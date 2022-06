20 hommes condamnés dans l’attentat de novembre 2015 à Paris

Les événements de cette période ont profondément traumatisé la France et continuent de façonner les débats nationaux sur l’identité française, la place des musulmans dans un pays qui s’identifie comme laïc et l’équilibre entre liberté individuelle et sécurité collective.

Des centaines de personnes ont témoigné dans une salle d’audience géante de Paris construite spécialement pour accueillir plus de 500 personnes – avocats, survivants, familles de victimes, accusés, experts et même le président de la France au moment des attentats, François Hollande, une première pour un ancien Français chef. C’était aussi l’un des rares procès en France à être filmé, à des fins de recherche historique, et le premier que les plaignants pouvaient suivre en direct sur les radios internet.

Le tribunal a reconnu 19 des accusés coupables de toutes les charges retenues contre eux, notamment d’avoir été complices de meurtre et de prise d’otages, ainsi que d’avoir participé à un complot terroriste. Un prévenu a été reconnu coupable du chef d’accusation moindre de participation à une association de malfaiteurs.