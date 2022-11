20 ans de design romain et Williams : hôtels, restaurants, guilde

Quelques mois après que M. Balazs a embauché l’entreprise pour réaliser l’hôtel Standard de 338 chambres, Alex Calderwood, co-fondateur de la chaîne Ace Hotel, lui a confié la conception des intérieurs de l’Ace Hotel New York, une propriété de 258 chambres à l’intérieur. un bâtiment de 1904 anciennement connu sous le nom d’hôtel Breslin, dans le quartier NoMad de Manhattan.

Les débuts en 2009 des deux hôtels – le Standard en mars et l’Ace en mai – ont contribué à faire de Roman and Williams une entreprise de design avec une gamme. Le club Boom Boom Room au sommet du Standard, avec ses banquettes courbes, son bar doré brillant et sa vue panoramique sur une ville scintillante la nuit, transmettait un glamour de 24 carats. Les chambres de l’Ace, décorées de guitares Gibson et de vinyles, évoquaient la sophistication hipster.

Les affaires ont décollé à partir de là. Au cours de la décennie suivante, alors que Roman et Williams travaillaient sur des résidences privées, il a entrepris des dizaines de projets destinés au public : les restaurants de Manhattan, The Dutch, Lafayette et Le Coucou, ainsi que des restaurants à Paris, Milan et Istanbul ; Hôtels Freehand à New York, Chicago et Miami ; une salle à manger au siège social de Meta à Menlo Park, en Californie (Mme Standefer et M. Alesch n’ont jamais travaillé directement avec Mark Zuckerberg, mais ils ont dit qu’il était «souvent invoqué».)

L’année dernière, la société a lancé ses premiers projets hôteliers en Europe avec les ouvertures du NoMad London et de l’édition Reykjavik. Cet été, l’entreprise a achevé son plus récent projet : le Tin Building de 53 000 pieds carrés, un marché et une halle alimentaire conçu par le chef Jean-Georges Vongerichten, dans le South Street Seaport de Manhattan. La charge de travail peut être exigeante, a déclaré la directrice artistique de la société, Tanya Jonsson, qui fait partie des quelque 50 personnes qui travaillent actuellement chez Roman and Williams Buildings and Interiors.

« C’est un lieu de travail intense – nous avons beaucoup de projets et nous sommes très occupés », a déclaré Mme Jonsson, qui a rejoint l’entreprise en 2012 en tant que décoratrice d’intérieur. “Nous exigeons beaucoup de tout le monde”, a-t-elle ajouté, notant que ses collègues sont généralement “fans du travail et vraiment ravis de faire partie du voyage”.