2 villes ont poursuivi plus d’écoles pour les enfants. 1 seul l’a réussi.

RICHMOND, Virginie (AP) – Jonathan Oliva est en troisième année, mais a du mal à lire et à écrire.

« Son professeur a dit qu’il était comme un enfant de la maternelle. Il ne sait rien. Et elle ne peut pas aider parce que sa classe est trop grande », a déclaré sa mère, Veronica Lucas, en espagnol, debout sur le parking devant son école primaire.

Jonathan, sa sœur aînée et ses cousins ​​ont regardé depuis la banquette arrière alors que Lucas secouait la tête. Tant d’obstacles se dressent entre Jonathan et une lecture fluide. Une grande partie de sa courte carrière universitaire s’est déroulée en ligne.

“Nous ne pouvons que l’aider autant”, a déclaré Lucas, qui est arrivée aux États-Unis du Guatemala à l’âge de 13 ans et qui a elle-même une expérience scolaire limitée. “Il a besoin de plus de temps à l’école.”

Lucas ne sait pas que l’homme en charge des écoles de Richmond a essayé – pas une fois, mais deux – de donner exactement cela aux étudiants.

Le surintendant Jason Kamras a tenté de refaire l’un des aspects les plus intouchables de l’école – le calendrier scolaire – pour donner aux enfants plus de temps avec les enseignants. C’est le genre d’intervention drastique que certains experts disent nécessaire pour aider les élèves à se rétablir après deux ans et demi de scolarité interrompue.

Alors que les membres du conseil scolaire de Richmond ont déclaré que ce serait trop coûteux et perturbateur, les responsables de l’école à 20 miles de là, à Hopewell, ont avancé. En 2021, le leur est devenu le premier district de Virginie à adopter l’enseignement tout au long de l’année dans tout le système.

Pourquoi une ville a-t-elle pu faire ce qui semblait impossible, tandis qu’une autre a échoué ?

Le surintendant de Richmond a rencontré l’opposition des enseignants et des parents, en particulier parmi les familles les plus aisées. La taille beaucoup plus petite de Hopewell et les enseignants qui ont soutenu le changement ont facilité l’obtention d’un soutien dans la communauté.

À l’échelle nationale, un petit nombre de districts ont prolongé l’année scolaire ou sont passés à l’école toute l’année pour répondre aux préoccupations concernant les revers de la pandémie. L’État de Washington exhorte les écoles là-bas à envisager de faire de même. Si les éducateurs utilisent le temps supplémentaire pour renforcer l’apprentissage, l’ajout de jours d’école est l’une des nombreuses stratégies qui pourraient donner aux enfants les meilleures chances de rattraper leur retard, selon les chercheurs.

Les deux systèmes scolaires de Virginie continuent de faire face à des défis pour aider les enfants à se rétablir. Hopewell a eu du mal à inscrire les élèves pour assister à des jours d’école supplémentaires facultatifs, en particulier ceux qui ont le plus besoin d’aide.

À l’époque où les écoles de Hopewell suivaient un calendrier traditionnel, Gi’Shiya Broggin, 10 ans, se souvient de dormir tard, de nager et de rendre visite à sa famille pendant les étés chez son père. Après être retournée à Hopewell et chez sa mère dans un lotissement public près d’une centrale électrique au charbon, elle avait l’impression de « ne rien savoir », surtout en mathématiques.

Les mathématiques vexent toujours l’élève bavard de quatrième année avec des lunettes et des cornrows. “J’ai besoin d’aide pour la soustraction”, a déclaré Gi’Shiya. “Si le plus grand nombre n’est pas en haut, je deviens vraiment confus.”

Plusieurs années avant la pandémie de COVID-19, Hopewell avait commencé à étudier à l’année afin d’améliorer les performances médiocres dans le district de 4 000 étudiants, où 91 % des étudiants sont économiquement défavorisés et 60 % sont noirs. Une seule école était entièrement accréditée par l’État.

La plupart des enseignants ont soutenu le changement, selon les documents du district. L’État avait poussé les districts à prolonger l’année scolaire après qu’un examen ait montré des avantages, en particulier pour les étudiants noirs.

Le besoin d’intervention est devenu aigu après que les enfants aient passé 16 mois à l’extérieur des bâtiments scolaires. Les résultats des tests montrent que les élèves de Hopewell ont perdu l’équivalent de plus de deux ans d’apprentissage en mathématiques, l’un des pires résultats parmi des milliers de districts scolaires dans une étude récente.

