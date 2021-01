Quand j’ai commencé à couvrir la technologie ici il y a deux décennies, je ne possédais pas de téléphone portable, et mon entreprise ne jugeait pas non plus dans son intérêt de m’en acheter un.

Mon mandat chez USA TODAY précède les messages texte, les barres de son, les haut-parleurs parlants, les codes QR, le chat vidéo, Uber, DoorDash, les appels Zoom, YouTube, le Wi-Fi, les téléviseurs à écran plat abordables … vous voyez l’idée.

Tant de changements en si peu de temps! Ceci est ma dernière chronique pour USA TODAY en tant que chroniqueur Talking Tech. Disons au revoir en célébrant le chemin parcouru au fil des ans.

Mon passage a commencé en 2000 – j’ai commencé plus tôt chez USA TODAY, couvrant le divertissement – à une époque où nous avons passé beaucoup de temps à parler des trois grandes entreprises technologiques: AOL, Yahoo et Microsoft. AOL venait de choquer le monde en achetant Time Warner pour 165 milliards de dollars. (Vous savez comment cela s’est bien passé. Mais je m’éloigne du sujet.)

Nous avons utilisé des ordinateurs, oui en effet, principalement des ordinateurs de bureau, et c’étaient des machines Windows avec des moniteurs en noir et blanc. Nous n’étions pas en ligne; nous sommes allés en ligne, avec une ligne téléphonique reliée à nos ordinateurs. Vous savez, le type que nous avons utilisé sur nos lignes fixes. Souvenir?

À l’époque, Apple détenait moins de 3% de part de marché. Elle ne commencerait pas son évolution pour devenir la société la plus précieuse au monde de 2 billions de dollars avant 2001, lorsqu’elle a présenté le lecteur de musique iPod MP3 et a contribué à apporter la musique numérique aux masses. C’est après que Napster a popularisé les MP3 de courte durée en montrant à quel point il était facile de copier de la musique sous licence. En 2003, l’iPod est devenu un produit grand public lorsque le PDG Steve Jobs (qui a rejoint l’entreprise en 1997) l’a ouvert pour être utilisé sur les ordinateurs Windows avec le magasin de musique iTunes, la première avenue légitime et facile à utiliser pour acheter de la musique. puis à 99 cents la chanson. Le streaming et le jukebox céleste étaient un rêve lointain.

Nous avons lancé Talking Tech en 2006 en tant que série vidéo hebdomadaire en avance sur son temps, produite de manière bicoastale sur deux webcams. Le premier épisode – avec mon ancien partenaire, Edward C. Baig – était un examen de la caméra vidéo Flip. Vous vous souvenez de celui-là, les enfants?

En 2010, Flip était bientôt parti, car Apple a présenté l’iPhone 4, le premier iPhone doté d’un appareil photo décent. Kodak est devenu une mémoire, Canon, Nikon, Olympus et d’autres piliers du secteur des appareils photo ont vu leurs ventes chuter, car les gens préféraient l’appareil photo qui était dans leur poche, leur téléphone.

Mais je dois admettre que je n’ai jamais prévu à quel point les caméras pour smartphone deviendraient géniales. J’ai toujours adoré les utiliser, mais il y avait une stigmatisation à la «vidéo sur téléphone portable». Maintenant, nous pouvons filmer des vidéos 4K qui sont presque aussi belles que ce que vous obtenez d’un appareil photo traditionnel, principalement grâce à des astuces de photographie informatique. Mais je ne me plains pas. Avez-vous vu les couchers de soleil de mon iPhone?

Ensuite, il y a Google et Facebook.

C’est en 2000 que Yahoo a remis ses clés de recherche à une startup scrappy qui a déclaré qu’elle disposait d’une méthode pour des recherches en ligne plus efficaces. À partir de là, Google a pris son envol en 2003 en envoyant des personnes sur son site Web et en vulgarisant le verbe «Google It». Nous avons Google Maps (vous vous souvenez de la vie sans elle?), Gmail (e-mail gratuit sans être lié à notre fournisseur d’accès Internet), Google Traduction, Google Photos et tant d’autres fonctionnalités dont je ne pense pas que nous pourrions nous passer aujourd’hui.

C’est le bon côté.

Il y a aussi Google qui suit chacun de nos mouvements, afin de mettre des publicités personnalisées devant nous partout où nous allons, et dire au revoir à notre vie privée. Google affirmera qu’une grande partie de l’atteinte à la vie privée est un « opt-in » et que nous l’avons accepté lorsque nous nous sommes inscrits aux services. Mais qui se souvient avoir fait ça?

Facebook a poussé l’espionnage à un niveau encore plus élevé. Mais la chronique d’aujourd’hui porte sur la célébration de la technologie. Alors contournons la désinformation et la rage en ligne qui ont éclaté sur le réseau social et donnons plutôt des accessoires à un site qui a reconnecté quelque 2 milliards de personnes avec de vieux amis et de la famille. J’ai annoncé ma sortie en attente sur ma newsletter, Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous savez où j’ai eu la part du lion des réponses? Facebook, haut la main.

Amazone. Qui a cru que vous pouviez commander tout ce que vous vouliez en un seul clic et le faire arriver le lendemain? En 2001, Amazon avait annoncé son premier bénéfice, mais c’est plus récemment que nous avons vu Amazon vraiment montrer ce qu’il allait devenir, en acquérant Whole Foods et en lançant Amazon Fresh, le supermarché avec un panier radical qui comptait automatiquement vos achats, en lançant l’engouement pour les haut-parleurs intelligents avec Echo et Alexa et étant une force dominante dans le streaming avec Fire TV.

