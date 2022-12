20 % des étudiants ont du mal à trouver un logement stable

Les États qui ont tendance à avoir un coût de la vie plus bas ne semblent pas non plus offrir des logements plus abordables aux étudiants. La Floride est en tête du peloton des États avec la plus forte proportion d’étudiants confrontés à l’insécurité du logement :

“Il y a un sérieux manque de logements abordables pour les étudiants”, déclare Will Harris, directeur de la stratégie de Student Beans. “Nous craignons que cela ne devienne un obstacle pour les personnes issues de milieux défavorisés qui sont intimidées par le marché locatif en hausse et de plus en plus concurrentiel.”

Le stress lié au logement peut être intimidant, non seulement en rendant difficile pour les étudiants d’être physiquement présents sur le campus, mais aussi de se concentrer sur leurs études. Environ 36% des élèves ont pensé à abandonner l’école pour des raisons financières, a constaté Student Beans. Ce nombre grimpe à 72% pour les étudiants confrontés à l’insécurité du logement.

Malgré les obstacles financiers à l’obtention de votre diplôme de premier cycle, ne pas terminer peut s’accompagner de défis encore plus importants. Alors que plus l’éducation ne se traduit pas toujours par un salaire plus élevé, elle aide généralement.

Selon recherche du Georgetown University Center on Education and the Workforce.

En ce qui concerne les étudiants emprunteurs, ceux qui n’ont pas obtenu leur diplôme sont trois fois plus susceptibles de ne pas rembourser leurs prêts que ceux qui ont obtenu un diplôme. Cela ne veut pas dire que les étudiants qui ont du mal à se payer un logement devraient essayer de terminer leurs études à tout prix, mais atténuer le problème du logement peut aider à la réussite des étudiants, dit Harris.

« Nous aimerions que davantage soit fait pour créer des logements plus accessibles pour nos étudiants, en veillant à ce qu’ils aient accès à un logement approprié et en leur permettant de concentrer leurs énergies sur l’excellence dans leurs études », dit-il.

Le logement universitaire est de plus en plus passé en mode crise, car la construction de nouveaux logements n’a pas réussi à suivre le rythme des inscriptions et le financement des écoles a chuté, selon l’organisme de recherche Urban Institute.

Résoudre la crise du logement étudiant nécessitera des efforts de la part d’un certain nombre de parties différentes, y compris des changements législatifs et de la créativité institutionnelle, comme l’utilisation d’options de logement non traditionnelles, explique Urban Institute.

Se permettre de louer ou d’acheter une maison n’est certainement pas un problème propre aux étudiants. Mais alors que les collèges et les gouvernements locaux réfléchissent à la manière d’attirer, de retenir et de soutenir les étudiants, le logement accessible sera une considération.

