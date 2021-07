20 ans et même pas un mot ?! Les États-Unis ont quitté la base aérienne de Bagram au milieu de la nuit sans en informer le nouveau commandant afghan – rapports

« Nous [heard] une rumeur selon laquelle les Américains avaient quitté Bagram… et finalement à sept heures du matin, nous avons compris que c’était confirmé», a déclaré mardi le nouveau commandant de la base, le général Mir Asadullah Kohistani, à l’Associated Press. L’électricité avait été coupée et les Américains étaient partis pendant plus de deux heures lorsque les nouveaux gardiens de la base sont arrivés vendredi.

Le Pentagone a annoncé ce jour-là qu’il avait quitté le plus grand aérodrome du pays, mais semble n’avoir donné aucun avertissement à ses prochains occupants. La Maison Blanche a déclaré plus tard vendredi qu’un retrait définitif des troupes du pays viendrait probablement par le « la fin d’août.«

La sortie rapide n’a pas bien plu aux soldats afghans qui ont été laissés littéralement dans le noir – mais le porte-parole de l’armée américaine, le colonel Sonny Leggett, a insisté auprès de ceux qui se sont plaints que « la remise des nombreuses bases» était en cours depuis l’annonce du président Joe Biden à la mi-avril que les États-Unis quittaient le pays. Il a dit que les Américains «avaient coordonné leurs départs avec les dirigeants afghans», selon l’AP.

Les Afghans, cependant, ont supplié de différer. La base était déjà en train d’être pillée au moment où l’armée afghane a conduit de Kaboul à l’aérodrome, à environ une heure de distance, selon des responsables afghans, qui ont affirmé avoir surpris les bandits traversant des casernes et des tentes de stockage massives. Un soldat, Abdul Raouf, qui a déclaré qu’il combattait aux côtés du gouvernement depuis 10 ans, a déclaré à l’AP qu’il pensait initialement que les pillards étaient des talibans. Il a déclaré que les troupes américaines ne les appelaient que depuis l’aéroport de Kaboul.

Malgré le départ brutal des États-Unis, le général Kohistani a insisté sur le fait que l’armée afghane serait en mesure de maintenir la base malgré une vague de succès sur le champ de bataille par les talibans – pour ne rien dire des 5 000 prisonniers détenus à la prison de Bagram, la plupart d’entre eux soi-disant talibans ou associés, qui n’hésiteraient probablement pas à se battre contre les militaires qui les maintenaient enfermés.

Beaucoup ont passé des années en prison sur la base d’allégations ténues souvent formulées par des accusateurs dans l’espoir d’échapper eux-mêmes à la torture ou à l’emprisonnement. L’installation a été confiée à des Afghans pour qu’elle soit exploitée en 2012 ; Cependant, cela ne change pas l’association redoutable que le nom a pour beaucoup de personnes vivant encore à proximité.

Les opposants au retrait tant attendu des États-Unis affirment que si la prison de Bagram est envahie, les talibans auront une journée sur le terrain – peu importe que plus d’un tiers du pays est déjà sous leur contrôle, une partie qui augmentait avant que Washington n’annonce son long -retrait attendu.

Pendant ce temps, le commandement américain a déclaré publiquement qu’il détruirait ou donnerait à l’armée l’équipement américain restant afin de ne pas lui permettre de tomber entre les mains des talibans ou d’autres milices, y compris l’EI (État islamique, anciennement ISIS/ISIL) et Al-Qaïda.

Un soldat afghan du nom de Naematullah a déclaré à l’AP que les Américains avaient «perdu toute la bonne volonté de 20 ans en partant comme ils l’ont fait, dans la nuit, sans prévenir les soldats afghans qui patrouillaient à l’extérieur de la zone.« Éteindre les lumières soudainement était »comme un signal aux pillards, acquiesça Raouf.

Les Américains n’ont cependant pas tout à fait laissé « rien » derrière eux. Le général Kohistani a montré lundi aux journalistes une facilité »la taille d’une petite ville» qui avait été utilisé exclusivement par les États-Unis et l’OTAN pendant l’occupation. Le « rien » laissé derrière comprend 3,5 millions de petits objets, tous soigneusement enregistrés par l’armée américaine, a-t-il déclaré – »petits objets” signifiant même poignées de porte, vitres, plats cuisinés et autres minuties.

Ils ont également laissé des voitures et des véhicules blindés trop gros pour être transportés – mais sans clé pour les démarrer – et ont fait exploser les munitions restantes pour les armes qui n’étaient pas laissées à l’armée afghane.

