2 valeurs technologiques à surveiller en novembre 2023

Le secteur technologique constitue la pierre angulaire de l’innovation moderne, englobant un large éventail d’entreprises. Ces organisations se spécialisent dans divers domaines, tels que le développement de logiciels, la fabrication de semi-conducteurs et les services de cloud computing. Ils jouent un rôle essentiel dans la façon dont nous communiquons, travaillons et nous divertissons. Le secteur ne se limite pas à des titans établis comme Netflix (NASDAQ : NFLX) et Microsoft (NASDAQ : MSFT) mais comprend également une pléthore de startups repoussant les limites de la technologie.

Actions technologiques symbolisent les fonds propres de ces entreprises de pointe. Il s’agit de sociétés de premier ordre jouissant d’une reconnaissance mondiale et de sociétés à forte croissance qui émergent tout juste de leurs origines financées par du capital-risque. Même si le potentiel de rendement significatif est substantiel, à l’image des réussites des entreprises qui ont remodelé notre paysage numérique, le risque l’est tout autant. La volatilité du marché est une caractéristique des valeurs technologiques, entraînée par les cycles de produits, les pressions concurrentielles et le besoin continu d’innovation.

Lorsqu’il s’agit d’investir dans le secteur technologique, il faut naviguer avec perspicacité et prudence. Une recherche approfondie sur les perspectives, la position concurrentielle et la santé financière de chaque entreprise est cruciale. Comprendre les tendances plus larges du secteur peut également offrir un avantage aux investisseurs. Pour ceux qui ont une tolérance au risque élevée et qui se concentrent sur des horizons à long terme, le secteur technologique peut offrir des opportunités d’investissement intéressantes. Cela étant dit, voici deux valeurs technologiques de premier ordre à surveiller dans le bourse aujourd’hui.

Actions technologiques à acheter [Or Avoid] Maintenant

Pomme (actions AAPL)

En partant, Apple Inc. (AAPL) est une entreprise technologique mondiale. Apple se concentre sur une gamme d’appareils électroniques grand public. Cela inclut l’iPhone, l’iPad et le MacBook. Apple a également fait des progrès significatifs en matière de logiciels et de services avec des offres telles que iOS, l’App Store et iCloud.

Plus tôt ce mois-ci, Apple a annoncé une amélioration de ses résultats financiers du quatrième trimestre 2023. Dans le détail, le géant de la technologie a réalisé un bénéfice de 1,46 $ par action, avec un chiffre d’affaires de 89,50 milliards de dollars. Pour le contexte, cela est en comparaison avec les estimations consensuelles des analystes pour le trimestre, qui étaient un BPA de 1,39 $ pour un chiffre d’affaires de 84,69 milliards de dollars.

Au cours des cinq derniers jours de bourse, les actions Apple ont progressé de 5,44 %. Pendant ce temps, au cours de la séance de négociation en milieu de matinée de lundi, l’action AAPL s’échangeait dans le vert de 1,13 % à 178,65 $ l’action.

[Read More] Les meilleures actions du Dow Jones à acheter aujourd’hui ? 2 Au point

Amazon (actions AMZN)

Suivant, Amazon.com, Inc. (AMZN) est l’une des plus grandes places de marché de commerce électronique au monde. Parallèlement à ses vastes opérations de vente au détail, Amazon est un leader du cloud computing via sa division Amazon Web Services (AWS) et jouit d’une présence croissante dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, le divertissement en streaming et les produits pour la maison intelligente.

À la fin du mois dernier, Amazon a annoncé des résultats financiers du troisième trimestre 2023 meilleurs que prévu. En plongeant directement, la société a déclaré un bénéfice de 0,85 $ par action, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 143,08 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2023. Ceci est à comparer aux estimations consensuelles de Wall Street, qui étaient un BPA de 0,58 $ et un chiffre d’affaires de 141,47 milliards de dollars. Parallèlement, les revenus ont progressé de 12,57 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Au cours des cinq derniers jours de bourse, les actions AMZN ont augmenté de 5,57 %. Pendant ce temps, au cours de la séance de négociation en milieu de matinée de lundi, l’action Amazon s’échange en hausse de 1,19 % sur la journée jusqu’à présent, à 140,25 $ l’action.

Si vous avez apprécié cet article et que vous souhaitez apprendre à trader afin d’avoir les meilleures chances de réaliser des bénéfices de manière constante, vous devez consulter cette chaîne YouTube.

CLIQUEZ ICI MAINTENANT!!

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.