20 000 000 000 000 000 de fourmis habitent la Terre, estiment les scientifiques

Lorsque Mark Wong a entrepris d’analyser 489 études entomologiques couvrant tous les continents, les principaux habitats et biomes de la Terre, son objectif était simple : compter les fourmis. Le cheminement vers une réponse finale était long et souvent fastidieux. Puis, un jour, Wong et d’autres experts en fourmis sont sortis de l’autre côté.

Selon un nouveau journal publié lundi dans la revue PNAS, l’équipe internationale de scientifiques suggère qu’il y a actuellement 20 quadrillions de fourmis qui errent sur notre planète. C’est 20 000 000 000 000 000 de ces insectes ouvriers à six pattes que vous attrapez plantes pollinisatrices, disperser les graines comme des petits jardiniers et salivant au lendemain d’un bagel grillé.

“Nous estimons en outre que les fourmis du monde constituent collectivement environ 12 mégatonnes de carbone sec”, a déclaré Wong, écologiste à la School of Biological Sciences de l’Université d’Australie-Occidentale. “De manière impressionnante, cela dépasse la biomasse de tous les oiseaux et mammifères sauvages du monde combinés.”

Pour mettre cette quantité stupéfiante en perspective, multipliez l’estimation de la biomasse de fourmis de l’équipe par cinq. Le nombre que vous obtenez équivaut à peu près à la totalité de la biomasse humaine sur Terre – et cela pourrait être un conservateur estimation. Chacune des 489 études mondiales était assez approfondie – employant des dizaines de centaines de tactiques de pièges comme attraper des fourmis en fuite dans de petits fossés en plastique et secouer doucement les feuilles pour savoir combien se réfugient dans des maisons croustillantes. Mais comme pour la plupart des efforts de recherche, des mises en garde subsistaient.

Les emplacements d’échantillonnage, explique Wong, étaient inégalement répartis entre les régions géographiques, par exemple, et la grande majorité a été collectée à partir de la couche de sol. “Nous avons très peu d’informations sur le nombre de fourmis dans les arbres ou sous terre”, a-t-il déclaré. “Cela signifie que nos conclusions sont quelque peu incomplètes.”

Pourquoi s’inquiéter de compter les fourmis ?

Malgré leur petite taille, les fourmis sont assez puissantes.

En plus de creuser des graines dans le sol pour le dîner et de faire fleurir accidentellement des plantes à partir de leurs restes, ces bougres font partie intégrante du maintien de l’équilibre délicat de notre écosystème. Ils sont la proie d’animaux plus gros, les prédateurs de beaucoup d’autres, les baratteurs et les charognards du sol, pour ne citer que quelques-unes de leurs distinctions. Donc, compte tenu du nombre considérable d’entre eux qui ornent la Terre, ils sont assez importants. “Cette énorme masse de fourmis sur Terre souligne fortement leur valeur écologique, car les fourmis peuvent dépasser leur poids en fournissant des fonctions écologiques clés”, a déclaré Wong.

Mais quand il s’agit de compte Plus précisément, comme l’a fait Wong, il y a une urgence découlant de la vitesse à laquelle notre climat change. Les scientifiques doivent quantifier le nombre de fourmis, ainsi que d’autres animaux et insectes, qui existent sur Terre, car la crise climatique – une menace exacerbée par l’activité humaine – oblige les températures mondiales à augmenter et met donc ces organismes en danger d’extinction.

Nous avons besoin que les gens étudient et décrivent de manière rigoureuse et répétée les communautés écologiques des différents habitats avant qu’ils ne disparaissent. Mark Wong, biologiste

“Nous avons besoin que les gens étudient et décrivent de manière rigoureuse et répétée les communautés écologiques de différents habitats avant qu’ils ne soient perdus”, a déclaré Wong, soulignant que les travaux récents de l’équipe fournissent une base de référence importante pour les populations de fourmis, nous savons donc comment ces communautés d’insectes pourraient changer. parallèlement à un réchauffement climatique.

Le pire scénario consistant à ne pas compter nos amis terriens est parfois appelé “extinction sombre” ou extinction anonyme. C’est simplement la crainte que de nombreuses espèces puissent disparaître sous le radar alors que la crise climatique s’aggrave en raison de choses comme la perte d’habitat ou l’inhabitabilité.

Ces animaux en voie d’extinction pourraient même ne pas être documentés, et encore moins étudiés en détail.

À cet égard, l’étude PNAS de l’équipe s’ouvre sur une citation pertinente du biologiste américain et spécialiste des fourmis Edward O. Wilson : “Les fourmis représentent les deux tiers de la biomasse de tous les insectes. Il existe des millions d’espèces d’organismes et nous savons presque rien à leur sujet.”

À l’avenir, c’est pourquoi Wong pense qu’il est important d’enquêter régulièrement sur les populations de fourmis, et même d’accélérer le processus en le sous-traitant à toute personne capable et désireuse de participer. “Des choses comme compter les fourmis”, a-t-il dit, “prendre des photos des insectes qu’ils rencontrent dans leur jardin et noter des observations de choses intéressantes que font les plantes et les animaux peuvent aller très loin.

“Ce serait formidable d’avoir – comme l’éminent biologiste des fourmis EO Wilson l’a proposé un jour – simplement” plus de bottes sur le terrain “.”