officiel, avec des réductions pour les moins de 26 ans, les étudiants et les artistes.

8. Petit-Palais

Le Petit Palais est un autre musée génial autour des Jardins des Tuileries. Le grand bâtiment possède une entrée imposante avec de grandes colonnes et une qualité somptueuse. En tant que musée d’art, il expose de nombreux chefs-d’œuvre célèbres, notamment des œuvres de Gustav Courbet et Giovanni Boldini. S’assurer…