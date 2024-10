20 000 $ pour une décennie, fermeture de Carmines, meilleur port de pêche de New Bedford : à la une

Alors que nous entrons dans une nouvelle semaine, jetons un coup d’œil aux actualités de la semaine dernière.

Une femme de 22 ans qui a accouché seule et a laissé la dépouille de son nouveau-né mort près d’un sentier de parc public a plaidé coupable à des accusations de délit devant le tribunal de district de New Bedford la semaine dernière. Daniela Escobar-Mejía a été condamnée mardi.

Depuis deux ans, Rustico sert à ses clients des plats préparés avec des ingrédients locaux et des cocktails artisanaux de saison. Malheureusement, l’établissement du 62 Marion Road, à Mattapoisett, a annoncé sur les réseaux sociaux le 14 octobre qu’il fermerait ses portes.

Barry Seguin de New Bedford est le gagnant d’un prix de 20 000 $ par mois pendant 10 ans au Mass State Lotto.

Imaginez avoir 20 000 $ de plus par mois ajoutés à votre compte bancaire. Un homme de New Bedford n’a pas besoin d’en rêver : il est sur le point d’en faire l’expérience.

Selon le Loterie de l’État du MassachusettsBarry Seguin de New Bedford a acheté un billet de jeu instantané « Decade of Dollars » de 10 $ et a décroché le gros lot en remportant un prix de 20 000 $ par mois pendant 10 ans.

Carmine’s at Candleworks est situé dans une ancienne usine de bougies spermaceti du milieu du XIXe siècle. C’est ainsi que la ville baleinière est devenue la ville qui éclaire le monde.

Des changements arrivent dans le restaurant local de New Bedford alors que Carmins chez Candleworks a annoncé sur Facebook sa fermeture et son restaurant placé sous un nouveau propriétaire à compter du lundi 14 octobre.

Les clients verront une entreprise familière en devenir propriétaire, car le message a également annoncé que ServedWell Hospitality serait désormais à la tête de l’établissement du centre-ville.

Joseph Abboud Manufacturing à New Bedford cité pour violation des lois du travail de l’État. [ PETER PEREIRA/THE STANDARD-TIMES/SCMG ]

Le Bureau du procureur général de l’État a émis des citations totalisant plus de 218 300 $ contre une entreprise de vêtements pour hommes basée à New Bedford Joseph Abboud Manufacturing Corp.le président de l’entreprise John Tighe et le vice-président Joe Bahena pour avoir violé diverses lois du travail de l’État.

Les citations incluent la restitution des travailleurs concernés et des sanctions, a annoncé le bureau du procureur général dans un communiqué de presse.

Le bureau de l’AG allègue qu’en violation des lois du Massachusetts sur les salaires et les heures de travail, entre au moins mars et juillet 2023, l’entreprise n’a pas effectué les paiements dans les délais et n’a pas émis les fiches de paie appropriées à environ 384 travailleurs.

Risque d’une énorme amende : Joseph Abboud Mfg. à New Bedford a enfreint les lois du travail de l’État.

Les pêcheurs à bord du bateau de pêche Inheritance réparent les dragues à pétoncles avant de reprendre la mer depuis New Bedford.

New Bedford est très fière de son port et ses pétoncles représentent une part importante de sa valeur.

New Bedford se classe toujours comme le premier port de pêche commerciale en valeur pas plus tard qu’en 2022, selon les chiffres publiés par le National Marine Fisheries Service, Oceanic and Atmospheric Administration.

New Bedford avait débarqué pour 443,2 millions de dollars de fruits de mer en 2022, ce qui le plaçait à nouveau en tête de la liste des revenus de la NOAA Fisheries.

L’actualité de la pêche : New Bedford est-il le premier port de pêche commerciale des États-Unis ?

Brendalee Galarza, Antonio Galarza et Elvin Gonzales, copropriétaires de Little City Tattoos, se tiennent dans leur salon de tatouage devant des œuvres d’art réalisées par des artistes locaux qu’ils vendent dans leur magasin de Brock Avenue à New Bedford.

Whaling City Jr./Sr. Lycéele partenariat avec Tatouages ​​​​de petite ville dans le South End de New Bedford est une combinaison parfaite.

L’arrangement – ​​qui profite à Whaling City Jr./Sr. Le programme artistique de High, grâce aux recettes de la vente de peintures au magasin, aide non seulement Whaling City à acheter des fournitures artistiques, mais peut également être motivant pour les étudiants.

Pour les copropriétaires de Little City, promouvoir l’art auprès de la jeunesse locale, en particulier auprès de la population étudiante, Whaling City Jr./Sr. High constitue un cadre scolaire alternatif, ce qui est profondément significatif.

École de Whaling City, Little City Tattoos signer un accord pour aider les étudiants en art de New Bedford