À l’été 2021, les étudiants ont commencé le nouveau calendrier. Les vacances d’été ont été réduites à quatre semaines en juin et juillet. L’école a également ajouté trois nouvelles pauses, ou intersessions, lorsque les élèves peuvent opter pour des cours supplémentaires. Chacun dure deux semaines.

La mère de Gi’Shiya, Quinn Branch, espérait que ce changement aiderait ses enfants à conserver plus d’informations et de compétences. “Ce sera bon pour mes enfants”, se souvient-elle avoir pensé.

Maintenant dans sa deuxième année, il est difficile de savoir à quel point le changement a aidé. L’absentéisme chronique reste élevé – 53% des élèves du secondaire ont manqué au moins 10% des jours d’école, contre 16% avant la pandémie. Cependant, le roulement des enseignants est plus faible qu’il ne l’a été depuis des années, a déclaré la surintendante Melody Hackney.

Pour certains enseignants, l’horaire est une amélioration par rapport au marathon traditionnel d’août à juin. “J’ai toujours l’impression qu’une pause approche, et c’est un soulagement”, a déclaré l’enseignant du secondaire John Johnson, qui est actif au sein du syndicat des enseignants.

Les intersessions sont censées donner aux étudiants l’occasion d’essayer de nouvelles matières et plus de temps pour travailler les mathématiques et la lecture, mais les cours ne sont pas obligatoires. Les enseignants doivent donner au moins un cours intersessions par an.

Cette année, seuls 20 à 25 % des élèves ont participé à au moins un cours intersession. Hackney attribue le faible taux de participation à la nouveauté du programme. Certains étudiants veulent juste dormir, dit-elle. Hopewell envisage maintenant de rendre les programmes intersessions obligatoires pour les étudiants les plus en retard.

“Les enfants qui ont du mal à réussir à l’école sont ceux que je voudrais surtout voir profiter de ces expériences”, a déclaré Hackney.

L’expérience de la famille de Gi’Shiya suggère que certains n’en sont peut-être pas conscients.

Branch a essayé d’inscrire ses jumeaux pour leurs meilleurs choix – la gymnastique et la cuisine pour Gi’Shiya et la langue des signes pour Gi’Shaun. Les cours se sont remplis si rapidement qu’elle a abandonné et a envoyé ses enfants rendre visite à leur père pendant les trois semaines de pause.

Mais Branch ne savait pas que ses jumeaux recevaient de l’aide parce qu’ils étaient en retard en mathématiques et en lecture jusqu’à ce qu’un journaliste les contacte. Si elle l’avait su, elle aurait fait plus d’efforts pour les faire participer aux programmes d’intersession, a-t-elle déclaré.

À Richmond, le surintendant Kamras a d’abord résisté aux suggestions de prolonger l’année scolaire.

Puis la pandémie a frappé et la commission scolaire a voté la fermeture des écoles pour l’année scolaire 2020-2021. Kamras a vu l’apprentissage en ligne et l’isolement social dévaster la vie émotionnelle et la motivation scolaire des enfants.

“J’étais à fond à ce moment-là”, a-t-il déclaré. “J’ai juste ressenti cet énorme sentiment d’urgence.”

Des tests ont depuis montré que l’élève moyen de Richmond a perdu l’équivalent de près de deux ans en apprentissage des mathématiques.

Au printemps 2021, la commission scolaire a accepté d’ajouter des journées pour l’année scolaire 2022-2023. Kamras a proposé soit de prolonger l’année scolaire de 10 jours, soit de conserver le calendrier de 180 jours et d’ajouter trois intersessions d’une semaine pour aider les élèves les plus nécessiteux. À l’automne suivant, cependant, plusieurs membres du conseil d’administration étaient sceptiques.

“Le moment n’est pas approprié”, a déclaré Kenya Gibson, membre du conseil d’administration. Elle a dit que les changements mettraient trop de pression sur les enseignants et les élèves.

“Le temps passé en famille est sacré”, a-t-elle déclaré. “Nous devons être extrêmement prudents lorsque nous parlons d’apprentissage socio-émotionnel et que nous enlevons du temps familial critique à nos enfants.”

Gibson, un architecte noir formé à Yale, représente l’un des quartiers les plus riches de la ville. Elle a été élue sur une plate-forme de défense des enseignants et est l’un des deux membres du conseil d’administration à avoir reçu de l’argent de campagne du syndicat des enseignants de Richmond.

