20 ans plus tard, on ne sait pas ce qui est arrivé à ma fille qui a disparu en Allemagne

PÈRE DE CINQ, Phil Kerton est fier des photos de quatre de ses enfants sur le mur de sa salle à manger – mais alors que ses yeux se posent sur le cinquième, cela lui brise le cœur.

Sa fille Louise, une infirmière stagiaire, a disparu lors d’un voyage en Allemagne il y a 20 ans, laissant les flics dans trois pays perplexes.

Louise Kerton est portée disparue depuis deux décennies Crédit : Le Soleil

Son père, Phil Kerton, cherche désespérément à savoir ce qui lui est arrivé Crédit : Le Soleil

Le corps de Louise n’a jamais été retrouvé et personne n’a jamais été arrêté dans cette affaire déconcertante.

Avec ce vendredi marquant deux décennies depuis sa disparition, Phil a parlé au Sun dans l’espoir qu’une nouvelle publicité puisse enfin percer le mystère.

Et bien qu’il accepte que sa fille soit probablement morte, il ne peut pas abandonner l’espoir qu’elle soit en vie, même en gardant le même numéro de téléphone portable depuis sa disparition.

« Comment puis-je le changer ? », a-t-il dit. «C’était le numéro qu’elle avait pour moi lorsqu’elle a disparu et un jour, elle pourrait me contacter.

« Nous savons qu’elle est presque certainement morte – mais jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée, vous ne pouvez jamais être sûr à 100%. »

Louise, 24 ans, a disparu alors qu’elle rentrait seule chez elle à Broadstairs, dans le Kent, après cinq semaines passées avec la famille de son petit ami Peter Simon dans un village en Allemagne.

La mère de Peter, Ramana Simon, a déclaré qu’elle l’avait déposée à la gare d’Aix-la-Chapelle en Allemagne, où Louise prévoyait de prendre un train pour le port belge d’Ostende. De là, elle prendrait le catamaran jusqu’à Douvres.

Mais le manque de témoins indépendants, le comportement étrange de Peter au Royaume-Uni et la révélation que son frère a déjà été jugé pour meurtre ont conduit la famille de Louise – et un podcast populaire allemand sur le vrai crime – à poser des questions.

« DONNEZ-NOUS UN PEU DE PAIX »

Phil, directeur à la retraite de la cimenterie Blue Circle, a déclaré : « Il n’y a eu aucune arrestation, aucun témoin, rien. Les gens ne disparaissent pas dans les airs.

« Louise était pleine de vie. Elle aimait ses amis et sa famille et il n’y avait aucun moyen qu’elle s’éloigne et ne reprenne jamais contact.

« Quelqu’un, quelque part, sait quelque chose. Même après tout ce temps, je les suppliais de se manifester et de nous donner enfin un peu de paix.

« Louise nous manque désespérément tous les jours. J’espère toujours qu’un jour nous aurons enfin une réponse sur ce qui lui est arrivé.

Louise a rencontré Peter à une patinoire quand elle avait 17 ans. Il avait 14 ans son aîné, mais ils se sont bien entendus.

Au bout d’un an, il l’a invitée à emménager dans son appartement de Broadstairs dans une propriété appartenant à sa mère allemande qui y vivait avec un autre fils, Michael.

Les parents de Louise, Phil et Kath, ont trouvé son nouveau petit ami agréable et sympathique, mais en sont venus à considérer sa famille – dirigée par la dominatrice Mme Simon – comme étrange.

Phil a déclaré : « Il ne semblait jamais travailler et nous ne pouvions pas nous empêcher de penser, de quoi vivait-il ? Mme Simon ne faisait confiance à personne en autorité, police, médecins ou dentistes.

‘N’A FAIT CONFIANCE A PERSONNE’

« Et nous soupçonnions qu’ils n’aimaient pas beaucoup que Louise nous téléphone. L’un de ses frères s’était suicidé et un autre, Michael, souffrait de troubles mentaux et avait été accusé d’avoir tué une femme.

«Il a été innocenté, mais après l’affaire, elle n’a laissé aucun médecin le voir pour sa santé mentale. Le seul traitement qu’il a eu était quand sa mère lui donnerait quelque chose pour le calmer s’il devenait surmené.

Louise était une artiste talentueuse mais a abandonné un cours d’art pour se former comme infirmière. À l’été 2001, on lui a dit qu’elle avait échoué sa troisième année et qu’elle devrait la redoubler.

Désabusée, elle a accepté de passer l’été avec Peter – avec qui elle était maintenant fiancée – dans une maison que sa mère avait achetée à Strassfeld, un village à environ dix miles à l’ouest de Bonn.

