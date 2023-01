20 conseils pleins d’esprit et sages pour 2023

“Quelqu’un que je connais m’a suggéré d’arrêter de commencer des conversations en demandant ‘Quoi de neuf ?’ et essayez plutôt “Qu’avez-vous fait aujourd’hui ?” C’était un bon rappel que, même s’il y a beaucoup de changements dans ma vie, ce n’est pas le cas pour tout le monde. J’ai eu des conversations meilleures et plus intéressantes depuis. — Emily Roberson, Moab, Utah

“Vous ne pouvez rien apprendre lorsque vous parlez.” —Linda Zimmerman, Austin, Texas

“Marchez vers le monstre (la douleur, la chose effrayante, le chagrin).” — Valérie Rosenfield, Oakland, Californie.

“En tant qu’interniste à la retraite, mon meilleur conseil est que Covid est toujours là, alors continuez à porter un masque de haute qualité et bien ajusté, et faites tous vos vaccins et rappels.” — Stephen Brenner, New Haven, Conn.

«Remarquez les signes de solitude – dans le bus, dans une file d’attente, dans un café – et parlez à la personne. Le commentaire peut être simple, comme “Belle journée ensoleillée aujourd’hui” ou “Oh, regarde ce nuage, plus de pluie en route, j’adore la pluie !” Ou “J’espère que ça ne vous dérange pas que je demande, mais que lisez-vous ?” J’aime les livres.’ La plupart des gens ne se détournent pas. Ils veulent parler et partager leur vie. — Carol Macfie Lange, Oxford, Angleterre

“J’étais dans une boutique vintage avec mon ami Max et j’ai vu un haut à paillettes. Je lui ai fait remarquer que je n’aurais nulle part où porter un haut aussi scintillant dans ma vie actuelle mais que j’adorerais le faire. Il a simplement répondu : « Choisissez un mode de vie différent. J’ai pensé à ces mots tous les jours depuis. — Monica Tanouye, Londres