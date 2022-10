20 % de la main-d’œuvre éolienne terrestre, des centaines d’emplois

General Electric licencie 20% de sa main-d’œuvre éolienne terrestre aux États-Unis, ce qui équivaut à des centaines d’emplois, selon une personne proche du dossier qui a refusé d’être nommée.

Une note a été envoyée aux employés hier.

“Nous prenons des mesures pour rationaliser et dimensionner notre activité éolienne terrestre en fonction des réalités du marché afin de nous positionner pour le succès futur. Ce sont des décisions difficiles, qui ne reflètent pas le dévouement et le travail acharné de nos employés, mais sont nécessaires pour garantir que l’entreprise peut être compétitive et améliorer la rentabilité au fil du temps”, a déclaré à CNBC un porte-parole de GE Renewable Energy.

GE examinerait également son empreinte éolienne terrestre en Europe et en Asie.

La restructuration de GE intervient alors que son activité d’énergie renouvelable est confrontée à un trifecta de défis : augmentation des coûts des intrants, problèmes de chaîne d’approvisionnement et concurrence de sociétés comme Siemens. Alors que la demande d’options d’énergie propre augmente alors que les pénuries d’énergie continuent de faire des ravages, les analystes affirment qu’il a été difficile de faire de l’énergie éolienne une option rentable. La loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée rétablit un crédit d’impôt pour l’éolien terrestre, mais certains experts craignent qu’il ne soit arrivé trop tard.

Selon l’analyse de Melius Research, le segment des énergies renouvelables de GE va générer entre 15 et 16 milliards de dollars de revenus cette année, et l’éolien terrestre représentera la grande majorité, environ 70 %.

Jake Levinson, directeur de la recherche Melius, a déclaré qu’il y avait une pression pour que le secteur des énergies renouvelables soit mieux placé avant qu’il ne fasse la scission. “L’intérêt des actionnaires pour une entreprise déficitaire ou légèrement rentable serait probablement très faible, même dans un domaine “chaud” comme les énergies renouvelables”, a ajouté Levinson.

Pendant ce temps, General Electric est en train de se scinder en trois sociétés cotées en bourse – soins de santé, aérospatiale et énergie.