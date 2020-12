Les fans de sport ont eu un aperçu du genre d’année qui allait être en janvier avec la mort d’une légende de la NBA, Kobe Bryant. À partir de là, la pandémie de coronavirus et les troubles civils qui se sont propagés à travers le pays n’ont pu s’empêcher d’avoir un impact sur le monde du sport.

C’était une année que beaucoup d’entre nous préféreraient oublier. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de citations mémorables qui définissaient notre façon de penser et de ressentir le sport en 2020.

USA TODAY Sports a regardé en arrière sur l’année qui était et les citations qui sont restées avec nous. Voici quelques points importants:

KOBE BRYANT

1 – «Il voulait être le meilleur basketteur possible. Et en apprenant à le connaître, je voulais être le meilleur grand frère que je puisse être. – Michael Jordan au service commémoratif de Kobe Bryant. La commémoration de Jordan a présenté une fenêtre sur le lien caché que les deux légendes partageaient.

2 – « Ce qui m’a blessé, c’était tout ce que je voulais dire, je ne l’avais pas dit. Je ne l’ai jamais dit. » – Le membre du Temple de la renommée de la NBA Shaquille O’Neal à Mark Medina de USA TODAY sur sa relation ascendante avec l’ancien coéquipier Kobe Bryant.

COVID-19[feminine

3 – «J’aurais aimé prendre cette chose plus au sérieux et j’espère que tout le monde le fera parce que nous pouvons le faire ensemble. Faites attention et restez en sécurité. – L’attaquant de l’Utah Jazz Rudy Gobert, dont le test COVID positif a entraîné le report immédiat d’un match de Jazz-Thunder en mars et la suspension de la saison NBA. D’autres ligues sportives ont rapidement emboîté le pas alors que le virus commençait rapidement à se propager.

4 – «Les quatre ou cinq premiers jours, j’étais honnêtement nerveux. Je ne dirais pas que je pensais que j’allais mourir ou quoi que ce soit du genre, mais cela m’a un peu traversé l’esprit. – Le secondeur des Denver Broncos, Von Miller, sur la sous-traitance et la récupération du COVID-19.

SPORTS REPORTÉS

5 – « On a l’impression d’être à 162 en ce moment … En fait, ça ne ressemble pas à une saison écourtée, pour le stress mental que tout le monde a dû traverser et changer. » – Le manager des Atlanta Braves, Brian Snitker, à la mi-septembre, sur les rigueurs de jouer une saison MLB de 60 matchs avec COVID-19.

6 – «Je sais que la NCAA s’inquiète pour la fin du match. Ils ne sont pas aussi préoccupés par le jeu auquel nous jouons actuellement. – L’entraîneur de basket-ball masculin de Duke, Mike Krzyzewski, qui a évoqué la décision de la NCAA de « labourer » au début de la saison 2020-21 au milieu de la pandémie de coronavirus afin d’avoir March Madness après l’annulation du tournoi NCAA 2020 en raison du virus.

TROUBLES SOCIAUX

sept – «J’ai appris très tôt qu’en luttant contre l’oppression, la déshumanisation et la colonisation systématiques, qui contrôle le récit façonne la réalité de la façon dont le monde voit la société. Il contrôle qui est aimé, qui est détesté, qui est dégradé et qui est célébré. – L’ancien quart-arrière de la NFL, Colin Kaepernick, a raconté à USA TODAY Sports son sort de lutte contre l’injustice et ce qui l’a incité à s’agenouiller à l’origine pendant l’hymne national.

8 – «Comment pouvez-vous entendre la douleur que vivent les Noirs et la rejeter comme rien? Comment pouvez-vous entendre la douleur et répondre avec autre chose que » Je suis avec vous « ? » – Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow après le tir de Jacob Blake.

9 –« C’est incroyable pourquoi nous continuons à aimer ce pays, et ce pays ne nous aime pas en retour. » – L’entraîneur des Philadelphia 76ers et ancien entraîneur des LA Clippers, Doc Rivers, après la fusillade de Jacob Blake.

dix – « Quel est le message que vous avez reçu? … J’ai l’impression que le but est de faire parler les gens. » – Naomi Osaka lorsqu’elle a été interrogée sur ses masques d’avant et d’après-match à l’US Open, chacun portant le nom d’un Noir américain différent tué par profilage racial ou violence policière inutile.

