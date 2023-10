2 Ukrainiens tués dans des attaques israéliennes

Deux citoyens ukrainiens ont été tués en Israël après que l’organisation extrémiste Hamas a lancé des attaques à la roquette et au sol depuis la bande de Gaza le 7 octobre, a déclaré l’ambassade d’Ukraine en Israël. agence de presse Interfax-Ukraine le 8 octobre.

Des mesures sont prises pour organiser le rapatriement des corps des deux personnes, a indiqué l’ambassade à Interfax.

L’ambassade n’a pas précisé les circonstances de leur décès ni leur identité. Il n’existe toujours aucune autre information sur les citoyens ukrainiens parmi les blessés ou les disparus.

Il y a un grand Communauté ukrainienne en Israëlestimé par le ministère des Affaires étrangères à environ 500 000 personnes, dont la plupart ont quitté l’Ukraine après l’effondrement de l’Union soviétique.

La grande majorité d’entre eux sont des Juifs d’Ukraine, mais il existe également des dizaines de milliers d’Ukrainiens de souche.

De plus, certains 15 000–40 000 Les réfugiés ukrainiens sont entrés en Israël depuis le début de l’invasion à grande échelle. On ne sait pas exactement quel est leur statut ni combien d’entre eux sont restés dans le pays.

Le ministère des Affaires étrangères avait initialement déclaré le 7 octobre qu’aucun Ukrainien ne figurait parmi les victimes des violences après l’attaque contre Israël.

Le ministère a annoncé l’ouverture d’un quartier général opérationnel pour aider les Ukrainiens actuellement en Israël après l’attaque du Hamas, a écrit le porte-parole Oleh Nikolenko sur Facebook.

Le Hamas a lancé une attaque d’une ampleur sans précédent contre Israël le 7 octobre, infiltrant le territoire israélien au sol ainsi qu’avec des avions ultralégers, tout en soumettant également les colonies israéliennes à d’intenses bombardements de roquettes.

Au moment de cette publication, les combats en Israël ainsi qu’à Gaza étaient toujours en cours.

Jusqu’à présent, plus de 100 civils israéliens auraient été tués et 740 blessés, et ce chiffre devrait augmenter.

Un nombre indéterminé de soldats et de civils israéliens sont également retenus en otages. Les autorités palestiniennes à Gaza ont déclaré que 198 personnes étaient mortes au cours des combats.

Politiquement, Israël s’est largement abstenu de soutenir explicitement un camp dans la guerre russe contre l’Ukraine et n’a jusqu’à présent fourni aucune aide militaire significative à l’Ukraine.

Israël entretient des relations complexes avec la Russie, mais est également un ennemi de longue date de l’Iran, adversaire commun de l’Ukraine.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publié son première déclaration publique après l’attaque, en disant : « Citoyens d’Israël, nous sommes en guerre. Et nous gagnerons. »

Le président ukrainien Volodmyry Zelensky a dénoncé l’offensive du Hamas, écrivant sur Télégramme» Celui qui utilise le terrorisme est un criminel contre le monde entier. Celui qui parraine le terrorisme est un criminel contre le monde entier. «