Mais Amazon a raté les téléphones. Google s’est lancé au début, en 2008, avec le système d’exploitation Android, qu’il a développé en le cédant gratuitement à des entreprises comme Samsung, LG et Huawei. Ce modèle commercial permettrait à Android de revendiquer une énorme part de marché de 85%, où il est présenté sur tant de téléphones à bas prix.

Si je devais choisir l’appareil technologique le plus influent de ma génération, il n’y a aucune hésitation. C’est l’iPhone, haut la main, encore plus gros que le magnétoscope ou l’ordinateur personnel.

Parce que l’iPhone (et d’autres marques de smartphones à suivre) a mis l’ordinateur dans nos poches, non attaché et présenté d’une manière simple et intuitive qui a séduit le grand public. Écoutez de la musique, répondez au téléphone, regardez la télévision, surfez sur le net, le tout sur un seul appareil. Celui dans lequel nous pouvons également surveiller nos pas quotidiens, nous montrer comment nous déplacer et prendre des photos étonnantes. (Encore une fois, ces couchers de soleil!)

J’adore mon ordinateur portable, mais cela n’a pas changé ma vie.

Alors qu’en est-il du futur?

En 2016, j’ai rédigé une chronique citant des analystes disant que le smartphone tel que nous le connaissons cesserait et se transformerait en une forme de lunettes dans les prochaines années. Je n’y croyais pas à l’époque, je n’y crois pas maintenant.

Avoir des objets qui volent devant vos yeux pendant que vous marchez dans la rue est une distraction. (Prenez ça, Google Glass.) Nous avons regardé des écrans dans les années 1950. Nous allons examiner les écrans dans les années 2020 et 2030.

Quelques réflexions finales

Je n’ai jamais considéré ce que je fais comme un travail. Vous rencontrez des gens intéressants, vous leur parlez de ce qu’ils font et vous en parlez aux autres. Comment ça marche?

Le journalisme est dans une situation difficile en ce moment, mais si vous pouvez le balancer, je ne peux penser à aucune meilleure profession. Au fil des ans, j’ai pu rencontrer presque toutes les personnes que je voudrais rencontrer, de Steve Jobs d’Apple, de Bill Gates de Microsoft, de Sergey Brin et Larry Page de Google, aux icônes du show-biz (voir mon édition de célébrités 2011-2015 de Talking Tech) comme Jimmy Kimmel, Zendaya et Ariana Grande. J’ai pu jouer musicalement (point culminant de ma carrière!) Avec James Taylor, Jason Mraz et Kermit, the Frog. Je dois être un témoin vivant de l’histoire et me prononcer à ce sujet.

Je n’ai ici que suffisamment d’espace pour couvrir mes années de technologie. J’ai une vie antérieure ici couvrant la télévision et des histoires sur les crêpes à la citrouille avec un jeune comédien nommé Jerry Seinfeld, jouant Mme Pac-Man avec Sammy Davis Jr., visitant les décors de tant de vos émissions de télévision préférées d’antan, de « Cheers » entraîner. » Si vous souhaitez revenir avec moi dans ce chemin de mémoire, veuillez vous abonner à ma newsletter Substack, où je publierai un article pour vous lundi sur cette époque.

En grandissant, à différentes époques, mon ambition était d’être producteur, réalisateur, acteur, écrivain, animateur radio et guitariste. Si vous avez vu l’une de mes vidéos Talking Tech, vous savez que j’ai atteint tous les objectifs ici à USA TODAY!

Un grand merci à mon premier rédacteur en chef Ben Brown de m’avoir embauché, au rédacteur technique initial Bruce Schwartz pour m’avoir amené à bord, à la rédactrice Nancy Blair et à son collègue Ed Baig pour avoir piloté l’ère de l’iPhone avec moi et le rédacteur actuel. Michelle Maltais pour m’avoir encouragé à trouver les petits caractères que les entreprises de technologie cachent et crient à ce sujet au monde entier. C’était amusant!

Merci à USA TODAY pour une incroyable carrière de 36 ans et pour m’avoir envoyé dans tant d’endroits au cours de ces décennies: Croiriez-vous 20 États et plusieurs visites au Canada?

Mon préféré: comment dominez-vous Austin, Texas et South by Southwest, avec sa scène nocturne animée et ces incroyables tacos au petit-déjeuner chez Torchy’s? Ou couvrir l’éclipse solaire de 2017 à Salem, dans l’Oregon, que j’ai diffusée en direct et chronométrée en même temps?

En parlant de photographie et de la suite, mon plan sur 10 ans pour l’Acte III est de visiter et de faire du Photowalk tous les grands endroits, d’Albuquerque à Abilene, de Moab à Zurich. Après la pandémie, c’est un monde formidable qui ne demande qu’à être documenté.

Je changerai mon nom de « Jefferson Graham, USA TODAY » à juste « Jeff », et ce sera un grand ajustement. Ainsi que ma connexion directe avec vous. Mais restons en contact en ligne. Souviens-toi, c’est @jeffersongraham sur Twitter.

PS: encore une chose

Lundi, après sept ans et plus de 2500 épisodes, le podcast Talking Tech aura deux nouveaux hôtes, Mike Snider et Brett Molina. Veuillez leur dire bonjour et leur offrir un accueil chaleureux. Ils sont formidables et feront un travail fantastique.