Un système de tempête hivernale qui a entraîné de fortes pluies, de la neige historique et des glissements de terrain dans certaines parties de la Californie et est blâmé pour deux décès pourrait se transformer en un nord-est alors qu’il se déplace dans le Midwest au cours du week-end.

Avis, veilles et avertissements météorologiques hivernaux couvrir 20 états, selon le Centre de prévision météorologique du National Weather Service, qui a déclaré 8 pouces ou plus de neige est probable dans les régions du Maryland, de la Pennsylvanie, du New Jersey, de New York, du Massachusetts et d’autres États de l’Est d’ici mardi matin.

La région de Washington DC, qui comprend Baltimore et le nord de la Virginie, recevra de 4 à 6 pouces de neige, a déclaré Jermey Geider, météorologue du service météorologique national de la région, à USA TODAY. Il pourrait s’agir de la plus grande chute de neige que la région ait connue depuis deux ans, a rapporté le Washington Post.

Suggestion de Geider à ceux qui prévoient de voyager: « Prenez plus de temps et soyez prêts. »

Dans le Midwest, la tempête apportera la neige la plus lourde à l’est de l’Iowa, au sud du Wisconsin, au nord de l’Illinois et dans certaines parties de l’Indiana et de l’Ohio, a rapporté The Weather Channel. Chicago peut voir jusqu’à 10 pouces de neige, selon ABC.

Philadelphie peut s’attendre à de 5 à 11 pouces de neige; 6 à 9 pouces sont attendus pour New York et jusqu’à 11 pouces pour Boston, selon le National Weather Service.

Cependant, les chutes de neige dépendent largement de la trajectoire de la tempête, que les météorologues surveillent de près. Si son chemin se déplace au large des côtes, les zones de Washington DC à Boston verront la neige la plus lourde, a rapporté Accuweather. Si elle reste plus près de la côte, la neige modérée à forte est plus probable plus à l’intérieur des terres.

La tempête avait touché la Californie jusqu’à vendredi et était liée à la mort d’au moins deux personnes.

Une personne est décédée près d’un poste frontière mexicain après avoir été piégée avec plusieurs personnes dans un système de drainage pluvial inondé. Un skieur de la région montagneuse de la Sierra Nevada a été retrouvé mort dans la neige profonde

Cette zone a été enterrée dans 9 pieds de neige, tandis que la côte centrale a vu environ 15 pouces de pluie, ce qui a déclenché des inondations et des glissements de terrain.

Les fortes précipitations étaient le résultat d’une «rivière atmosphérique», qui sont des rubans de vapeur d’eau de plusieurs milliers de kilomètres de long, qui renforcent la pluie et la neige sur la côte ouest.