“Nous devons trouver un moyen d’améliorer le temps dont nous disposons”, a déclaré Gibson dans une interview. Elle a dit qu’elle restait préoccupée par le manque de personnel dans les écoles et qu’elle ne soutiendrait probablement pas l’ajout de temps supplémentaire nécessaire jusqu’à ce que les écoles embauchent plus d’enseignants et d’administrateurs.

Gibson a demandé à Kamras d’envisager une autre option – maintenir le calendrier tel qu’il était.

Kamras, qui répond au conseil, s’est conformé. Dans une enquête menée auprès du personnel et des familles, les enseignants ont massivement choisi l’option la plus proche du statu quo.

Ce fut une énorme défaite pour Kamras.

« J’ai l’impression que le mantra est : ‘Réparez tout, mais ne changez rien’ », a-t-il déclaré. Mais Kamras a déclaré qu’il comprenait également d’où venaient les enseignants et les parents.

« C’est un énorme changement. Je crois toujours à bien des égards que la pandémie est le bon moment pour faire un changement », a déclaré Kamras. “Mais je comprends aussi et sympathise avec les gens qui ont dit:” En fait, la dernière chose que je veux en ce moment, c’est plus de changement. “”

La plupart des enseignants ont répondu au sondage en ligne, mais les voix des élèves et des parents étaient largement absentes. Dans un quartier de plus de 20 000 étudiants, seuls 539 étudiants ont répondu, et 2 285 familles. La plupart des personnes interrogées faisaient partie de la minorité de familles du district qui ont des revenus plus élevés et ne sont pas éligibles aux prestations gouvernementales telles que les coupons alimentaires ou Medicaid.

Richmond a eu du mal à adopter une école toute l’année parce que les parents plus riches ne voyaient aucun avantage à plus de temps de classe pour leurs enfants, a déclaré Taikein Cooper, directeur exécutif de Virginia Excels, une organisation de défense de l’éducation à l’échelle de l’État.

“Les parents qui avaient des ressources se plaignaient que cela gâcherait leurs vacances annuelles”, a-t-il déclaré. “Mais beaucoup d’élèves qui ont vraiment besoin d’une école toute l’année ne prennent pas de vacances annuelles.”

À Hopewell, en revanche, tous les étudiants étaient plus ou moins dans le même bateau, de sorte que le district avait plus de facilité à vendre la monnaie, a-t-il déclaré.

Le petit nombre de parents à faible revenu de Richmond qui ont répondu à l’enquête de Kamras ont déclaré qu’ils préféraient moins de jours d’école, pas plus. Si le district avait atteint plus de parents, cependant, Kamras aurait peut-être trouvé des parents plus réceptifs au changement.

Du côté sud de la ville, où les inscriptions augmentent grâce à un afflux d’immigrants latinos, Kamras aurait trouvé un public enthousiaste, bien que non représenté. Un quart des élèves de Richmond sont latinos, mais il n’y a aucun membre latino au conseil scolaire. Plus de la moitié des lycéens latinos de la promotion 2022 ont abandonné avant l’obtention de leur diplôme.

Un après-midi récent, des dizaines de mères ont attendu dans leur voiture dans la file d’attente devant l’école élémentaire Cardinal. La musique ranchera dérivait d’une voiture, la radio parlée en espagnol d’une autre.

Aucune des cinq mères interrogées alors qu’elles attendaient leurs enfants n’étaient au courant des tentatives de prolongation de l’année scolaire. Chacun d’eux aurait sauté sur l’occasion d’avoir plus de temps à l’école.

“C’est bien d’avoir des vacances, mais c’est trop long”, a déclaré Leticia Mazariegos en espagnol. Son fils de 9 ans parle très timidement l’anglais, et elle a dit que plus l’école l’aiderait à prendre confiance. “Pourquoi ne font-ils pas ça ?”

Veronica Lucas aimerait plus de temps à l’école pour son fils Jonathan. Les écoles de Richmond ont formé des enseignants en phonétique pour améliorer l’enseignement de la lecture, mais il a encore besoin de plus d’aide. “Je n’ai pas les moyens de lui embaucher un tuteur”, a déclaré Lucas.

Il y a peut-être une autre chance pour Jonathan.

Kamras fait une troisième tentative d’école toute l’année, cette fois en l’appelant un projet pilote pour les écoles intéressées. Dans sa proposition, cinq écoles ajouteraient 20 jours obligatoires au calendrier scolaire l’année prochaine. Comme auparavant, l’approbation appartient au conseil scolaire.

Bianca Vazquez Toness, Associated Press