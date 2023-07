2 tués en Nouvelle-Zélande lors d’une fusillade avant la Coupe du monde féminine

Le Premier ministre néo-zélandais a déclaré qu’une fusillade qui avait tué deux personnes dans le centre d’Auckland quelques heures avant l’ouverture de la Coupe du monde de football féminin jeudi n’était pas liée à une menace pour la sécurité nationale et que le tournoi se déroulerait comme prévu.

La fusillade sur un chantier a blessé six personnes dont des policiers et a fait le mort du tireur. Cela a coïncidé avec le jour d’ouverture du tournoi co-organisé par la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Le Premier ministre Chris Hipkins a exprimé son choc et sa « profonde tristesse » face à une rare fusillade de masse en Nouvelle-Zélande, mais a déclaré que le tournoi se déroulerait comme prévu.

« L’évaluation des responsables est qu’il n’y a pas de risque pour la sécurité nationale. Il n’y a aucun changement dans le niveau de menace pour la sécurité nationale de la Nouvelle-Zélande ».

« Les habitants d’Auckland et ceux qui regardent dans le monde peuvent être assurés que la police a neutralisé la menace et qu’elle ne cherche personne d’autre en relation avec l’incident », a-t-il ajouté.

« Le gouvernement a parlé aux organisateurs de la FIFA et le tournoi se poursuivra », a-t-il déclaré. « La sécurité des Néo-Zélandais et celle de nos visiteurs sont nos premières priorités. »

Un certain nombre d’équipes nationales de football sont basées dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, y compris l’équipe américaine, qui a déclaré dans un communiqué que tous ses joueurs et son personnel étaient en sécurité.

« Le délinquant s’est déplacé sur le chantier et a continué à décharger son arme à feu », a déclaré plus tôt le surintendant par intérim de la police, Sunny Patel.

« En atteignant les niveaux supérieurs du bâtiment, l’homme s’est contenu dans la cage d’ascenseur et notre personnel a tenté de dialoguer avec lui », a-t-il ajouté.

« D’autres coups de feu ont été tirés de l’homme et il a été retrouvé mort peu de temps après. »

La police a déclaré que deux décès avaient été confirmés jusqu’à présent, en plus de l’agresseur.

Les officiers ont répondu en nombre « significatif » à la fusillade du matin et ont bouclé la zone, a indiqué la police, déployant également un hélicoptère.

Les médias locaux ont montré des images d’un officier blessé aidé à monter dans une ambulance.

« Ce qui s’est passé est naturellement alarmant et nous rassurons le public sur le fait que cet incident a été contenu et qu’il s’agit d’un incident isolé », a déclaré Patel.

« Nous pouvons également indiquer qu’il ne s’agit pas d’un risque pour la sécurité nationale. »

La police a demandé aux gens de rester à l’écart pendant qu’ils enquêtaient sur l’urgence.

Les fusillades de masse sont rares en Nouvelle-Zélande et des lois radicales sur les armes à feu ont été introduites après le massacre de la mosquée de Christchurch en 2019, au cours duquel 51 fidèles musulmans ont été tués et 40 autres blessés.

