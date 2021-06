Sunny Deol et Ameesha Patel starrer ‘Gadar: Ek Prem Katha’ est sur le point de terminer les deux décennies de sa sortie le 15 juin. Deol dit qu’il a eu l’occasion de jouer de grands personnages mais il y avait quelque chose de spécial dans le rôle de Tara Singh . Il a ajouté qu’il ne savait pas que les dialogues et les chansons du film deviendraient une rage.

Sunny a déclaré : « Gadar » est une belle histoire d’amour qui a beaucoup de drame et d’action. Je me souviens que j’étais à Ooty en train de tourner pour un film quand Anil Sharma m’a raconté l’histoire, j’ai tout de suite adoré le sujet. Comme toujours, j’ai suivi mon instinct et c’est comme ça que tout a commencé. »

Parlant de son personnage, il a ajouté: « J’ai eu l’occasion de jouer de grands personnages tout au long de ma carrière, mais il y avait quelque chose de spécial dans le personnage de Tara Singh. Il est doux et doux mais peut bouleverser le monde quand il s’agit de sa famille et son pays. »

Il a dit que jouer ce personnage l’avait aidé à « sortir d’une certaine zone de confort ». « Cette fois, nous n’avions pas prédit que les dialogues et les chansons du film deviendraient une rage. C’est formidable de célébrer une étape importante de 20 ans avec le pays », a-t-il déclaré.

« Gadar: Ek Prem Katha » est un film d’action romantique d’époque réalisé par Anil Sharma et se déroulant pendant la partition de l’Inde en 1947. Le film met également en vedette feu Amrish Puri et Lillete Dubey.

Parlant du film, Sharma a déclaré: « Ce film pour moi est comme un cadeau de Dieu. Nous avons fait ‘Gadar: Ek Prem Katha’ avec l’espoir de donner au public une histoire d’amour épique, une pour les âges. Des performances sans faille par Sunny et Ameesha et l’innocence de Jeete jouée par mon fils Utkarsh Sharma ont fait des merveilles pour nous.

« Célébrer les 20 ans de » Gadar : Ek Prem Katha « est une affaire très nostalgique et cela rappelle de bons souvenirs de travail avec Anand Bakshi ji, Amrish Puri ji et Vivek Shauq qui faisaient partie intégrante du film », a conclu Anil.