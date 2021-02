20 grands films à regarder en famille en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs

Hollywood n’a pas toujours raison de l’histoire. Mais cela nous a donné des films exceptionnels qui traitent des préjugés raciaux et des droits civils, avec des noms de premier ordre comme Michelle Obama, Beyoncé, Denzel Washington, Viola Davis, Sidney Poitier et Chadwick Boseman.

Si vous êtes fan de films, vous pouvez célébrer le Mois de l’histoire des Noirs en regardant ces 20 films qui dépeignent la vie de héros afro-américains et la quête permanente d’une plus grande décence humaine, tous appropriés pour les enfants (dans certains cas, les plus âgés enfants) et les familles à regarder ensemble. Encore plus encourageant: beaucoup d’entre eux sont récents et reflètent le calcul racial actuel de l’Amérique.

1. ‘Pour tuer un oiseau moqueur’ (1962)

Ce film intemporel met en vedette le grand Gregory Peck et est basé sur le roman du même nom de Harper Lee, lauréat du prix Pulitzer en 1960. Peck joue le rôle d’Atticus Finch, père du narrateur du film, Scout. Atticus défend un homme noir, Tom Robinson, après avoir été accusé d’avoir violé une fille blanche, Mayella Ewell. L’accusation et le procès bouleversent la petite ville d’Alabama de l’époque de la Dépression des Finches. Le film a remporté trois Oscars.

Où regarder: YouTube, iTunes, Google Play, Amazon Prime

2. «Figures cachées» (2016)

Avec Taraji P. Henson, Janelle Monae et Octavia Spencer, c’est l’histoire de femmes afro-américaines qui ont servi d’ordinateurs humains et ont apporté d’autres contributions vitales à la NASA dans les années 50 et 60 qui ont contribué au lancement du programme spatial. Pour les 10 ans et plus.

Où regarder: Disney +

3. «Le conte d’une ballerine» (2015)

Ce documentaire examine la race et l’image corporelle dans le monde du ballet d’élite avec la montée en puissance de la ballerine afro-américaine Misty Copeland. Elle a été la première danseuse principale de l’American Ballet Theatre de New York. Pour les 9 ans et plus.

Où regarder: Sling TV Premium, Amazon Prime, YouTube, iTunes, Google Play

4. ‘Lee Daniels’ Le majordome ‘(2013)

Librement basé sur la vraie vie d’Eugene Allen, un homme noir qui a travaillé à la Maison Blanche pendant 34 ans avant de prendre sa retraite en tant que maître d’hôtel en 1986, ce drame met en vedette Forest Whitaker dans le rôle de Cecil Gaines. Pendant le mandat de Gaines à la Maison Blanche, il a une perspective unique sur les événements sociaux et politiques historiques tels que le président Dwight D.Eisenhower envoyant des troupes à Little Rock Central High School pour soutenir la déségrégation scolaire et l’investiture du premier président noir américain, Barack. Obama. Oprah Winfrey, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr., David Oyelowo et Robin Williams font partie de la distribution des étoiles.

Où regarder: Netflix

5. «Devinez qui vient dîner» (1967)

Joanna Drayton (Katharine Houghton), une femme blanche de 23 ans, ramène à la maison son fiancé noir (Sidney Poitier) pour rencontrer sa famille de la classe supérieure. En dépit d’être libéraux, les parents de Drayton (Spencer Tracy et Katharine Hepburn) ont du mal à s’adapter à la relation. Le drame comique a fait des vagues lors de sa sortie car il était l’un des premiers films à dépeindre le mariage interracial sous un jour positif. Il est sorti la même année que la Cour suprême a publié Loving v. Virginia, qui a annulé toutes les lois des États interdisant le mariage interracial.

Où regarder: Vudu, Amazon Prime, YouTube, iTunes, Google Play

6. «42» (2013)

Le biopic inspirant suit les deux années au cours desquelles Jackie Robinson (jouée par Chadwick Boseman) a brisé la barrière des couleurs du sport en Major League Baseball. Les familles peuvent s’attendre à entendre de nombreuses utilisations du mot «N» et le film a des thèmes raciaux sérieux. Ce serait donc mieux pour les 11 ans et plus.

