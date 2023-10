20 entreprises technologiques qui embauchent dans le canal informatique : octobre 2023

Ahead, Cognizant, ConRes, Salesforce, Decisions et Wiz font partie des entreprises qui répertorient les postes ouverts pour des postes liés aux canaux.











Ce mois-ci, Ahead, Cognizant et Continental Resources font partie des fournisseurs de solutions à répertorier les postes vacants, tandis que Salesforce, Decisions et Wiz font partie des fournisseurs à répertorier les postes ouverts pour les rôles liés aux canaux.

CRN a examiné les listes ouvertes sur LinkedIn qui pourraient attirer des talents dans le canal, soit en travaillant avec un partenaire, soit en travaillant avec un fournisseur pour soutenir les partenaires.

[RELATED: 20 Tech Companies Hiring In The IT Channel: September 2023]

Emplois ouverts dans le canal informatique

Les rôles ouverts incluent :

*Un spécialiste de l’avant-vente de solutions d’espace de travail chez Ahead

*Un responsable Microsoft Azure pour l’intelligence artificielle générative (GenAI) qui peut gagner au moins 160 000 $ par an chez Cognizant

*Un comptable junior chez ConRes

*Un responsable des ventes partenaires (PSM) axé sur Tableau qui peut gagner au moins 132 240 $ chez Salesforce

*Un directeur des ventes de canal chez Decisions

*Ingénieur solutions majeures chez Wiz

Toutes ces embauches surviennent malgré la réduction des effectifs de plusieurs géants de la technologie dans un contexte d’inflation croissante, la possibilité d’une récession dans un avenir proche et le resserrement des budgets informatiques après une forte demande de technologie au plus fort de la pandémie.

BlackLine, Malwarebytes, Google, Dell Technologies et Slalom font partie des entreprises technologiques qui ont annoncé ou procédé à des licenciements ces derniers jours.

Voici quelques-unes des dernières offres d’emploi de la chaîne.