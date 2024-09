20 meilleurs jeux comme Elden Ring à jouer en 2024

GameSpot peut recevoir des revenus provenant de partenariats d’affiliation et de publicité pour le partage de ce contenu et des achats via des liens.



Les jeux de From Software ont eu un impact considérable sur le paysage du jeu depuis la sortie de Dark Souls, mais aucun n’a eu autant d’impact qu’Elden Ring. L’impact est si grand, en fait, que pour beaucoup, terminer Elden Ring signifie qu’il est temps de chercher d’autres jeux comme Elden Ring. Il combine les éléments essentiels d’un jeu Souls – notamment un système de combat avec des ennemis coriaces et des boss massifs qui nécessitent souvent une étude minutieuse et un jeu patient pour les vaincre – avec un monde ouvert incroyablement dense et imaginatif.

C’est ce monde ouvert qui distingue vraiment Elden Ring des autres titres de From Software et de la plupart des jeux en général ; il regorge de choses fascinantes à découvrir, encourageant les joueurs à se lancer sur leur propre chemin d’exploration et les récompensant constamment pour leurs efforts.

Bien que l’expérience soit souvent ressentie comme singulière, de nombreux jeux comme Elden Ring évoquent une sensation similaire, celle d’être plongé dans un monde sombre et hostile, que ce soit par leur système de combat, leur narration sombre et intrigante ou leur conception du monde. Vous trouverez ci-dessous 20 RPG, jeux de type Soulslike et jeux en monde ouvert qui reprennent chacun des éléments du gameplay d’Elden Ring, vous offrant des batailles plus difficiles à mener et des mondes incroyables à explorer. Il ne s’agit pas nécessairement de doublons de ce que propose Elden Ring, mais de jeux qui pourraient plaire à ceux qui aiment certains éléments du jeu.

Alternativement, nous avons des suggestions pour les meilleurs RPG et les meilleurs mods Elden Ring, ces derniers pouvant étendre et rafraîchir votre expérience si vous voulez simplement plus d’Elden Ring.