2 villes durement touchées, 2 destins divergents dans le déploiement des vaccins

CENTRAL FALLS, RI (AP) – Mario Valdez, sa femme et leur fils de 18 ans ont été entièrement vaccinés contre le COVID-19 ce mois-ci dans le cadre d’un effort spécial visant à vacciner chaque résident de Central Falls, la communauté de Rhode Island la plus durement touchée par la pandémie.

«Je me sens heureux», a déclaré le chauffeur d’autobus scolaire de 62 ans peu après avoir reçu sa deuxième et dernière dose. «Trop de gens ici ont un COVID. Il vaut mieux être en sécurité. »

À environ 80 kilomètres de l’autre côté de la frontière d’État à Chelsea, une ville du Massachusetts qui était l’un des premiers épicentre du virus, Mannix Resto, étudiant de deuxième année au lycée, craint que la lenteur du déploiement du vaccin par l’État ne continue d’empêcher les étudiants d’assister aux cours en personne. .

Le jeune homme de 15 ans affirme que personne dans sa famille n’a encore été vacciné alors que l’État se concentre sur la vaccination des travailleurs de première ligne et des résidents plus âgés ou souffrant de graves problèmes de santé.

«Je veux juste savoir combien de temps cela va durer», a déclaré Resto plus tôt ce mois-ci en marchant avec un ami sur Broadway, la rue principale animée de la ville. «Cela fait déjà un an. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça.

Sur le papier, Central Falls et Chelsea sont des communautés d’image miroir.

Les deux sont de minuscules anciennes villes industrielles qui sont désormais majoritairement latino-américaines. Leurs résidents, vivant dans des rangées denses de maisons à trois étages et de complexes d’appartements, sont la main-d’œuvre des capitales des États au sud – Providence et Boston.

Mais leur fortune n’aurait pas pu être plus différente lors du déploiement du vaccin COVID-19.

Le Rhode Island a commencé à offrir des vaccins aux résidents âgés de Central Fall à la fin du mois de décembre et l’a progressivement élargi afin que toute personne de 18 ans ou plus qui vit ou travaille dans la ville soit désormais éligible.

Près d’un tiers des adultes de la ville ont reçu au moins une dose de vaccin et environ 16% sont entièrement vaccinés, selon les données de l’État. Les responsables de la santé disent que la ville d’environ 20000 habitants a vu une baisse marquée des cas de COVID-19 en conséquence.

Dans le Massachusetts, pendant ce temps, des experts en santé publique, des groupes de défense des droits civiques et des activistes d’immigrants se plaignent depuis des mois que l’État ne fait pas assez pour s’assurer que les résidents noirs et latinos sont vaccinés.

Sous la pression croissante, le gouverneur Charlie Baker a récemment annoncé des efforts de sensibilisation et de sensibilisation du public ciblés sur les communautés minoritaires durement touchées, mais les critiques disent qu’une action plus audacieuse est nécessaire pour rattraper le terrain perdu.

Les résidents blancs ont jusqu’à présent reçu 66% de toutes les doses dans l’État, tandis que les résidents noirs ont reçu environ 5% et les résidents latinos 4%, selon les données de l’État. Pendant ce temps, les résidents noirs et latinos meurent du virus à trois fois le taux des Blancs dans l’État selon certaines mesures, et Chelsea reste l’une des communautés les plus touchées de l’État, avec un taux de positivité COVID-19 plus élevé que celui de l’État.

«C’est frustrant», a déclaré Gladys Vega, directrice générale de La Colaborativa, une organisation à but non lucratif communautaire de Chelsea qui fait partie d’une nouvelle coalition à l’échelle de l’État appelant à une plus grande équité en matière de vaccins. «Chelsea a démontré à maintes reprises que nous soutenons l’économie. Mais nous avons été négligés pendant des décennies.

Certains États et comtés ont adopté des approches différentes pour s’assurer que les vaccins sont distribués équitablement aux communautés de couleur, mais trop de dirigeants gouvernementaux sont réticents à adopter pleinement les stratégies comme une nécessité, déclare la Dre Bernadette Boden-Albala, doyenne du programme de santé publique à l’Université de Californie, Irvine.

Jusqu’à ce que les communautés durement touchées soient correctement traitées, leurs résidents continueront de propager l’infection, garantissant la persistance du virus, disent-elle et d’autres experts.