Mais là-bas, il semble que sa santé et son état d’esprit se soient détériorés.

Phil a déclaré: «Les voisins ont dit qu’elle semblait très misérable. Cela devait être vraiment ennuyeux pour elle – le village était très petit.

« Mme Simon a également déclaré que Louise était tombée malade, mais comme elle ne faisait pas confiance aux médecins, elle la soignait avec des antibiotiques qu’elle avait achetés chez un pharmacien. »

En juillet, Peter est retourné seul au Royaume-Uni pour recevoir une livraison pour la maison du Kent.

‘LA MÉDICAMENTE’

Cela a laissé Louise tranquille et timide pour rentrer seule quelques semaines plus tard.

Dans la matinée du mardi 30 juillet 2001, selon ce que Mme Simon, alors âgée de 64 ans, a déclaré aux autorités allemandes, elle a conduit Louise les 47 milles jusqu’à la gare de la ville d’Aix-la-Chapelle.

Ayant laissé la voiture dans une zone d’interdiction de stationnement, elle a emmené Louise dans la salle des billets, lui a dit au revoir et est partie sans voir si Louise a acheté un billet pour le service de 12h04 à destination d’Ostende.

De retour au Royaume-Uni, après avoir entendu que Louise était en route, Peter frappa frénétiquement à la porte des voisins essayant en vain de prendre un ascenseur pour Douvres, puis prit un taxi pour le port.

Mais quand il est arrivé et a réalisé que Louise n’était pas sur le catamaran de 19 heures en provenance d’Ostende, le personnel a déclaré qu’il était devenu sensiblement émotif.

Phil a déclaré: «Il était en larmes. Il exigeait qu’ils vérifient sous les sièges pour elle et des choses comme ça.

Phil et Kath étaient en vacances à l’époque, donc la première fois que leur famille a entendu parler, c’est lorsqu’un Peter à consonance hystérique a sonné leur maison à New Ash Green près de Sevenoaks.

Peter a dit à sa sœur Francesca que Louise avait raté le catamaran – et il craignait qu’elle ne soit morte. Lors d’un deuxième appel ce jour-là avec une autre sœur, Angela, Peter n’arrêtait pas de faire référence à Louise au passé. Elle a dit: « Il parlait comme si Louise était morte. »

La police du Kent, de Belgique et d’Allemagne a commencé à enquêter et la famille s’est rendue à Aix-la-Chapelle une douzaine de fois pour mettre des affiches d’appel.

Le journaliste Trevor McDonald les a accompagnés à un moment donné pour réaliser un documentaire et la famille a engagé deux détectives à la retraite du Met pour enquêter.

Louise avait été une camarade de classe de Lucie Blackman, l’ancienne hôtesse de l’air violée et assassinée au Japon en 2000. La coïncidence a contribué à faire de la publicité.

COÏNCIDENCE

Mais l’enquête a été entravée par les flics allemands qui ne la traitaient jamais que comme un cas de personne disparue plutôt que comme un crime. Il n’a jamais été établi, par exemple, si Louise a même acheté un billet de train à Aix-la-Chapelle.

Une autre difficulté était que les Simon ne voulaient pas parler à la police et critiquaient la famille de Louise pour avoir rendu public la recherche.

Phil a déclaré: « Leur point de vue était que Louise s’était enfuie parce qu’elle était malheureuse à cause de la façon dont nous l’avions élevée. Ils ont dit que nous ne devrions pas faire d’histoires parce que cela lui ferait peur et qu’elle ne reviendrait jamais.

Au fil des ans, tous les efforts pour retrouver Louise ont échoué. Les Simons ont quitté Strassfeld et Peter vivrait désormais en Suisse. L’été dernier, des questions ont été soulevées quant à savoir si Madeleine McCann soupçonnait Christian Brueckner, 44 ans, d’avoir été impliqué

Phil a déclaré : « J’ai toujours voulu que les autorités explorent toutes les voies possibles pour découvrir ce qui est arrivé à ma fille, n’importe quel père le ferait.

« J’espère donc que la police allemande examinera bien Brueckner. Il semble être parti après tous les âges, malgré sa préférence pour les très jeunes.

La mère de Louise, Kath, est décédée d’un cancer en 2010 à l’âge de 64 ans sans savoir ce qui lui était arrivé.

Phil, maintenant âgé de 76 ans, ne sait pas s’il obtiendra un jour des réponses, mais il ne changera jamais son numéro de téléphone portable

Louise avec fiancé Peter Simon Crédit: Times Newspapers Ltd

Des flics allemands près d’Aix-la-Chapelle en 2002 Crédit : STR

Phil et sa mère Ramana chez eux en Allemagne en 2001 Crédit: News Group Newspapers Ltd