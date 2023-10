Dans cet article, nous discuterons des 20 aliments qui réduisent rapidement le cholestérol. Si vous souhaitez ignorer notre discussion sur l’industrie des API de cholestérol, vous pouvez accéder directement au 5 aliments qui réduisent rapidement le cholestérol.

Selon Selon un récent rapport de l’OMS, 39 % des personnes dans le monde ont un taux de cholestérol élevé. Ce problème de santé est réparti presque également entre les sexes, 40 % de la population étant des femmes et 37 % des hommes. Le marché pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) contenant du cholestérol est estimé à 280,6 millions de dollars en 2023. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,7 % pour atteindre une valeur de 445,3 millions de dollars d’ici 2033. L’API du cholestérol est un composant essentiel utilisé dans la fabrication de médicaments hypocholestérolémiants. Dans le contexte de la répartition géographique, l’Europe devrait être le marché le plus important de 2023 à 2031, avec une part de 31,5 % en 2022. Les trois marchés les plus importants d’Europe sont l’Allemagne, la France et l’Italie. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 30,1 % en 2022, les principaux moteurs de croissance étant le Japon, la Chine et l’Inde. De plus, l’Amérique du Nord représentait 23,4 % du marché en 2022, tandis que la contribution combinée de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique était de 8,2 % la même année.

L’expansion du marché des API du cholestérol est principalement attribuable à l’importance du composé pour la stabilité d’une formulation de membrane liposomale, qui est utilisée dans divers vaccins et systèmes d’administration de médicaments pour obtenir les meilleurs résultats. Par exemple, la technique d’administration des liposomes augmente la quantité de médicament que le corps peut absorber de 25 à 100 fois par rapport aux méthodes traditionnelles d’administration de médicaments, ce qui la rend plus adaptée au traitement des troubles. L’importance du cholestérol a été soulignée dans plusieurs études sur les compositions liposomales. De plus, les individus sont désormais plus attentifs à les aliments à éviter avec un taux de cholestérol élevé, reconnaître l’impact de l’alimentation sur le taux de cholestérol. Vous pouvez également consulter le 20 aliments consommés chaque jour par les personnes les plus anciennes.

Le marché mondial du cholestérol est très concentré, quelques entreprises notables détenant la plus grande part de marché. Les fabricants de médicaments liés au cholestérol investissent considérablement dans des initiatives de recherche et de développement, principalement pour diversifier leur gamme de produits. Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE :TMO), Abbott Laboratories (NYSE :ABT) et Bristol-Myers Squibb Company (NYSE :BMY) comptent parmi les principaux acteurs du secteur.

Voici ce que Baron Funds a dit à propos de Bristol-Myers Squibb Company (NYSE :BMY) dans sa lettre aux investisseurs du deuxième trimestre 2 :

“Thermo Fisher Scientifique Inc. (NYSE : TMO) est la plus grande société mondiale d’outils pour les sciences de la vie. Thermo Fisher fournit des instruments analytiques, des équipements de laboratoire, des logiciels, des services, des consommables et des réactifs pour la recherche, la fabrication, l’analyse, la découverte et le diagnostic en sciences de la vie. Les actions ont chuté, tout comme d’autres actions liées aux outils des sciences de la vie, en raison de multiples vents contraires, notamment un ralentissement des dépenses en capital chez les clients pharmaceutiques, un ralentissement de la croissance en Chine, un manque de financement et de dépenses parmi les sociétés de biotechnologie pré-commerciales et un déstockage chez les clients du secteur des bioprocédés. Nous considérons ces vents contraires comme temporaires et pensons que la direction peut atteindre son objectif à long terme d’une solide croissance organique du chiffre d’affaires comprise dans la fourchette moyenne à élevée, portée par la dynamique à long terme du marché final dans le secteur des sciences de la vie, notamment une démographie favorable, des progrès scientifiques, nouvelle technologie et réglementation accrue.

Notre méthodologie

Pour présélectionner les 20 aliments qui réduisent rapidement le cholestérol, nous nous sommes référés à plusieurs sources renommées telles que Ligne Santé, Actualités médicales aujourd’hui (MNT), CNBCet Clinique Mayo. Les idées d’un cardiologue de CNBC ont fourni des informations utiles sur les aliments qui abaissent rapidement et naturellement le cholestérol. Dans ce contexte, commençons notre liste d’aliments pour réduire le cholestérol.

Aliments qui abaissent rapidement le cholestérol

20. Gombo

Des chercheurs ont découvert que le mucilage, un gel contenu dans le gombo, diminue le taux de cholestérol pendant la digestion. Le gombo contient également des nutriments essentiels, notamment du folate, des fibres alimentaires, du magnésium, des antioxydants et d’autres vitamines.

19. chou frisé

Le chou frisé est un légume riche en nutriments, particulièrement connu pour sa teneur élevée en fibres. Une seule tasse de chou frisé cuit fournit 4,7 grammes de fibres alimentaires. Des recherches menées en 2016 ont montré qu’une augmentation de l’apport en fibres alimentaires peut contribuer à réduire les taux de graisse dans le sang et la tension artérielle. De plus, ajouter plus de fibres à votre alimentation peut réduire les taux de LDL et de cholestérol total. Le chou frisé est également riche en antioxydants, qui sont bénéfiques pour la santé cardiaque et peuvent aider à combattre l’inflammation.

18. Jus d’orange

Selon PubMed Central, une étude portant sur 129 personnes a découvert que la consommation régulière de jus d’orange entraîne une réduction des niveaux de « mauvais » cholestérol LDL. De plus, les stérols végétaux, lorsqu’ils sont ajoutés au jus d’orange, peuvent contribuer à réduire considérablement le cholestérol LDL. De plus, le jus d’orange a également la capacité d’élever les niveaux de « bon » cholestérol HDL.

