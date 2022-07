20% de retours sur CeFi, DeFi vit

“C’est l’un des dénominateurs communs entre eux tous. C’est un peu comme un complexe divin -” Je vais construire la meilleure chose, je vais être incroyable, et je viens de devenir milliardaire “, ” a poursuivi Aviv, qui est directeur chez Collider Ventures, un fonds de capital-risque et de cryptographie basé à Tel Aviv.

“3 billions de dollars de liquidités seront probablement retirés des marchés mondiaux par les banques centrales au cours des 18 prochains mois”, a déclaré Alkesh Shah, stratège mondial des actifs cryptographiques et numériques chez Bank of America.

PARIS – Celsius et Voyager Digital étaient autrefois deux des plus grands noms de l’espace de prêt cryptographique, car ils offraient aux investisseurs de détail des rendements annuels scandaleux, approchant parfois 20%. Maintenant, les deux sont en faillite, car un effondrement des prix symboliques – couplé à une érosion de la liquidité à la suite d’une série de hausses de taux par la Réserve fédérale – a exposé ces projets et d’autres promettant des rendements insoutenables.

“Nous nous attendons à de plus grandes protections réglementaires et à des divulgations requises pour soutenir les rendements au cours des six à douze prochains mois, ce qui réduira probablement les rendements DeFi élevés actuels”, a déclaré Shah.

À l’époque où le taux de référence de la Fed était pratiquement nul et que les obligations d’État et les comptes d’épargne versaient des rendements nominaux, beaucoup de gens se sont plutôt tournés vers les plateformes de prêt cryptographique.

Jusqu’à présent, les retombées sur le marché de la cryptographie ont été confinées à un coin très spécifique de l’écosystème connu sous le nom de finance centralisée, ou CeFi, qui est différente de la finance décentralisée, ou DeFi.

Bien que la décentralisation existe sur un spectre et qu’il n’y ait pas de désignation binaire séparant les plates-formes CeFi des plates-formes DeFi, il existe quelques caractéristiques caractéristiques qui aident à placer les plates-formes dans l’un des deux camps. Les prêteurs CeFi adoptent généralement une approche descendante dans laquelle quelques voix puissantes dictent les flux financiers et le fonctionnement des différentes parties d’une plate-forme, et opèrent souvent dans une sorte de “boîte noire” où les emprunteurs ne savent pas vraiment comment la plate-forme fonctionne. En revanche, les plates-formes DeFi éliminent les intermédiaires comme les avocats et les banques et s’appuient sur le code pour l’application.

Une grande partie du problème avec les prêteurs cryptographiques CeFi était le manque de garanties pour garantir les prêts. Dans le dossier de mise en faillite de Celsius, par exemple, cela montre que la société avait plus de 100 000 créanciers, dont certains ont prêté de l’argent à la plate-forme sans recevoir de droits sur aucune garantie pour sauvegarder l’arrangement.

Sans argent réel derrière ces prêts, tout l’arrangement dépendait de la confiance – et du flux continu d’argent facile pour le maintenir à flot.

Dans DeFi, cependant, les emprunteurs ont fourni plus de 100% de garantie pour garantir le prêt. Les plates-formes l’exigent car DeFi est anonyme : les prêteurs ne connaissent pas le nom ou la cote de crédit de l’emprunteur, et ils ne disposent pas non plus d’autres métadonnées du monde réel concernant leur trésorerie ou leur capital sur lesquelles fonder leur décision d’accorder un prêt. Au lieu de cela, la seule chose qui compte est la garantie qu’un client est en mesure de publier.

Avec DeFi, au lieu que des joueurs centralisés appellent les coups, les échanges d’argent sont gérés par un morceau de code programmable appelé contrat intelligent. Ce contrat est écrit sur une blockchain publique, comme ethereum ou solana, et il s’exécute lorsque certaines conditions sont remplies, annulant le besoin d’un intermédiaire central.

Par conséquent, les rendements annuels annoncés par les plates-formes DeFi comme Aave et Compound sont bien inférieurs à ce que Celsius et Voyager offraient autrefois aux clients, et leurs tarifs varient en fonction des forces du marché, plutôt que de rester fixes à des pourcentages à deux chiffres insoutenables.

Les jetons associés à ces protocoles de prêt ont tous deux massivement augmenté au cours du dernier mois, ce qui reflète l’enthousiasme pour ce coin de l’écosystème crypto.

“Les rendements bruts (APR / APY) dans DeFi sont dérivés des prix symboliques des altcoins pertinents qui sont attribués à différents pools de liquidités, dont nous avons vu les prix chuter de plus de 70% depuis novembre”, a expliqué Teng de Fundstrat.

En pratique, les prêts DeFi fonctionnent davantage comme des produits de trading sophistiqués que comme un prêt standard.

“Ce n’est pas un produit de détail ou de maman-et-pop. Vous devez être assez avancé et avoir une idée du marché”, a déclaré Otto Jacobsson, qui a travaillé sur les marchés des capitaux d’emprunt dans une banque à Londres pendant trois ans, avant de passer à crypto.

Teng pense que les prêteurs qui n’ont pas accordé de prêts non garantis de manière agressive ou qui ont depuis liquidé leurs contreparties resteront solvables. Michael Moro de Genesis, par exemple, est sorti pour dire ils ont réduit considérablement le risque de contrepartie.

“Les taux offerts aux créanciers seront et ont été comprimés. Cependant, les prêts restent une activité extrêmement rentable (juste après le commerce de change), et les gestionnaires de risques prudents survivront à l’hiver crypto”, a déclaré Teng.

En fait, Celsius, bien qu’il soit lui-même un prêteur CeFi, a également diversifié ses avoirs dans l’écosystème DeFi en garant une partie de ses crypto-monnaies dans ces plateformes financières décentralisées comme moyen de gagner du rendement. Quelques jours avant de déclarer faillite, Celsius a commencé à rembourser une bonne partie de ses des privilèges avec des prêteurs DeFi comme Maker et Aave, afin de débloquer sa garantie.

“Il s’agit en fait de la plus grande publicité à ce jour sur le fonctionnement des contrats intelligents”, a expliqué Andrew Keys, co-fondateur de Darma Capital, qui investit dans des applications, des outils de développement et des protocoles autour d’Ethereum.

“Le fait que Celsius rembourse Aave, Compound et Maker avant les humains devrait expliquer les contrats intelligents à l’humanité”, a poursuivi Keys. “Ce sont des objets logiciels persistants qui ne sont pas négociables.”