Où regarder: fuboTV, Philo, YouTube, iTunes, Google Play, Vudu

7. «L’aide» (2011)

Le film PG-13 est le mieux adapté pour les préadolescents matures car il y a le tabagisme, le mot «N», un mariage abusif et une fausse couche avec du sang. Une écrivaine en herbe (Emma Stone) cherche à raconter l’histoire des luttes des femmes de chambre afro-américaines (dont Octavia Spencer et Viola Davis) qui travaillent pour des familles blanches dans les années 1960.

Où regarder: Netflix

8. ‘Souviens-toi des Titans’ (2000)

Denzel Washington joue dans l’histoire vraie d’un nouvel entraîneur de football afro-américain dans une école nouvellement intégrée à Alexandrie, Virginie en 1971. Les Titans ont du mal à s’entendre et à jouer en équipe, divisés par les tensions raciales, quand un un acteur majeur est gravement blessé dans un accident de voiture. Recommandé pour les 10 ans et plus.

Où regarder: Disney +

9. «Selma» (2014)

Un drame historique acclamé par la critique, « Selma » raconte les marches Selma à Montgomery dirigées par des militants des droits civiques tels que Martin Luther King, Jr. (joué par David Oyelowo). Les marches, organisées sur une période de 18 jours, visaient à garantir l’égalité des droits de vote et se sont heurtées à une violente résistance. Ils ont contribué à l’adoption du Voting Rights Act, considéré comme un tournant dans l’histoire des États-Unis.

Où regarder: Hulu Premium, Sling TV Premium, YouTube, Google Play, Vudu, Amazon Prime

10. ‘Un raisin au soleil’ (1961)

Basée sur la pièce historique de Lorraine Hansberry et mettant en vedette Sidney Poitier, Ruby Dee et Louis Gossett Jr., une famille afro-américaine vivant à Chicago travaille pour un meilleur mode de vie au milieu de la pauvreté et du racisme et ne s’entend pas sur la façon de se distancier des deux. Le film classique, qui a été sélectionné pour le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès en 2005, est recommandé pour les adolescents.

Où regarder: Vudu, Amazon, Apple TV, FandangoNOW

11. ‘Hairspray’ (2007)

Se déroulant au début des années 1960 à Baltimore, cette comédie musicale parvient à s’attaquer aux problèmes de race, de poids et de sexisme – tout en gardant votre pied au rythme. Heavyset Tracy Turnblad (Nikki Blonsky) décroche une place en tant que danseuse sur «The Corny Collins Show», mettant les roues en mouvement pour de nouvelles amitiés, l’amour interracial et même une marche pour les droits civiques. Alors que le personnage de Black Seaweed (Elijah Kelley) chante dans l’une de nos chansons préférées, « Je ne vois pas pourquoi les gens me regardent et ne voient que la couleur de mon visage. »

Où regarder:HBO Max

12. «Danser dans la lumière: l’histoire de Janet Collins» (2015)

Le prestigieux Ballet Russe veut que Janet Collins danse pour eux dans les années 1930. Mais ils veulent qu’elle peigne sa peau en blanc. Ce véritable court métrage d’animation parle de la détermination qui a conduit Collins à devenir la première ballerine afro-américaine à se produire au Metropolitan Opera House. Pour les 5 ans et plus.

Où regarder: Kanopy

13. ‘Aimer’ (2016)

C’est l’histoire de Richard (Joel Edgerton) et Mildred Loving (Ruth Negga), dont le mariage interracial se terminerait par une décision historique de la Cour suprême en 1967. En raison de leur mariage interracial, le couple est arrêté, brutalisé, insulté et expulsé de son domicile. Les familles peuvent s’attendre à entendre le mot «N» et le mot «bâtard» en référence à l’un de leurs enfants. Recommandé pour les 12 ans et plus.