« Si la pandémie est un incendie, la vaccination est l’eau », a déclaré Boden-Albala. « Vous devez l’amener là où le feu brûle le plus, sinon vous ne l’éteindrez jamais. »

Certes, les dirigeants du Rhode Island et du Massachusetts ont tous deux été confrontés à de vives critiques concernant la lenteur des vaccinations dans leurs États. Et le déploiement des vaccins ne s’est pas déroulé sans heurts à Central Falls.

La mairesse Maria Rivera, qui a pris ses fonctions en janvier, a déclaré que l’État n’avait pas fourni de ressources ou de main-d’œuvre supplémentaires pour le déploiement à Central Falls, qui a fait faillite pendant la récession de 2008 et est sortie de la mise sous séquestre de l’État en 2013.

Le principal site de vaccination de la ville, organisé tous les samedis au gymnase du lycée, est une opération presque entièrement bénévole.

Rivera dit que les bénévoles de la ville ont fait du porte-à-porte pour enregistrer les résidents qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas s’inscrire à des rendez-vous en ligne ou par téléphone. Ils ont également dû rassurer les résidents vivant illégalement dans le pays sur le fait qu’ils ne seront pas pris pour cible par les agents chargés de l’application des droits des immigrés pour avoir cherché un vaccin, dit-elle.

«Nous voulons juste qu’ils se présentent», dit Rivera. «Nous n’allons refuser personne.»

Selon les données fournies par le bureau de Rivera cette semaine, près de 40% des doses sont allées aux Latinos et 27% aux Blancs dans trois des principaux sites de vaccination de la ville. Un autre 23% des vaccinés n’ont pas fourni leur race ou leur origine ethnique, et les données démographiques n’étaient pas disponibles pour d’autres sites de vaccination, a déclaré le bureau.

De l’autre côté de l’État à Chelsea, l’organisation de Vega s’est associée à un centre de santé communautaire pour lancer un site de vaccination public dans son bureau de Broadway.

Vega a déclaré que le fait d’amener le site dans la ville était une réussite acharnée par les défenseurs locaux. Le seul site de vaccination de masse que l’État a ouvert à ce jour dans une communauté de couleur de la région de Boston est à environ 16 kilomètres de Chelsea, dans le quartier historique de Black Roxbury à Boston, selon elle et d’autres défenseurs.

Et contrairement aux sites de vaccination de Central Falls, les sites de Chelsea sont limités par les règles d’éligibilité du Massachusetts, qui ne sont étendues que la semaine dernière aux personnes de 65 ans ou plus, ainsi qu’aux personnes souffrant de deux problèmes de santé graves ou plus.

La clinique en a vacciné plus de 900 depuis son ouverture le 4 février, mais les chiffres devraient augmenter cette semaine alors que davantage de personnes dans l’État se qualifient désormais, selon le East Boston Neighborhood Health Center, qui exploite le site.

Plus tôt ce mois-ci, David Evans a été surpris de constater qu’il avait la clinique principalement pour lui-même alors qu’il recevait sa première dose. « Cela s’est plutôt bien passé », a déclaré le résident de Chelsea âgé de 82 ans. «Je me préparais à ce que ce soit une épreuve après avoir entendu parler d’endroits où les gens ne pouvaient pas obtenir de rendez-vous ou ils n’avaient pas de coups de feu.

Sur Broadway le même jour, l’ouverture de la clinique a été largement accueillie avec des haussements d’épaules et de l’indifférence, suggérant que les responsables ont un long chemin à parcourir pour convaincre les résidents sceptiques.

«Si le gouvernement me disait que je dois prendre le vaccin, je le prendrais. Mais pour le moment, je n’en veux pas », a déclaré Cesar Osorio, un ouvrier du bâtiment de 30 ans lavant ses vêtements dans une blanchisserie en libre-service en bas du pâté de maisons. «Espagnols, nous avons nos propres médicaments. Nous ne voulons pas de vaccins.

La mairesse de Central Falls, Maria Rivera, rêve déjà du retour d’événements communautaires bien-aimés, comme les soirées salsa estivales de la ville.

Elle dit que la ville est sur le point de vacciner la plupart des résidents d’ici l’été. «J’attends avec impatience le jour où nous n’aurons pas à porter de masque facial», a déclaré Rivera en faisant du bénévolat récemment sur le site de l’école secondaire.

Le résident Mario Valdez a des espoirs tout aussi modestes. Maintenant que lui et sa famille sont complètement vaccinés, ils prévoient de s’envoler pour son Guatemala natal en juillet, un voyage qu’ils font presque chaque année pour rendre visite à des parents.

«Ça va être génial», dit-il. «Nous adorons ça là-bas.»