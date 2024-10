20 ans de controverses autour de Pierre Poilievre

Un mot-clic misogyne sous ses vidéos

En 2022, Pierre Poilievre assure tout ignorer du fait qu’une cinquantaine de ses vidéos contenaient un mot-clic caché, #mgtow, acronyme de « Les hommes suivent leur propre chemin » (« Les hommes suivent leur propre chemin »). Ces balises, très signalées, servent à apparaître dans les réseaux antiféministes.

Pierre Poilievre communique d’ailleurs énormément à l’aide de vidéos, parfois très élaborées, diffusées sur le Web. Il a tout voulu connaître de la façon dont le premier ministre produit ses propres vidéos, par une question au Feuilleton de la Colline en 2016.

Il aime le bitcoin

Pierre Poilievre a promis à ses troupes de « redonner aux gens le contrôle de leur argent » en interdisant à la banque centrale de créer sa propre monnaie numérique. Il demande donc le renvoi du gouverneur de la Banque du Canada.

Le chef conservateur est régulièrement raillé au Parlement pour avoir appuyé le bitcoin dans une vidéo où on le voit fumant la chicha, au printemps 2022. Il y dit notamment que le propriétaire d’un restaurant de shawarmas arrive à se « protéger de l’inflation » grâce à un portefeuille de bitcoins, « une brillante décision financière ».

Il évoque un complot mondial

Durant la pandémie de COVID-19, donc avant qu’il ne devienne le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre est raillé en Chambre pour son combat contre « la grande remise en état », qu’il reprend dans une pétition en ligne comme un projet « des élites mondiales […] dans le mais d’imposer leur prise de pouvoir ».

Il promet qu’une fois chef, il interdira à son éventuel cabinet de se rendre au Forum économique mondial « des élites mondialistes de Davos ». De nombreux politiciens canadiens s’y sont rendus au fil du temps, comme son ancien chef Stephen Harper, ou plus récemment Chrystia Freeland, en 2024.

Trop pour les anciens pensionnaires autochtones

Quelques heures avant les excuses officielles du premier ministre Stephen Harper présenté aux survivants des pensionnats pour Autochtones, en 2008, Pierre Poilievre confiait à une radio locale qu’il n’était pas sûr que les Canadiens « en auraient pour leur argent » — alléguant que l’État était trop généreux à l’égard des anciens pensionnaires.

Le lendemain, Pierre Poilievre s’excuse publiquement en Chambre : « Hier, alors que la Chambre et tous les Canadiens célébraient un nouveau départ, j’ai fait des commentaires bénis et méchants. J’en accepte la responsabilité et je m’en excuse. »

Il défend Jordan Peterson

Pierre Poilievre a précisé lors du débat de la course à la direction de son parti, en 2022, être inspiré par l’ouvrage de Jordan Peterson 12 règles pour une vie. Un antidote au chaos. « Excellent livre, beaucoup de bons conseils. »

Il prend la défense du psychologue controversé sur ses réseaux sociaux lorsque ce dernier est dans la ligne de mire de son ordre professionnel pour des propositions tenues sur les médias sociaux. Selon le chef conservateur, le psychologue est « mis au silence par des bureaucrates autoritaires ».

Il lâche « bébé goudron » en Chambre

En 2009, Pierre Poilievre compare la taxe carbone à un « goudron bébé » (« bébé goudron »). L’expression déconcerte l’interprète, qui la traduit par « enfant bâtard ».

Les libéraux s’en offusquent, et voient une attaque raciste. « J’ai utilisé l’expression »goudron bébé« dans son sens courant, qui veut dire une affaire qui colle à quelqu’un », se défend M. Poilievre. Le dictionnaire anglais Oxford confirme la connotation raciste, mais un personnage de Walt Disney porte aussi ce nom.

Un soutien-gorge d’honneur

En juin 2006, des députés conservateurs, dont Pierre Poilievre, sont vus en train de faire un bras d’honneur aux élus pendant la période de questions à la Chambre des communes. Les médias de l’époque qualifiaient les députés comme ayant « le bras plié et le poing en l’air ».

Des députés libéraux s’insurgent, trouvant le geste « vulgaire, grossier et disgracieux » et la conduite de M. Poilievre « immature et inacceptable ». Le lendemain, Pierre Poilievre et le député conservateur Jacques Gourde, alors secrétaires parlementaires de ministres, présentent leurs excuses.

Une relation tendue avec les médias

« Nous allons continuer à sourire d’améliorer les excellentes relations que nous avons toujours eues avec les représentants des médias », disait Pierre Poilievre en 2010, en coin.

Depuis son élection comme chef, Pierre Poilievre se rend très peu disponible pour les journalistes et s’attaque régulièrement aux médias comme la CBC et La Presse canadienne. Une vidéo de lui répondant aux questions d’un journaliste en croquant dans une pomme est devenue virale sur les réseaux sociaux l’automne dernier. En février, il confirme qu’il abolirait les crédits d’impôt du fédéral aux médias « grand public ».

Un inconditionnel d’Israël

« L’État juif n’a pas de meilleur ami que notre premier ministre, qui a complètement changé la politique de ses précédentes », lançait Pierre Poilievre en 2009 sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Il déclare, après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas l’automne dernier, qu’« Israël a le droit de se défendre conformément au droit international, et de riposter ». Il ne fait que très peu de déclarations sur le conflit les semaines qui suivent, se concentrent sur le coût de la vie et la « taxe carbone ».

Projets de loi

Alors ministre de la Réforme démocratique, Pierre Poilievre propose en 2014 d’exiger une pièce d’identité avec adresse pour l’électeur et de permettre plus de dépenses partisanes lors des campagnes électorales. Face aux critiques d’Élections Canada et d’experts, il recule sur les aspects les plus controversés de son projet de loi.

Il s’agit du seul projet de loi que Pierre Poilievre a fait adopter sur les sept qu’il a déposés au Parlement. Il a notamment suggéré en 2004 de tenir les parents négligents pour responsables des crimes de leurs enfants, ou encore de permettre aux électeurs de renvoyer leur député au moyen d’une pétition.

