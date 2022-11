2 tués, 8 hospitalisés dans un accident enflammé et à contresens à Chicago

CHICAGO (AP) – Un conducteur en excès de vitesse dans une voiture volée a fait fausse route dans une rue de Chicago et a provoqué une épave enflammée de plusieurs voitures dans laquelle deux personnes ont été tuées et au moins huit autres hospitalisées mercredi soir, a annoncé la police.

Les deux personnes à l’intérieur de la Dodge Charger à grande vitesse ont été déclarées mortes sur les lieux de l’accident dans le quartier South Side de Chicago à Chatham, a déclaré le surintendant de police David Brown aux journalistes.

Six adultes et deux enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 15 ans, ont été hospitalisés à la suite de blessures causées par l’épave, a indiqué la police jeudi matin. Tous étaient répertoriés dans un état passable ou bon.

Brown a déclaré que le chargeur avait été signalé volé plus tôt dans la journée et que les autorités avaient trouvé une arme à feu dans la voiture. Les responsables n’ont pas immédiatement identifié les deux personnes décédées à l’intérieur du Charger.

“C’est un très mauvais accident”, a déclaré le porte-parole du service d’incendie de Chicago, Larry Langford, selon WLS-TV. “J’en ai vu beaucoup, beaucoup – et celui-ci est parmi les pires.”

