20 des collations les plus saines que vous puissiez obtenir chez Trader Joe’s

Trader Joe’s propose une offre presque infinie de délicieuses collations, mais toutes ne sont pas considérées comme saines. Il y a un moment et un lieu pour tout, mais une collation n’est pas seulement l’occasion de satisfaire une envie ; c’est l’occasion de combler les lacunes de votre alimentation, notamment en consommant plus de fruits et de légumes depuis environ 90% des Américains ne mangent pas assez de ces aliments. Il est difficile de répondre à vos besoins en vitamines, minéraux, antioxydants et fibres sans un apport adéquat en produits.

Bien sûr, les collations ne se limitent pas aux fruits et aux légumes. La combinaison de l’un de ces aliments avec un autre groupe alimentaire apporte plus de nutriments à votre corps et contribue à donner à ces aliments une plus grande résistance. Vous trouverez de nombreuses excellentes options d’accords chez Trader Joe’s.

Parfois, vous voulez juste ce que vous voulez : quelque chose de sucré, une barre à manger sur le pouce ou des chips pour satisfaire votre envie de grignoter. Je vous ai couvert ici aussi. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions dans cette liste de collations saines Trader Joe’s !

Qu’est-ce qui fait une collation saine de Trader Joe’s ?

Les fruits et légumes sont indéniablement sains. Mais qu’en est-il des autres éléments fournis dans un emballage ? Comment savoir si ces articles sont sains ? En tant que diététiste professionnelle, j’évalue les aliments des manières suivantes :

Recommandé

Contient-il principalement des ingrédients alimentaires entiers, comme des noix, des graines, des haricots, des grains entiers, des fruits et des légumes ?

Y a-t-il des quantités raisonnables de sucre et de sodium ajoutés ? Cela varie selon la catégorie, mais en général, plus le montant est bas, mieux c’est.

Contient-il des édulcorants artificiels, des colorants, des conservateurs et des additifs ? Ce sont des indices que quelque chose est trop traité.

Les collations Healthy Trader Joe’s

Tranches de mangue juste de Trader Joe

Comme son nom l’indique, ce produit ne contient que de la mangue séchée. Une portion fournit 2 grammes de fibres et la mangue séchée contient près de 20 % de la vitamine C dont vous avez besoin chaque jour. Ce nutriment renforce votre système immunitaire. De plus, la vitamine C soutient la production de collagène, ce qui contribue à favoriser des articulations plus saines et à ralentir le vieillissement cutané.

Mélange de baies lyophilisées biologiques Trader Joe’s

Le commerçant Joe’s

Un sac de ce mélange de baies contient 9 grammes de fibres et trois types de baies. La variété est bénéfique puisque manger différentes espèces de plantes est lié à un microbiome intestinal plus sain – et tous les chemins vers la santé commencent par un intestin sain.

Coeurs d’artichauts marinés de Trader Joe’s à emporter

Artichauts marinés sur le pouce de Trader Joe’s mélangés à de l’antipasti et farcis dans des poches de pita, sur une surface bleue Le commerçant Joe’s

Les artichauts ne sont généralement pas considérés comme des légumes à grignoter, mais Trader Joe’s a changé de statut. Ce paquet portable contient 15 calories de cœurs d’artichauts assaisonnés et coupés en quartiers. Vous n’avez pas à vous soucier des doigts en désordre puisqu’ils ont été vidés de leurs résidus huileux. Trader Joe’s pense à tout !

Pois sucrés de Trader Joe’s

Pois sucrés de Trader Joe’s Le commerçant Joe’s

Si vous recherchez une alternative aux mini-carottes qui soit tout aussi facile à grignoter et qui se marie également très bien avec les trempettes, ne cherchez pas plus loin que ces pois mange-tout. Une tasse et demie de ces bébés ne contient que 40 calories, 2 grammes de fibres et plus de 10 % du fer dont vous avez besoin quotidiennement.

Trempette aux amandes et chipotle de Trader Joe’s

Trempette aux amandes et chipotle de Trader Joe’s ; au centre, entouré de chips tortilla, de bâtonnets de jicama, de piments shisishto et de garniture de persil Le commerçant Joe’s

Cette trempette végétalienne onctueuse et crémeuse est composée d’une base de beurre d’amande assaisonnée d’épices fumées. Les ingrédients sont des éléments familiers que vous pourriez avoir dans votre cuisine. Ce serait un choix parfait pour tremper des pois mange-tout, des lanières de poivron rouge ou tout autre légume que vous aimez.

Guacasalsa du commerçant Joe

Guacasalsa du commerçant Joe Le commerçant Joe’s

J’adore le mariage de cette salsa de tomatilles et du guac ! La liste des ingrédients est un rêve : tous les aliments que vous pourriez trouver dans votre cuisine ou votre épicerie. Ce serait excellent avec n’importe quel dunker de légumes ou de chips, mais ne le négligez pas comme tartinade à sandwich ou comme garniture de bol.

Trader Joe’s Juste une poignée d’olives manzanilla salées dénoyautées

Le commerçant Joe’s

Considérez ce petit paquet comme la version snack des graisses végétales. Les olives (et l’huile d’olive) ont une importance particulière dans le régime méditerranéen de premier ordre ; ce sont les principales sources de graisses. Les olives sont riches en antioxydants qui ont des bienfaits anti-inflammatoires et protecteurs du cœur. Vous pouvez le servir avec des tomates cerises ou un autre légume pour une jolie petite assiette de collation.

Edamame salé de Trader Joe

Une demi-tasse d’edamame en gousse – près de la moitié du sac – offre 8 grammes de protéines, 4 grammes de fibres et des quantités notables de fer et de potassium pour seulement 100 calories. Allez-y et mangez le sac en entier si vous le souhaitez, et vous doublerez la valeur nutritive.

