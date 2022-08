20 ans à 30 000 pieds : une hôtesse de l’air répond aux questions des lecteurs

Avez-vous des conseils d’initiés pour les parents voyageant avec de jeunes enfants en bas âge ? Je suis une mère célibataire et j’appréhende chaque vol que je prends avec mon enfant de presque 2 ans.

Premièrement, et le plus important : votre enfant ressentira vos nerfs. Si vous êtes stressé, ils seront stressés. Rendez le vol aussi excitant que possible pour eux à l’avance. Habillez-les avec une nouvelle tenue d’avion spéciale, ou achetez un nouveau livre ou une boîte de crayons. Laissez-les avoir tout le temps d’écran qu’ils veulent. Téléchargez et regardez un nouveau film ou une nouvelle série. Entraînez-vous avec des écouteurs avant le vol afin qu’ils sachent comment ils fonctionnent. Permettez-leur de transporter leur propre petit sac “sur le pouce”, avec de nouvelles activités d’avion à l’intérieur. Laissez-les manger ou boire dans l’avion quelque chose qu’ils n’ont pas toujours le droit d’avoir, comme un cookie, des chips ou un peu de soda. Nous ne les avons pas toujours, mais vous pouvez toujours demander à l’équipage ces petites ailes en plastique et nous dire si c’est leur premier vol.

Gardez vos bagages à main aussi légers que possible et vérifiez le reste. Emportez quelques couches, des vêtements de rechange, des collations et des médicaments. Nous aimons aussi quand vous apportez des sièges d’auto. Je sais qu’ils sont lourds et difficiles à gérer, mais la plupart du temps, les petits enfants se sentent plus à l’aise parce que c’est familier et que cela les propulse suffisamment haut pour voir par la fenêtre. Nous les aimons parce qu’ils sont plus sûrs. Cela ne fait pas de mal non plus de les laisser dépenser leur énergie à l’aéroport avant le vol.