Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Tu as pleuré Guerre d’infini. Vous avez applaudi Fin du jeu. Oubliez le coup d’envoi officiel du film Marvel avec Homme de fer—Vous êtes fan de Marvel depuis que les bandes dessinées étaient leur seul débouché créatif. Si vous et les vôtres vivez, respirez, mangez et dormez tout ce qui concerne Marvel, vous avez de la chance – nous avons organisé cette liste de cadeaux uniquement pour les fans de Marvel.

Vous pensez peut-être que le magasinage des Fêtes peut être fait en un clin d’œil, mais rappelez-vous: avec un grand pouvoir de don, il y a une grande responsabilité en matière de cadeaux. Journaux pour détailler vos réflexions sur les points pertinents de l’intrigue, T-shirts qui montrent votre allégeance à l’univers Marvel, Jeux de société Avengers et gaufriers, et montres intelligentes qui vous gardera sur la bonne voie dans un style high-tech … Tout est là, et tout attend de rentrer à la maison avec vous.

Découvrez ces cadeaux pour le fan de Marvel dans votre vie et prenez quelques petites choses! Homme de fer voudrait qu’il en soit ainsi.