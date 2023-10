2 tués dans un accident à Chhattisgarh, blessés soignés sous des lampes de poche téléphoniques

Les médecins d’un hôpital gouvernemental du district de Bastar, dans le Chhattisgarh, ont dû soigner samedi des patients blessés avec des lampes de poche, car le bâtiment n’a plus d’électricité depuis cinq jours à la suite d’un incendie provoqué par un court-circuit.

Deux personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans une collision entre un camion et un bus à Kilepal vendredi soir. Les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital et ont découvert en arrivant sur place que l’électricité était coupée. Certains des blessés étaient dans un état critique et ont dû être envoyés au Dimarapal Medical College pour de meilleurs soins.

L’ambulance de l’hôpital n’a pas non plus atteint le lieu de l’accident malgré son appel, et les blessés ont été transportés à l’hôpital dans les véhicules du député de Chitrakoot Rajman Benjamin, qui vit près de l’hôpital, et du Tehsildar du village de Bastanar.

Il y avait beaucoup de colère parmi les familles des passagers blessés dans l’accident. Ils ont exigé des mesures strictes contre les responsables de cette négligence. Les villageois locaux ont également soutenu les familles et ont déclaré qu’il s’agissait du seul grand hôpital de tout le quartier de Bastanar, dont dépendent tous les villageois voisins.

Le député Rajman Benjamin a déclaré qu’il avait demandé au service de l’électricité de prendre des dispositions alternatives et de résoudre immédiatement tous les problèmes à l’hôpital.

Ajay Kumar Temburne, responsable du département de génie électrique de PWD, interrogé sur le problème, a affirmé que les premières réparations avaient été effectuées dans le bâtiment immédiatement après l’incident du court-circuit.

Le médecin-chef de la région, le Dr Arijit Chaudhary, a déclaré qu’une lettre avait été envoyée au service de l’électricité il y a un mois pour des réparations. Il a affirmé que la lettre soulignait également qu’il y avait de l’humidité sur les murs à cause de la pluie, ce qui pourrait provoquer un court-circuit. Le Dr Chaudhary a maintenant écrit une lettre aux hauts fonctionnaires du département exigeant un générateur pour l’hôpital.