17. Haricots rouges

La réduction du cholestérol est une stratégie clé pour réduire le risque de maladie cardiaque et améliorer la santé globale. Lorsqu’il s’agit de choisir une source de protéines propre et saine, les haricots rouges sont une bonne option. Ils fournissent une quantité similaire de fibres et de protéines que les autres variétés de haricots, mais avec un peu moins de calories et moins de cholestérol, ce qui en fait un choix sain pour ceux qui cherchent à gérer leur taux de cholestérol.

16. Ail

L’ail est utilisé dans divers plats et est connu pour ses nombreux bienfaits pour la santé. La recherche suggère que l’ail peut jouer un rôle dans la régulation du taux de cholestérol sanguin. Une méta-analyse de 2015 a également démontré que l’ail a un effet positif sur la diminution de la tension artérielle, en particulier lorsqu’il est consommé sous forme de supplément.

15. Soja

Le soja est un type de légumineuse connu pour réduire efficacement le « mauvais » cholestérol LDL et le cholestérol total tout en augmentant les niveaux de « bon » cholestérol HDL. Un 2019 revoir Des 46 études examinant l’impact du soja sur le cholestérol LDL ont révélé qu’une consommation médiane de 25 grammes de protéines de soja par jour sur une période de six semaines réduisait le cholestérol LDL de 4,76 milligrammes par décilitre, cliniquement pertinent. Dans l’ensemble, les résultats de l’étude soutiennent l’inclusion de la protéine de soja dans un régime alimentaire hypocholestérolémiant sain pour le cœur en montrant qu’elle peut réduire le cholestérol LDL chez les adultes d’environ 3 à 4 %.

14. Orge

Il a été démontré qu’un régime riche en fibres solubles, qui comprend de l’orge, réduit le cholestérol total et le « mauvais » cholestérol LDL de 5 à 10 %.

13. Margarines

Comparée à la margarine conventionnelle, la margarine légère contient moins de gras saturés et trans. Si votre alimentation est limitée en graisses saturées et en cholestérol, l’utilisation d’une pâte à tartiner contenant des stérols ou des stanols végétaux bons pour le cœur (2 grammes par jour) peut aider à réduire les niveaux de cholestérol LDL.

12. Huile d’olive

L’huile d’olive extra vierge est un élément populaire du régime méditerranéen, où elle trouve un large éventail d’applications au-delà de la simple huile de cuisson. Cette huile est abondante en graisses monoinsaturées, offrant une alternative plus saine aux graisses saturées, qui peuvent aider à réduire le taux de cholestérol LDL. Dans une étude de cinq ans portant sur des personnes âgées à risque de maladie cardiaque, les participants ont été soumis à un régime méditerranéen et ont reçu 4 cuillères à soupe (60 ml) d’huile d’olive extra vierge par jour. Les résultats ont révélé que ceux qui consommaient de l’huile d’olive présentaient un risque réduit de 30 % d’événements cardiaques graves, notamment de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

11. Tofu

Le tofu est un aliment riche en protéines, et en consommer seulement 25 grammes par jour peut entraîner une réduction notable du taux de cholestérol, généralement de l’ordre de 5 à 6 %.

10. Baies

Les fibres solubles, abondantes dans de nombreux types de fruits, sont connues pour aider à réduire le taux de cholestérol. Les baies et les raisins sont de riches sources de ces composés, qui peuvent soutenir le « bon » HDL et réduire le « mauvais » cholestérol LDL.

9. Pommes

UN étude publié en 2019 a fourni la preuve que la consommation quotidienne de deux pommes entraînait une diminution des taux de cholestérol total et LDL dans un groupe de 40 personnes présentant un taux de cholestérol légèrement élevé. Il a également été démontré que les pommes contribuent à réduire les niveaux de triglycérides, un type de graisse qui pénètre dans le sang après avoir mangé. La quantité de fibres alimentaires contenue dans une pomme varie généralement de 3 à 7 grammes, selon sa taille. De plus, les pommes contiennent des polyphénols, qui peuvent également contribuer à la réduction du taux de cholestérol.

8. Aubergine

Une tasse d’aubergine fournit environ 2,4 grammes de fibres alimentaires. Selon l’American Heart Association, les fibres alimentaires sont connues pour contribuer à réduire le taux de cholestérol sanguin.

7. Amandes

Les noix sont un aliment très riche en nutriments, connu pour son abondance de graisses monoinsaturées. Ils contiennent également des phytostérols, qui sont des substances végétales qui agissent en inhibant l’absorption du cholestérol dans les intestins. Il a été démontré que la consommation quotidienne de 2 à 3 portions de noix réduit les niveaux de « mauvais » cholestérol LDL de 10,2 mg/dl en moyenne, comme l’indique une revue de 25 études. De plus, la consommation régulière de noix est associée à une diminution substantielle de 28 % du risque de maladie cardiaque mortelle et non mortelle.

6. Chocolat noir

Les flavonoïdes, un antioxydant présent dans le chocolat noir, aident à réduire les niveaux de LDL. Il est important de consommer du chocolat noir avec modération car il peut également être riche en sucre et en graisses saturées. Dans une expérience randomisée menée en 2015, les participants ont consommé une boisson contenant du flavanol de cacao deux fois par jour pendant un mois. À la fin de l’essai, leur taux de cholestérol LDL et leur tension artérielle avaient diminué, tandis que leur taux de cholestérol HDL avait augmenté.