Où regarder:Netflix

14. «Marchez! Le jour où mon frère Martin a changé le monde ‘(2008)

L’épisode Scholastic Storybook comprend des narrations avec des images de livres et des photographies d’archives de quatre livres pour enfants. Les deux premiers se concentrent sur Martin Luther King Jr., un troisième sur Rosa Parks et le boycott des bus. Le dernier examine comment un esclave s’est envoyé par courrier à la liberté. Recommandé pour les enfants de 4 ans et plus.

Où regarder: Amazon Prime

15. «Le voyage de Henry Box Brown» (2005)

C’est l’histoire vraie et inspirante d’un esclave qui s’est livré à la liberté. Le film d’animation discute des conditions de liberté fondamentales et de la tristesse personnelle qu’Henry Brown ressent face à la perte des membres de sa famille. Bien que le sujet soit sérieux, les enfants de 5 ans et plus seront encouragés par le message que si nous ne sommes pas tous libres, aucun de nous n’est libre.

Où regarder: Kanopy

16. ‘Devenir’ (2020)

Le frère de Michelle Obama l’appelle «la personne la plus populaire au monde», et ce documentaire perspicace et édifiant permet de comprendre facilement pourquoi. L’ancienne première dame est considérée comme un modèle inspirant et une femme super cool alors que les caméras la suivent lors de la tournée de 34 villes qui a accompagné ses mémoires de 2018. Les meilleurs moments sont les moments francs avec ses filles et les agents des services secrets. Comprend une discussion sur la violence policière et le racisme.

Où regarder: Netflix

17. ‘Black Is King’ (2020)

L’album visuel de Beyoncé est une étude riche et nuancée de l’identité et de la beauté de Blackness, dédiée à son fils et livrée alors que l’Amérique se force à affronter son racisme et sa brutalité inhérents envers les Noirs. Il y a un message stimulant selon lequel tout le monde est destiné à la grandeur, mais il comprend des thèmes matures et est classé TV-14.

Où regarder: Disney +

18. «John Lewis: Good Trouble» (2020)

Ce documentaire est une plongée fascinante et profonde dans la vie du charismatique membre du Congrès géorgien et natif de l’Alabama qui a été inspiré par Rosa Parks et a défilé en tant que jeune homme avec Martin Luther King Jr. dans les années 1960. Il a subi des coups violents et a été arrêté 40 fois pour travailler à mettre fin à la ségrégation et à lutter pour le droit de vote des Noirs, et a continué à avoir des «ennuis nécessaires» maintenant – sa phrase signifiant combattre le bon combat – travaillant contre les efforts de suppression des électeurs. Idéal pour les enfants plus âgés, car il comprend des images d’archives de la police devenant violente avec les manifestants.

Où regarder:HBO Max

19. «Miss Juneteenth» (2020)

Non seulement ce drame est une introduction à l’importance historique de Juneteenth, mais c’est aussi une histoire bien racontée de la mère célibataire du Texas, Turquoise (Nicole Beharie), qui prépare sa fille Kai (Alexis Chikaeze) pour le même concours de beauté qu’elle a remporté dans la journée. , ainsi que pour une vie meilleure – bien que l’adolescente préfère essayer pour son équipe de danse du lycée. Idéal pour les adolescents, avec des blasphèmes, boire et fumer et utiliser le mot «N».

Où regarder: Vudu, YouTube, Amazon Prime, Google Play

20. «Sécurité» (2020)

Une histoire vraie qui vous donne toutes les sensations et une action percutante. Un étudiant de première année de Clemson (Jay Reeves) risque sa bourse de football en faisant vivre secrètement son petit frère (Thaddeus J.Mixson) sur le campus lorsque leur mère toxicomane se rend en cure de désintoxication dans un récit émotionnel sur le pouvoir de la communauté. L’histoire comprend la dépendance et les parents absents, c’est donc plus approprié pour les préadolescents plus âgés.

Où regarder: Disney +

Contribution: Andrea Mandell et Kim Willis