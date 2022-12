2 villes ont poursuivi plus d’écoles pour les enfants. 1 seul l’a réussi.

RICHMOND, Virginie (AP) – Jonathan Oliva est en troisième année, mais a du mal à lire et à écrire.

« Son professeur a dit qu’il était comme un enfant de la maternelle. Il ne sait rien », a déclaré sa mère, Veronica Lucas, en espagnol, debout sur le parking devant son école primaire.

Tant d’obstacles se dressent entre Jonathan et une lecture fluide. Une grande partie de sa courte carrière universitaire s’est déroulée en ligne.

“Il a besoin de plus de temps à l’école”, a déclaré Lucas, qui est arrivée aux États-Unis du Guatemala à l’âge de 13 ans et a elle-même une expérience limitée de l’école.

Lucas ne sait pas que l’homme en charge des écoles de Richmond a essayé – pas une fois, mais deux – de donner exactement cela aux étudiants.

Le surintendant Jason Kamras a tenté de refaire l’un des aspects les plus intouchables de l’école – le calendrier scolaire – pour donner aux enfants plus de temps avec les enseignants. C’est le genre d’intervention drastique que certains experts disent nécessaire pour aider les élèves à se rétablir après deux ans et demi de scolarité interrompue.

Alors que les membres du conseil scolaire de Richmond ont déclaré que ce serait trop coûteux et perturbateur, les responsables de l’école à 20 miles de là, à Hopewell, ont avancé. En 2021, le leur est devenu le premier district de Virginie à adopter l’enseignement tout au long de l’année dans tout le système.

Pourquoi une ville a-t-elle pu faire ce qui semblait impossible, tandis qu’une autre a échoué ?

Le surintendant de Richmond a rencontré l’opposition des enseignants et des parents, en particulier parmi les familles les plus aisées. La taille beaucoup plus petite de Hopewell et les enseignants qui ont soutenu le changement ont facilité l’obtention d’un soutien dans la communauté.

À l’époque où les écoles de Hopewell suivaient un calendrier traditionnel, Gi’Shiya Broggin, 10 ans, se souvient de dormir tard, de nager et de rendre visite à sa famille pendant les étés chez son père. À l’automne, elle aurait l’impression de « ne rien savoir », surtout en mathématiques.

Les mathématiques vexent toujours l’élève bavard de quatrième année avec des lunettes et des cornrows. “J’ai besoin d’aide pour la soustraction”, a déclaré Gi’Shiya. “Si le plus grand nombre n’est pas en haut, je deviens vraiment confus.”

Plusieurs années avant la pandémie de COVID-19, Hopewell avait commencé à étudier à l’année afin d’améliorer les performances médiocres dans le district de 4 000 étudiants, où 91 % des étudiants sont économiquement défavorisés et 60 % sont noirs.

La plupart des enseignants ont soutenu le changement, selon les documents du district.

Le besoin d’intervention est devenu aigu après que les enfants aient passé 16 mois à l’extérieur des bâtiments scolaires. Les résultats des tests montrent que les élèves de Hopewell ont perdu l’équivalent de plus de deux ans d’apprentissage en mathématiques, parmi les pires parmi des milliers de districts scolaires dans une étude récente.

À l’été 2021, les étudiants ont commencé le nouveau calendrier. Les vacances d’été ont été réduites à quatre semaines. L’école a ajouté trois pauses de deux semaines, ou intersessions, lorsque les élèves peuvent opter pour des cours supplémentaires.

Maintenant dans sa deuxième année, il est difficile de savoir à quel point le changement a aidé. L’absentéisme chronique reste élevé. Cependant, le roulement des enseignants est plus faible qu’il ne l’a été depuis des années, a déclaré la surintendante Melody Hackney.

Cette année, seuls 20 à 25 % des élèves ont participé à au moins un cours intersession.

L’expérience de la famille de Gi’Shiya suggère que certains n’en sont peut-être pas conscients.

Sa mère, Quinn Branch, a essayé d’inscrire ses jumeaux pour leurs meilleurs choix. Les cours se sont remplis si vite qu’elle a abandonné et a envoyé ses enfants rendre visite à leur père pendant les pauses.

Mais Branch ne savait pas que ses jumeaux recevaient de l’aide parce qu’ils étaient en retard en mathématiques et en lecture jusqu’à ce qu’un journaliste les contacte. Si elle l’avait su, elle aurait fait plus d’efforts pour les faire participer aux programmes d’intersession, a-t-elle déclaré.

À Richmond, le surintendant Kamras a d’abord résisté aux suggestions de prolonger l’année scolaire.

Puis la pandémie a frappé et la commission scolaire a voté la fermeture des écoles pour l’année scolaire 2020-2021. Kamras a vu l’apprentissage en ligne et l’isolement social dévaster la vie émotionnelle et la motivation scolaire des enfants.

“J’étais à fond à ce moment-là”, a-t-il déclaré.

Des tests ont depuis montré que l’élève moyen de Richmond a perdu l’équivalent de près de deux ans en apprentissage des mathématiques.

Au printemps 2021, la commission scolaire a accepté d’ajouter des journées pour l’année scolaire 2022-2023. Kamras a proposé soit de prolonger l’année scolaire de 10 jours, soit d’ajouter trois intersessions pour aider les élèves les plus nécessiteux. À l’automne suivant, cependant, plusieurs membres du conseil d’administration étaient sceptiques.

Kenya Gibson, membre du conseil d’administration, a déclaré que les changements mettraient trop de pression sur les enseignants et les élèves.

“Nous devons trouver un moyen d’améliorer le temps dont nous disposons”, a déclaré Gibson, un architecte noir formé à Yale qui représente l’un des quartiers les plus riches de la ville.

Gibson a demandé à Kamras d’envisager une autre option – maintenir le calendrier tel qu’il était.

Kamras s’exécuta. Dans une enquête menée auprès du personnel et des familles, les enseignants ont massivement choisi l’option la plus proche du statu quo.

Ce fut une énorme défaite pour Kamras.

« J’ai l’impression que le mantra est : ‘Réparez tout, mais ne changez rien’ », a-t-il déclaré.

La plupart des enseignants ont répondu à l’enquête en ligne, mais les voix des parents étaient largement absentes. Ceux qui ont répondu appartenaient pour la plupart à des familles aux revenus plus élevés.

Richmond a eu du mal à adopter une école toute l’année parce que les parents plus riches ne voyaient aucun avantage à plus de temps de classe pour leurs enfants, a déclaré Taikein Cooper, directeur exécutif de Virginia Excels, une organisation de défense de l’éducation à l’échelle de l’État.

Du côté sud de la ville, où les inscriptions augmentent grâce à un afflux d’immigrants latinos, Kamras aurait trouvé un public enthousiaste, bien que non représenté. Un quart des élèves de Richmond sont latinos, mais il n’y a aucun membre latino au conseil scolaire.

Un après-midi récent, des dizaines de mères ont attendu dans leur voiture dans la file d’attente devant l’école élémentaire Cardinal. Aucune des cinq mères interrogées n’était au courant des tentatives de prolongation de l’année scolaire. Chacun aurait sauté sur l’occasion.

Veronica Lucas aimerait plus de temps à l’école pour son fils Jonathan. « Je n’ai pas les moyens de lui embaucher un tuteur », dit-elle.

Il y a peut-être une autre chance pour Jonathan.

Kamras fait une troisième tentative d’école toute l’année, cette fois en l’appelant un projet pilote pour les écoles intéressées. Comme auparavant, l’approbation appartient au conseil scolaire.

