20 ans plus tard, Super Mario Sunshine a toujours le meilleur cadre de la série

Forêts hantées. Montagnes faites de gâteau. Les confins de l’espace lui-même. Mario’s a voyagé dans de nombreux endroits spectaculaires au cours des 30 dernières années et plus. Cependant, aucun n’a été aussi captivant que Isle Delfino, le cadre de l’aventure controversée du plombier GameCube, Super Mario Sunshine, qui a été lancée en Amérique du Nord il y a 20 ans aujourd’hui.

Cela peut sembler une affirmation étrange, étant donné la réputation de Sunshine parmi les fans. Même au moment de sa sortie, le jeu était considéré par beaucoup comme le mouton noir de la série. Contrairement à son prédécesseur pionnier, Super Mario 64, Sunshine se sentait inhabituellement précipité et non poli, avec une plate-forme maladroite et des doublages et des cinématiques ridiculement mauvais.

Et pourtant, malgré ses défauts, je me suis retrouvé à revisiter Sunshine plus souvent que tout autre jeu Mario, principalement juste pour m’imprégner de son décor. 20 ans plus tard, l’île Delfino reste l’endroit le plus séduisant que Mario ait jamais exploré – un paradis tropical de sable immaculé, de vagues scintillantes et de villas blanchies par le soleil. Bien qu’il manque peut-être la fantaisie et la variété du Royaume Champignon, l’unité thématique de l’Isle Delfino la rend plus vivante, l’imprégnant de quelque chose qui manque aux autres décors de Mario : un sentiment d’appartenance.

Nintendo/Capture d’écran par CNET



Contrairement aux niveaux Mario traditionnels, qui sont conçus presque individuellement pour faciliter le jeu, chaque étape de Sunshine est un monde miniature, avec des points de repère distincts à visiter et des habitants à rencontrer. Cela donne à chaque zone l’impression d’être un véritable lieu de vie des personnages, plutôt qu’une simple série d’obstacles à surmonter. Il y a le port, avec ses étals de poissons et ses échafaudages précaires. Il y a la baie, avec ses imposantes flèches de corail et ses parois rocheuses moussues. Il y a le village de montagne, avec ses funambules caoutchouteux et ses moulins à vent chantants.

Et il y a Delfino Plaza, qui reste la meilleure zone centrale de tous les jeux Mario. Delfino Plaza résume tout ce qui rend Sunshine spécial. Comme le château de la princesse Peach dans Mario 64, il sert principalement de voie d’accès à toutes les autres zones de l’île. Mais c’est aussi un terrain de jeu en soi, avec une myriade de secrets à découvrir et des distractions espiègles à se livrer. Contrairement aux zones centrales plus vides de jeux Mario plus appréciés comme Galaxy, Delfino Plaza est autant une attraction que les niveaux auxquels il se connecte. J’ai perdu des heures ici à asperger d’eau les passants malheureux, à donner des coups de pied dans les ruelles, à courir sur les toits en terre cuite et à faire du stop en bateau sur les canaux.

C’est là que Sunshine excelle par rapport aux autres entrées de la série. Bien que le gameplay instantané ne soit pas aussi finement réglé ou aussi inventif que les autres jeux Mario, il est difficile de ne pas être fasciné par le charme estival d’Isle Delfino. Chaque fois que je revisite le titre, je peux presque sentir les embruns et le soleil sur mon visage alors que Mario se précipite sur une plage de sable ou plonge la tête la première dans ces vagues cristallines. Là où les autres jeux Mario sont des sprints hyperactifs, Sunshine vous encourage à ralentir et à vous délecter du paysage.

Nintendo/Capture d’écran par CNET



Ces qualités font de Sunshine une rareté parmi la série Mario – à la fois au sens figuré et au sens littéral. Bien que d’autres jeux Mario aient été réédités à plusieurs reprises au fil des ans, Sunshine est resté bloqué sur le GameCube pendant près de deux décennies, jusqu’à ce que Nintendo le dépoussière enfin pour la compilation Switch Super Mario 3D All-Stars. Bien que cette collection ait depuis été interrompue (elle a été proposée en 2020 en tant que version à durée limitée pour célébrer le 35e anniversaire de la série), il est toujours possible de trouver des copies existantes chez des détaillants comme Walmart – ce qui en fait le seul moyen légitime de découvrir le jeu aujourd’hui en dehors de débourser pour une copie GameCube hors de prix.

Et cela vaut la peine de le découvrir, ne serait-ce que pour plonger dans cette curiosité rarement vue. Bien que les aventures de Mario l’aient amené dans des endroits plus grandioses depuis le lancement de Sunshine, l’île Delfino est suffisamment charmante pour justifier un voyage de retour.