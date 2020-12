Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Comme on dit à Saint-Olaf, Noël sans gâteau aux fruits est comme la Saint-Sigmund sans le garçon sans tête. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs, mais nous pensons que cela revient à célébrer les vacances sans cadeaux mettant en vedette l’équipe de filles ultime, Les filles d’or!

Aucun doute à ce sujet: Blanche, Rose, Dorothy et Sophia sont totalement objectifs d’amitié. Et si vous essayez toujours de penser à des cadeaux pour votre équipe de filles, nous avons quelques idées.

Il n’y a pas de meilleure façon de passer les fêtes que de se détendre dans un couverture douillette avec leurs visages, ou en sirotant du vin verres sans pied inspirés des personnages, ou allumer une bougie de prière en l’honneur de ce sage sage, Sophia Petrillo (Ne brûlez pas Shady Pines dans le processus).

Alors, prenez une part de gâteau au fromage et achetez ces fabuleux cadeaux en hommage au spectacle emblématique.