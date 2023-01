2 tués dans une fusillade avec des agents fédéraux près de Porto Rico

L’incident s’est produit peu après minuit, lorsque les autorités ont détecté un bateau suspect en mer et une poursuite s’en est suivie, a déclaré Jeffrey Quiñones, porte-parole des douanes et de la protection des frontières américaines, à l’Associated Press.

La poursuite a pris fin lorsque les trafiquants de drogue présumés ont tiré sur les agents fédéraux, qui ont riposté, a déclaré Quiñones. Deux des six suspects à bord ont été tués et les quatre autres ont été arrêtés, a-t-il dit. Aucun agent fédéral n’a été blessé.

Quiñones a déclaré que de la drogue avait été trouvée à bord du bateau et dans l’eau, mais aucun autre détail n’était disponible dans l’immédiat.

La poursuite meurtrière survient deux mois après la mort d’un agent des douanes et de la protection des frontières américaines et d’un trafiquant de drogue présumé lors d’une fusillade au large de la côte sud-ouest de Porto Rico. Deux autres agents ont été blessés et hospitalisés lors de cet incident.