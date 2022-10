20 ans après les attentats de Bali, “la douleur ne s’estompe pas”

DENPASAR, Indonésie – Des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi sur l’île balnéaire indonésienne de Bali pour commémorer 20 ans depuis les explosions qui ont tué 202 personnes, principalement des touristes étrangers, dont 88 Australiens et sept Américains. Des services ont eu lieu simultanément dans plusieurs endroits en Australie et au consulat australien de Bali dans la ville de Denpasar, où des survivants australiens et des proches du défunt étaient parmi les 200 personnes présentes pour rendre hommage à leurs proches décédés dans la zone touristique la plus populaire sur l’île il y a deux décennies.

Les survivants et leurs proches ont déposé des couronnes et des fleurs au Memorial Garden après un moment de silence.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a assisté à un service dans sa ville natale, Sydney, dans la banlieue balnéaire de Coogee. Six membres du Coogee Dolphins Rugby League Football Club sont morts dans les explosions.

Albanese a rendu hommage mercredi à la force et à l’unité dont la communauté Coogee avait fait preuve depuis la tragédie.

« Il y a vingt ans, les ondes de choc venues de Bali ont atteint nos côtes. Il y a vingt ans, un acte de méchanceté et de dépravation calculée a privé le monde de 202 vies, dont 88 Australiens. Vingt ans plus tard, la douleur ne s’estompe pas », a déclaré Albanese.

Lors d’une cérémonie au Parlement australien dans la capitale nationale Canberra, la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a accueilli l’ambassadeur indonésien Siswo Pramono, qui faisait partie des dignitaires.

“Ambassadeur, au nom du gouvernement australien, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue et reconnais la force, le courage et la coopération de nos deux peuples”, a déclaré Wong en bahasa, la langue officielle de l’Indonésie.

« Aujourd’hui, on se souvient de ce qui a été pris. Aujourd’hui, nous nous souvenons de ce qui a été perdu. Et nous nous demandons ce qui aurait pu se passer s’ils étaient tous rentrés à la maison », a ajouté Wong.

Pramono a déclaré que l’attaque terroriste avait créé un “lien meilleur et plus fort” entre l’Indonésie et l’Australie.

“Il y a vingt ans aujourd’hui, un crime odieux a frappé et ce fut l’un des jours les plus tristes de l’histoire indonésienne”, a déclaré Pramono au rassemblement.

“La famille et les amis ont été profondément chagrinés et même si beaucoup de cœurs ont été brisés et que nos êtres chers nous ont été enlevés, il y a certaines choses qu’un terroriste ne pourrait pas supporter : notre amour et notre compassion pour les autres et l’idée que les gens sont égaux en droits et en libertés », a ajouté Pramono.

Les survivants sont toujours lutter contre leur traumatisme de la tragédie, lorsqu’un attentat à la voiture piégée au Sari Club et un attentat suicide presque simultané au Paddy’s Pub voisin un samedi soir d’octobre 2002.

Après l’attaque, la zone touristique animée a été calme pendant un certain temps, mais elle est depuis revenue à un état de week-ends chargés, de trafic dense et de touristes. Ce qui était autrefois le Sari Club est maintenant un terrain vacant, tandis que le Paddy’s Pub a repris ses activités à 100 mètres (300 pieds) de son emplacement d’origine.

Un monument se dresse à moins de 50 mètres (yards) des sites de bombardement avec les noms de ceux qui sont morts inscrits dessus. Les gens viennent régulièrement prier et déposer des fleurs, des bougies ou des drapeaux avec des photos de leurs proches.

Une photo de deux femmes attachées avec un bouquet de chrysanthèmes et de roses frais se trouve à côté d’un papier plastifié sur lequel on peut lire : « À nos belles filles Renae & Simone. Cela fait vingt ans et pas un jour ne passe sans penser à vous deux, et comment nous avons perdu deux trésors. Nos cœurs pleureront pour vous pour toujours. Tu nous aimes et tu nous manques tellement. Votre père et vos frères aimants.

L’attentat de 2002 à Bali, perpétré par des kamikazes du groupe Jemaah Islamiyah lié à Al-Qaida, a déclenché une vague de violence dans la nation musulmane la plus peuplée du monde. Trois ans plus tard, une autre bombe attaque l’île et tue 20 personnes. De nombreuses attaques ont suivi, touchant une ambassade, des hôtels, des restaurants, un café, des églises et même des quartiers généraux de la police dans tout l’archipel.

Deux décennies après les attentats de Bali, les efforts de lutte contre le terrorisme dans le pays musulman le plus peuplé du monde restent très actifs. L’Indonésie a fondé Densus 88, une unité nationale de lutte contre le terrorisme, à la suite des attentats. Plus de 2 300 personnes ont depuis été arrêtées pour terrorisme, selon les données du Centre d’études sur le radicalisme et la déradicalisation, un groupe de réflexion indonésien non gouvernemental.

En 2020, 228 personnes ont été arrêtées pour terrorisme. Le nombre est passé à 370 l’année dernière, soulignant l’engagement des autorités à poursuivre les suspects alors même que le nombre d’attaques terroristes en Indonésie a diminué.

La poursuite des suspects liés aux attentats de Bali s’est également poursuivie, aboutissant plus récemment à l’arrestation d’Aris Sumarsono, 58 ans, de son vrai nom Arif Sunarso mais plus connu sous le nom de Zulkarnaen, en décembre 2020. Le tribunal l’a condamné à 15 ans de prison pour son rôle. Les autorités indonésiennes le soupçonnent également d’être le cerveau de plusieurs autres attentats dans le pays.

En août, le gouvernement indonésien envisagé d’accorder une libération anticipée au fabricant de bombes de l’attentat de Bali, Hisyam bin Alizein, 55 ans, mieux connu sous son pseudonyme, Umar Patek, qui a également été identifié comme un membre dirigeant de la Jemaah Islamiyah.

Les autorités indonésiennes ont déclaré que Patek était un exemple d’efforts réussis pour réformer les terroristes condamnés et qu’ils prévoyaient de l’utiliser pour influencer les autres à ne pas commettre d’actes terroristes. Mais le gouvernement australien a exprimé sa ferme opposition à sa possible libération.