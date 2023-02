20 grands raccourcis clavier Windows 11 que vous devriez utiliser

Si vous utilisez régulièrement un clavier physique, vous utiliserez certainement au moins quelques raccourcis. Ceux-ci peuvent vous faire gagner beaucoup de temps, ainsi que les tracas d’essayer de trouver une option ou un paramètre spécifique.

La plupart d’entre nous ont complètement remplacé copier (Ctrl + C), coller (Ctrl + V), couper (Ctrl + X) et annuler (Ctrl + Z) par le raccourci approprié, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg sur Windows 11.

Deux ou trois touches seulement peuvent être utilisées pour gérer les fonctionnalités multitâches, lancer des outils communs et bien plus encore. Presque tous les raccourcis clavier de Windows 10 sont passés à Windows 11, mais il y en a également neuf nouveaux à connaître.

Dans cet article, nous passerons en revue 20 des plus utiles du dernier système d’exploitation de Microsoft. Prendre le temps de les apprendre vous rendra plus efficace, mais il est également possible de créer les vôtres.

Nouveaux raccourcis Windows 11

Il n’y a que deux raccourcis Windows 11 qui n’ont jamais été dans Windows auparavant, et tous deux se rapportent à l’outil multitâche Snap Layouts.

Appuyez sur les touches fléchées Windows + Alt + Haut pour aligner la fenêtre que vous utilisez actuellement sur la moitié supérieure de l’écran. Vous serez ensuite invité à ajouter une autre fenêtre ouverte à la moitié inférieure.

Anyron Copeman / Fonderie

De même, Windows + Alt + flèche vers le bas alignera la fenêtre sur la moitié inférieure, vous permettant d’ajouter quelque chose en haut.

N’oubliez pas que vous pouvez déjà vous accrocher à la moitié gauche de l’écran (Windows + flèche gauche) ou à la moitié droite (Windows + flèche droite). Mais si vous aimez le multitâche horizontal sur écran partagé, cela rend les choses beaucoup plus rapides.

Les raccourcis ici existaient tous dans Windows 10, mais leur fonction a changé pour refléter les nouvelles fonctionnalités de Windows 11. Chacun des sept raccourcis ci-dessous vous permet d’accéder à une partie mise à jour de l’interface utilisateur.

Windows + A – ouvrez le menu Paramètres rapides (maintenant séparé du centre de notification et du calendrier)

Windows + C – ouvrir le chat Microsoft Teams (nouvelle fonctionnalité)

Windows + H – ouvrir la saisie vocale (nouvelle fonctionnalité)

Anyron Copeman / Fonderie

Windows + K – ouvrez Cast dans les paramètres rapides, vous permettant de diffuser rapidement votre écran sur un autre qui est connecté au même réseau (nouvelle fonctionnalité)

Windows + N – ouvrez le centre de notifications et le calendrier (maintenant séparés des paramètres rapides)

Anyron Copeman / Fonderie

Windows + W – Widgets ouverts (nouvelle fonctionnalité)

Windows + Z – ouvrez les mises en page Snap (nouvelle fonctionnalité)

Raccourcis Windows 10 encore disponibles

Aussi excitants que soient les nouveaux raccourcis, bon nombre des meilleurs raccourcis clavier de Windows 11 étaient également disponibles dans Windows 10. Voici quelques-uns des points forts :

F2 – renommer le fichier ou le dossier sélectionné dans l’explorateur de fichiers

Alt + Entrée – afficher les propriétés du fichier ou du dossier sélectionné

Alt + P – affiche le panneau de prévisualisation dans l’explorateur de fichiers

Anyron Copeman / Fonderie

Ctrl + N – ouvre une nouvelle fenêtre de l’explorateur de fichiers

Alt + flèche gauche ou droite – aller à la page précédente ou suivante dans l’explorateur de fichiers ou la plupart des navigateurs Web

Windows + T – parcourez toutes les applications ouvertes dans la barre des tâches. Remplacez la clé par un numéro pour ouvrir l’application dans cette position spécifique

Windows + Ctrl + D – créer un nouveau bureau virtuel et ouvrir i

Anyron Copeman / Fonderie

Windows + Ctrl + flèche gauche ou droite – se déplacer entre plusieurs bureaux virtuels

Alt + Tab – passer à la dernière fenêtre active. Maintenez Alt et continuez à appuyer sur l’onglet pour en choisir un autre

Alt + F8 – affichez votre mot de passe (tel qu’il est tapé) lors de la connexion

Windows + Maj + flèche gauche ou droite – déplacer la fenêtre active entre les moniteurs (lorsque plusieurs sont connectés).

N’oubliez pas que cette liste est loin d’être exhaustive. Chaque raccourci clavier de Windows 11 est disponible sur le site Web de Microsoft.

Comment créer vos propres raccourcis clavier Windows 11

Windows 11 n’a pas d’outil intégré pour créer vos propres raccourcis clavier, mais c’est facile via une application tierce gratuite :

Téléchargez WinHotKey depuis le site Web de Softpedia

Cliquez sur le fichier téléchargé et suivez les instructions pour l’installer

Depuis l’écran principal, cliquez sur “Nouveau raccourci clavier…”

Anyron Copeman / Fonderie

Donnez un nom au nouveau raccourci si vous le souhaitez (ce n’est pas nécessaire), puis décidez quelle combinaison de touches vous souhaitez utiliser

Cliquez sur le menu déroulant sous “Je veux que WinHotKey” et choisissez l’une des cinq options

Ce que vous voyez maintenant dépendra de ce que vous avez choisi. Cliquez sur “Parcourir…” pour choisir une application, un fichier ou un dossier spécifique, saisissez un texte spécifique ou choisissez ce que vous aimeriez qu’il advienne de la barre des tâches

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur ‘OK’ pour confirmer

Vous verrez maintenant votre nouveau raccourci apparaître dans la liste des raccourcis clavier. Utilisez le raccourci que vous venez de configurer pour le lancer à tout moment. Pour le supprimer ou le modifier, il suffit de le sélectionner et de choisir les options pertinentes en haut de la fenêtre.

Articles Liés