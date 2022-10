20 ans plus tard, les survivants de l’attentat de Bali sont toujours aux prises avec un traumatisme

JAKARTA, Indonésie – Thiolina Marpaung panique toujours chaque fois qu’elle sent la fumée, se rappelant immédiatement l’explosion d’une bombe qui a bouleversé sa vie il y a 20 ans. Marpaung, aujourd’hui âgée de 48 ans, était dans une voiture avec ses collègues sur l’île balnéaire indonésienne de Bali en 2002 lorsque l’explosion a secoué leur véhicule par derrière. Marpaung a été temporairement aveuglée lorsque des éclats de verre ont percé ses yeux. Elle se souvient d’avoir appelé à l’aide et quelqu’un l’a amenée sur le trottoir, avant qu’une ambulance ne la transporte à l’hôpital avec d’autres victimes.

“J’ai été traumatisé par le son des sirènes d’ambulance”, a déclaré Marpaung.

Elle fait partie des dizaines de survivants indonésiens qui se trouvaient à l’extérieur du Sari Club dans la nuit du 12 octobre 2002, lorsqu’un attentat à la voiture piégée et l’attentat suicide presque simultané au Paddy’s Pub voisin ont tué 202 personnes, principalement des touristes étrangers, dont 88 Australiens et sept américains.

Marpaung a ensuite subi une intervention chirurgicale en Australie pour retirer le verre de ses yeux, mais la douleur la dérange toujours et nécessite un traitement à ce jour. À la demande de son psychologue, elle a jeté et brûlé des photographies, des articles de journaux, des vêtements et d’autres souvenirs de cette journée. Elle a même jeté les éclats de verre qui lui avaient été retirés des yeux sur la plage de Kuta à Bali, non loin du lieu de l’attaque.

“Cela m’a fait me sentir mieux jusqu’à présent”, a-t-elle déclaré.

Deux décennies après les attentats de Bali, les efforts de lutte contre le terrorisme dans le pays musulman le plus peuplé du monde restent très actifs. Plus de 2 300 personnes ont été arrêtées pour terrorisme, selon les données du Centre d’études sur le radicalisme et la déradicalisation, depuis qu’une unité nationale de lutte contre le terrorisme, connue sous le nom de Densus 88, a été créée à la suite des attentats.

En 2020, 228 personnes ont été arrêtées pour terrorisme. Le nombre est passé à 370 l’année dernière, soulignant l’engagement des autorités à poursuivre les suspects alors même que le nombre d’attaques terroristes en Indonésie a diminué.

Mais le travail agressif de la police a également suscité des inquiétudes quant à une éventuelle portée excessive.

« La récente décision du gouvernement d’élargir la définition de la menace terroriste en s’attaquant à des organisations non violentes et idéologiquement conservatrices peut saper la légitimité de ses efforts de lutte contre le terrorisme si le public commence à voir l’antiterrorisme comme quelque chose d’une chose politique plutôt qu’un effort d’application de la loi », a déclaré Sana Jaffrey, directrice de l’Institut d’analyse des politiques de conflit à Jakarta.

La poursuite des suspects liés aux attentats de Bali s’est également poursuivie, même ces dernières années.

En décembre 2020, la police a arrêté Aris Sumarsono, 58 ans, de son vrai nom Arif Sunarso mais plus connu sous le nom de Zulkarnaen, dans la ville méridionale de l’île de Sumatra. Il est devenu la dernière personne arrêtée pour l’attentat de 2002 et le tribunal l’a condamné à 15 ans de prison pour son rôle. Les autorités indonésiennes le soupçonnent également d’être le cerveau de plusieurs autres attentats dans le pays.

En août de cette année, le gouvernement indonésien a envisagé d’accorder une libération anticipée de prison au fabricant de bombes dans l’attaque de Bali, Hisyam bin Alizein, 55 ans, mieux connu sous son pseudonyme, Umar Patek, qui a également été identifié comme un membre dirigeant d’Al Qaida- groupe radical islamique d’Asie du Sud-Est lié Jemaah Islamiyah. Les autorités indonésiennes ont déclaré que Patek était un exemple d’efforts réussis pour réformer les terroristes condamnés et qu’ils prévoyaient de l’utiliser pour influencer les autres à ne pas commettre d’actes terroristes.