Fromage léger biologique Trader Joe’s

L’un de ces bâtonnets de fromage contient 60 calories et 8 grammes de protéines, soit une bonne quantité pour une collation de midi. Consommez-le avec un fruit ou un légume pour ajouter des fibres et des antioxydants à votre collation.

Craquelins aux graines biologiques de Trader Joe’s

Craquelins aux graines biologiques de Trader Joe’s Le commerçant Joe’s

Douze de ces crackers contiennent 140 calories, 2 grammes de fibres et 4 grammes de protéines. Mais je les aime pour la liste des ingrédients : des aliments végétaux sains comme le riz brun biologique, le quinoa biologique et les graines de lin biologiques.

Les pois intérieurs de Trader Joe

J’adore les collations en portions généreuses, et vous pouvez manger 22 de ces bouchées croustillantes pour 130 calories. Cette quantité contient 4 grammes de fibres et 5 grammes de protéines, et seulement 75 milligrammes de sodium, ce qui est apprivoisé pour une collation croustillante emballée. J’aime aussi le fait que le premier ingrédient soit des pois verts séchés.

Le commerçant Joe’s

Vous ne pouvez vraiment pas trouver de collation emballée croustillante plus saine que ce pop-corn. Pour commencer, le pop-corn est un grain entier riche en antioxydants. Ajoutez ensuite l’huile d’olive extra vierge de haute qualité. La plupart des collations emballées utilisent des huiles de moindre qualité, mais le pop-corn est une excellente option pour les personnes qui souhaitent une taille de portion réaliste (donc, nous tous, vraiment) puisqu’une portion équivaut à 3 tasses et demie contre 12 ou 15 chips.

Bamba du commerçant Joe

Le commerçant Joe’s

Imaginez si du beurre de cacahuète et une chips gonflée avaient un bébé – c’est l’ambiance de cette collation saine de Trader Joe. Il fournit 2 grammes de fibres et 5 grammes de protéines dans une portion massive de 45 morceaux.

Chips de lentilles et de pois chiches Papadums de Trader Joe’s

Le commerçant Joe’s

Voici un autre gagnant de jetons de Trader Joe’s. Ces Papadums sont une variante d’un croustillant indien traditionnel, fabriqué à partir d’une pâte de lentilles et de pois chiches, puis assaisonné de cumin et de sel. Ils constituent un véhicule de livraison idéal pour une trempette saine, mais ils constituent également une bonne collation à eux seuls.

Bouchées de granola aux pépites de chocolat biologique Trader Joe’s

Le commerçant Joe’s

Ceux-ci me rappellent les petits biscuits, ils constituent donc un bon choix lorsque vous voulez quelque chose de sucré mais que vous souhaitez également rester dans une zone plus saine. Ils sont faits d’avoine et de riz brun croustillant – tous deux à grains entiers, et contiennent 2 grammes de fibres et seulement 6 grammes de sucre – une cuillère à café et demie – par portion de 110 calories.

Trader Joe’s élève la barre

Le commerçant Joe’s

Un gros problème avec les barres est la quantité de sucre ajouté qu’elles contiennent. Cette barre est raisonnablement apprivoisée avec 7 grammes de sucre ajouté – le maximum que je suggérerais pour la catégorie. Il contient également un bon mélange de grains entiers, dont une base d’avoine avec du riz brun croustillant, du millet, du sarrasin, de l’amarante et du quinoa. Prenez-le pour une dose pratique de glucides avant l’entraînement, un peu d’énergie pour faire des courses, une liste de choses à faire ou des devoirs, ou comme alternative à d’autres collations plus sucrées.

Barres ABC de Trader Joe

Le commerçant Joe’s

Ces barres végétaliennes sans gluten sont garnies d’une garniture crémeuse au beurre d’amande nichée dans une barre moelleuse semblable à un brownie. Ce qui la rend plus saine que votre barre moyenne, c’est qu’elle ne contient que 4 grammes, ou une cuillère à café, de sucres ajoutés. La liste des ingrédients est également assez simple. Je suggère cette collation comme alternative plus saine aux pâtisseries chocolatées.

Barre de chocolat noir belge 72 % biologique équitable Trader Joe’s

Le commerçant Joe’s

Le chocolat noir est l’une de mes collations saines préférées, préparées par la recherche. Par exemple, un 2022 étude parmi près de 150 adultes âgés de 40 à 65 ans, on a constaté que la consommation quotidienne de 72 % de chocolat noir réduisait considérablement la fatigue mentale et physique et améliorait la vitalité, les fonctions exécutives et la mémoire après environ un mois. Allez-y et profitez-en !

Trader Joe est devenu fou ! Au chocolat noir

La plupart des gens pourraient utiliser plus de fruits dans leur vie, alors pourquoi ne pas les inclure dans votre friandise ? Quatre tranches de banane enrobées de chocolat noir ne contiennent que 100 calories et 6 grammes de sucre ajouté. Étant donné que les bananes surgelées ont une consistance crémeuse, cette collation serait un échange plus sain contre d’autres nouveautés surgelées.

Coupes de beurre de graines de tournesol au chocolat noir Trader Joe’s

Le commerçant Joe’s

Cette friandise luxueuse convient aux personnes qui suivent un régime sans gluten, sans soja, sans produits laitiers et sans noix. Ils sont également végétaliens. Ces tasses sont la collation parfaite pour les moments où les fruits enrobés de chocolat ne suffisent pas, mais où vous ne voulez pas tout mettre en œuvre. Ils sont plus sains que les autres sucreries, avec seulement 8 grammes (2 cuillères à café) de sucre ajouté et 15 % de vos besoins quotidiens en fer.