11 – «Nous, la Ligue nationale de football, admettons que nous avons eu tort de ne pas écouter les joueurs de la NFL plus tôt et nous encourageons tous à s’exprimer et à protester pacifiquement. Nous, la Ligue nationale de football, pensons que la vie des Noirs compte. – Le commissaire de la NFL Roger Goodell en juin, un jour après qu’un groupe de joueurs de la NFL a défié la NFL de se joindre à leur lutte contre le racisme.

UNDERDOGS

12 – «Je veux vraiment donner quelques conseils à tous les enfants: continuez à rêver en grand. Ces opportunités, elles sont plus proches que vous ne le pensez. » – Le voltigeur des Rays de Tampa Bay, Brett Phillips, après son coup de grâce, a fait de lui un héros des plus improbables lors de la victoire 7-6 des Rays dans le quatrième match de la Série mondiale.

13 – «C’est ce que (les entraîneurs de Vanderbilt) ont fait tout le temps. C’était (basé sur) si je suis assez bon pour le faire. Ce n’était pas parce que j’étais une fille. « – Sarah Fuller, la botteuse de Vanderbilt, qui est devenue la première femme à marquer dans un match de football universitaire Power Five.

14 – « Que diriez-vous de ces Fighting Rece Davises? » – L’entraîneur de football du nord-ouest Pat Fitzgerald après un commentaire de l’analyste d’ESPN Joey Galloway a contribué à alimenter une victoire de 17-7 sur le Wisconsin en comparant les capacités athlétiques des joueurs des Wildcats à celles de son collègue d’ESPN, Rece Davis.

GAGNANTS

15 – «J’ai prouvé que je pouvais y arriver dimanche avec la tête d’un tournoi majeur, surtout dans des conditions difficiles … parce que je suis sûr que beaucoup de gens pensent qu’il y avait des doutes dans mon esprit, simplement parce que j’étais là. . » – le golfeur Dustin Johnson, sur les quasi-accidents et les effondrements tragiques dans les derniers tours des anciens majeurs derrière lui en remportant The Masters en novembre, un peu plus d’un mois après avoir été testé positif au COVID-19.

16 – «Je veux voir des femmes commissaires, présidents, propriétaires. Ce que je veux surtout voir, ce sont les femmes récoltant les fruits du travail qu’elles ont semé. – L’attaquant de LA Sparks et présidente de l’association des joueurs de la WNBA, Nneka Ogwumike, à Nancy Armour, de USA TODAY, sur l’état de la ligue après avoir ratifié sa nouvelle convention collective.

ICÔNES

17— « Ecoute, je ne peux pas arrêter de fumer. J’ai fumé pendant les bagarres. Je dois juste fumer, je suis désolé. Je fume.… Je fume tous les jours. Je n’ai jamais arrêté de fumer. » – Mike Tyson sur son utilisation de la marijuana avant les combats. Le joueur de 54 ans a déclaré qu’il fumait de la marijuana juste avant de se battre contre Roy Jones Jr. à la fin du mois de novembre lors de son célèbre retour sur le ring de boxe.

18 – « Je pensais que ce serait un gros problème, mais cela dépasse mes espérances. Mais c’est aussi un témoignage de notre situation. Les gens recherchent l’espoir. Les gens recherchent l’inspiration. Je suis heureux d’en faire partie. » – Kim Ng des Marlins de Miami, après avoir été nommée première femme directrice générale d’une grande franchise sportive masculine américaine.

19 – « Je suis énervé. Je suis en colère parce que les gens essaient de tester mon caractère et la personne que je suis et mon intégrité. Ils ne me volent pas ça, mais essayent de tester ça. » – Le chauffeur de NASCAR Bubba Wallace après que le FBI a mené une enquête sur le nœud coulant trouvé dans son garage à Talladega Superspeedway le 21 juin et a déterminé que l’incident n’était pas un crime fédéral car le nœud coulant a été retrouvé dans le même garage dès octobre 2019. Wallace n’a pas trouvé le nœud coulant lui-même et NASCAR a initialement condamné l’incident comme un crime de haine.

20 – « C’est devenu personnel avec moi. » – Michael Jordan dans « The Last Dance », (plusieurs fois) sur ses différents adversaires. Sans sports en direct à la télévision depuis des mois, la série de documentaires ESPN sur la dynastie NBA des Chicago Bulls des années 1980 a captivé les fans. La mentalité de la puce sur l’épaule de Jordan a engendré d’innombrables mèmes «… et j’ai pris cela personnellement» sur les réseaux sociaux – même si l’image de la réaction n’est jamais apparue dans le documentaire.