Ni Luh Erniati, qui a perdu son mari dans l’attentat de Bali et a élevé deux fils en tant que mère célibataire au cours des deux dernières décennies, a rencontré Patek dans une prison de la province de Java oriental le mois dernier. Elle a également rencontré d’autres terroristes condamnés, affirmant qu’elle pense que ces réunions peuvent l’aider à soulager son chagrin.

“Je lui ai dit que je travaillais au Sari Club et que j’avais rencontré mon mari au Sari Club, puis j’ai dû perdre mon mari au Sari Club. C’est un souvenir très, très inoubliable et tragique. Et j’ai dit, à cause de cet incident, j’ai perdu mon véritable amour, et je lui ai raconté ma vie après ça. Il pleurait, pleurait vraiment », a déclaré Erniati.

Patek a supplié son pardon, a-t-elle dit.

« Finalement, je n’ai pas pu m’empêcher de le prendre. Il s’agenouilla. Je lui ai tenu la main, j’ai dit : ‘Oui, je t’ai pardonné.’ Il pleurait plus fort », a déclaré Erniati.

“Je lui ai également dit, travaillons ensemble pour protéger notre pays bien-aimé afin que les mêmes tragédies ne se reproduisent pas à l’avenir. … Il pleurait toujours », a-t-elle ajouté.

Bien qu’elle lui pardonne, Erniati dit que la décision de sa libération appartient maintenant au gouvernement, qui décide de le libérer après qu’il ait purgé la moitié de sa peine de 20 ans.

La ministre indonésienne du droit et des droits de l’homme, Yasonna Laoly, a déclaré que Patek avait rempli toutes les conditions de libération conditionnelle recommandées par l’agence indonésienne de lutte contre le terrorisme.

Mais le gouvernement australien a exprimé sa ferme opposition à sa possible libération. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié Patek de “répugnant”.

Peter Hughes, un autre survivant de l’attentat de 2002 originaire de la ville de Perth sur la côte ouest australienne, s’est rendu à Bali plus de 30 fois au cours des 20 dernières années après avoir surmonté son traumatisme physique et psychologique.

Hughes a passé un mois dans un coma provoqué après avoir subi des brûlures à 55% de son corps lors des explosions du Paddy’s Pub à Bali.

Il a dit qu’il prévoyait de revenir pour le service de commémoration du 20e anniversaire.

“Je reviens principalement parce que je suis en vacances et pendant que j’y étais, j’ai juste pensé que je lui rendrais hommage. C’est une donnée », a déclaré Hughes.

Il peut comprendre pourquoi certains survivants des attentats de Bali pourraient ne jamais vouloir revenir.

« Les gens ont le choix. Les gens gèrent différemment les traumatismes profonds. La façon dont les gens traitent les problèmes est imprévisible. Je n’ai pas vraiment de problème avec ça. Je l’ai attribué à un peu de malchance et cela le maintient bien dans mon espace, si vous voyez ce que je veux dire », a déclaré Hughes.

Hughes a été interviewé par une équipe de presse australienne dans un hôpital de Bali quelques heures après les explosions. Cloqué et enflé, il a dit au journaliste qu’il se sentait “vraiment bien” et que d’autres victimes étaient moins bien loties.

Hughes dit aujourd’hui qu’il était certain qu’il mourrait à Bali, mais qu’il voulait envoyer un message positif à son fils de 21 ans, Lee, qui pourrait voir la nouvelle.

« J’ai juste menti. L’idée était de rendre quelque chose à mon fils », a déclaré Hughes.

Hughes a déclaré qu’il ne craignait pas que Patek, le fabricant de bombes de Bali, puisse bientôt être libéré de prison.

« Cela ne m’inquiète pas. Je n’ai aucun problème avec ça. Le système judiciaire indonésien est un peu différent de nous, je suppose », a déclaré Hughes.