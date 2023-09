20 astuces de recherche Google, utilitaires cachés, jeux et cadeaux

Tu te souviens quand te parler tout seul te faisait paraître bizarre ? A l’air des écouteurs, c’est tout à fait normal. Utiliser votre voix peut rendre une tâche ennuyeuse comme rédiger une lettre ou un plan beaucoup plus facile. Essayez ces astuces de dictée dans Microsoft Word de Google Docs cela le rend bien meilleur à utiliser.

Utilitaires utiles

Des moyens simples de faire avancer les choses sans télécharger une application supplémentaire ni trouver le bon site Web.

Conversions de devises : La prochaine fois que vous regarderez quelque chose d’européen en ligne, tapez « [price] euros en dollars » pour obtenir une conversion rapide, comme « 55 euros en dollars ». Le taux de change est mis à jour en temps réel.

Définitions rapides : Tapez « définir [word] » pour obtenir sa définition. Tellement pratique.

Comment dit-on …? Mettez un mot + « prononciation ». Cliquez sur l’icône du haut-parleur pour l’entendre (il y a une bascule lente si vous en avez besoin). Appuyez sur l’icône du micro indiquant Entraînement pour voir si vous êtes sur la bonne voie.

Réglez une minuterie ou une alarme : Des commandes telles que « régler la minuterie sur 20 minutes » ou « régler une alarme sur 9 heures du matin » vous donnent une minuterie de cuisine instantanée ou un rappel d’alarme pour, par exemple, donner ses médicaments à votre chat. Ne fermez pas votre ordinateur portable.

Traduire le texte : Vous tombez sur une recette française savoureuse ? Tapez ou collez le texte dans Google Translate. C’est aussi une bouée de sauvetage en voyage.

Voir les nombres écrits sous forme de mots : Vous n’êtes pas sûr des grands chiffres ? Cela arrive aux meilleurs d’entre nous. Tapez « 953 116 070 = anglais » et Google vous indique instantanément qu’il s’agit de « neuf cent cinquante-trois millions cent seize mille soixante-dix ».

Juste pour le fun

Je parie que vous ferez la journée d’un ami en lui transmettant l’un d’entre eux.

Inclinez votre monde : Tapez « de travers » et regardez vos résultats de recherche prendre une inclinaison décalée à la manière du flipper. OK, cela ne vous rend pas plus productif, mais c’est certainement une farce amusante à faire à quelqu’un.

Explorez l’univers : Tapez simplement le nom d’une planète suivi de « Google Sky ». Par exemple, « Mars Google Sky » vous permet d’explorer la surface martienne.

Horaires et lieux des films: Vous voulez voir le dernier blockbuster ? Recherchez « films à proximité » pour les cinémas, les horaires des séances et les critiques.

Bougez au rythme : Celui-ci est idéal pour les musiciens, les danseurs et même les amateurs de fitness. Appuyez sur « métronome » et Google fournit un gardien de rythme visuel réglable.

Prendre une pause

Que vous ayez besoin de vacances ou simplement d’une pause cérébrale, ces raccourcis font le travail.

Explosion du passé : Appuyez sur « Google Snake » pour jouer au jeu téléphonique à l’ancienne sur votre ordinateur. Ouais, c’est toujours amusant.

Connaître les heures de lever ou de coucher du soleil : Recherchez « lever du soleil à [location] » ou » coucher de soleil à [location] » pour voir quand le soleil se lève ou se couche pour cette date.

Se détendre: Vous vous sentez stressé ou avez besoin d’une petite pause ? Tapez « exercice de respiration » dans Google pour obtenir un guide apaisant et interactif vous indiquant quand inspirer et expirer.

Trouvez des vols rapidement : Besoin de vous évader ou de planifier une visite familiale attendue depuis longtemps ? Tapez « vols de [your location] à [destination] » et Google propose un plateau d’options. Bonus : en cliquant sur « Vols », vous pouvez comparer directement les prix.

Rechercher des conseils de pro

Ces secrets de recherche permettent d’obtenir les résultats souhaités plus facilement et plus rapidement.

Filtrer par date : Assurez-vous que les anciens liens n’obstruent pas vos résultats de recherche. Tout d’abord, tapez votre phrase. Ensuite, appuyez sur Outils, cliquez sur À tout moment et cliquez sur Plage personnalisée. Une petite boîte appelée Plage de dates personnalisée apparaîtra, ainsi qu’un calendrier. Vous pouvez insérer les dates de début et de fin.

Exclure des mots clés : C’est ennuyeux quand vous cherchez une chose et que les résultats pour une autre continuent d’arriver. Avec cette astuce, vous pouvez exclure les mots-clés dont vous n’avez pas besoin. Placez un signe moins (–) avant le mot dont vous ne voulez pas. Ajoutez un signe plus (+) avant tout mot que vous souhaitez souligner comme étant important.

Rechercher des fichiers : Tapez filetype : au début de votre recherche si vous recherchez une feuille de calcul, un PDF ou un autre document. Par exemple, pour les PDF, écrivez filetype:pdf dans la recherche, ainsi que votre mot-clé. Besoin d’une feuille de calcul Excel ? Tapez simplement filetype:xlsx avec votre mot-clé. Tout ce qui est accessible au public n’est qu’à quelques clics.

Recherche Avancée: Lors de votre première tentative de recherche, cliquez sur Paramètres juste en dessous et à droite du champ de texte principal et recherchez Recherche avancée. Vous verrez plusieurs champs de recherche. Vous pouvez filtrer vos recherches de différentes manières pour affiner ce que vous souhaitez.

Non, je veux ça : Si vous recherchez quelque chose d’exact, ajoutez des guillemets au mot ou à la phrase (par exemple, « Conseils techniques de Kim Komando »).

Meilleure recherche sur le site : Tous les sites Web ne disposent pas d’un bon moteur de recherche intégré. Recherchez un site directement en plaçant site : directement devant l’URL, puis faites-le suivre de votre terme de recherche. Cela ressemblerait à ceci : site:komando.com « google ».

Rechercher sur les réseaux sociaux : Mettez @ devant un mot pour rechercher sur les réseaux sociaux, ou ajoutez # devant pour rechercher des hashtags.

Maintenez vos connaissances techniques

