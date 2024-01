« 20 à 25 travailleurs du BJP portant des bâtons… » : Rahul Gandhi attaqué lors du Bharat Jodo Nyay Yatra dans l’Assam | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : Le Congrès dimanche, il a affirmé que “ Travailleurs du BJP ” a une nouvelle fois attaqué le Bharat Jodo Nyay Yatra qui est rentré Assam après une halte nocturne en Arunachal Pradesh.Il devrait traverser l’Assam jusqu’au 25 janvier, couvrant un total de 833 km à travers 17 districts.

Le véhicule du haut dirigeant du Congrès, Jairam Ramesh, aurait été attaqué et les journalistes couvrant le yatra auraient été “malmenés” par des mécréants dans le district de Sonitpur, dans l’Assam, a déclaré un chef du parti.

“La voiture de Ramesh ji et de quelques autres se déplaçait pour rejoindre l’entourage principal des yatra près de Jamugurighat lorsqu’elle est tombée sous le coup. attaque “, a déclaré Mahima Singh, coordinatrice des communications du All India Congress Committee (AICC), à PTI.

Elle a déclaré que les autocollants yatra de son véhicule avaient été arrachés et que les attaquants avaient tenté de mettre un drapeau du BJP sur le véhicule.

L’attaque survient un jour après que le Congrès a affirmé que des véhicules participant à son Bharat Jodo Nyay Yatra dans le nord de Lakhimpur, dans l’Assam, avaient été attaqués et que des banderoles avaient été déchirées “par des hommes de main du BJP”.

20 à 25 travailleurs du BJP portant des bâtons: Rahul Gandhi

Lors d’un rassemblement à Nagaon dimanche, le député du Congrès Rahul Gandhi a déclaré que “20 à 25 travailleurs du BJP portant des bâtons sont venus devant notre bus, et quand je suis sorti du bus, ils se sont enfuis… ils pensent que le Congrès a peur”. du BJP et du RSS, ils rêvent. Ils peuvent déchirer autant d’affiches et de pancartes qu’ils veulent, on s’en fiche. Nous n’avons peur de personne, nous n’avons peur ni du Premier ministre Narendra Modi ni du CM d’Assam Himanta Biswa Sarma. “

Répondant à l’affirmation de Sarma selon laquelle il avait peur de lui, Rahul a répliqué en disant que le premier avait peur que sa prétendue corruption soit découverte. Rahul a également qualifié Sarma de « CM le plus corrompu d’Inde ».

“Le pays tout entier et l’Assam savent que votre ministre en chef (CM Himanta Biswa Sarma) et toute sa famille sont les personnes les plus corrompues”, a déclaré Gandhi, alors qu’il s’adressait à un rassemblement à Assam.

Assam CM un chela du PM Modi : Kharge

Réagissant à l’attaque présumée de dimanche, le chef du Congrès Mallikarjun Kharge a déclaré que le parti ne se laisserait pas intimider par de telles tactiques d’intimidation.

“Bharat Jodo Nyay Yatra traversera 15 États… Avant cela, le Yatra était entrepris de Kanyakumari au Cachemire. À cette époque, aucun jet de pierre n’avait eu lieu nulle part. Aucune tentative n’a été faite pour effrayer… Pourquoi cela se produit-il en Assam ? Parce qu’il (Assam CM) est le ‘chela’ du Premier ministre Modi. Il écoute ce que dit Shah. Il fait peur aux Dalits, aux minorités et à la classe arriérée du pays. En effrayant les gens, il travaille sur les prochaines élections.

(Avec la contribution des agences)