2 tués, 7 flics blessés lors de violences lors d’une procession religieuse de l’Haryana

Deux Home Guards ont été abattus et sept policiers blessés alors qu’une foule tentait d’arrêter une procession religieuse, jetant des pierres et incendiant des voitures à Haryana. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et tiré des coups de feu en l’air pour disperser la foule. Les services Internet ont été suspendus dans la région et des ordonnances d’interdiction interdisant les grands rassemblements ont été émises. Plus tard dans la soirée, une réunion a eu lieu entre les membres de deux communautés pour aider à résoudre la situation.

La police a secouru près de 2 500 hommes, femmes et enfants qui s’étaient réfugiés dans un temple près de Nuh, attenant à Gurugram, en raison de la violence à l’extérieur. La foule, bloquée au temple de Nulhar Mahadev, était venue participer au cortège religieux, au cours duquel les violences ont commencé.

« L’incident d’aujourd’hui est malheureux, j’appelle tout le monde à maintenir la paix dans l’État. Les coupables ne seront épargnés à aucun prix, les mesures les plus strictes seront prises contre eux », a tweeté le ministre en chef Manohar Lal Khattar.

« Il y a eu une réunion entre les deux communautés à Nuh, à laquelle de nombreuses personnes politiques et sociales étaient présentes ainsi que l’administration locale. Une réunion des deux communautés se tiendra à nouveau demain à 11h00. Pendant ce temps, Bhiwani SP Shri Narendra Bijarnia s’est vu confier une responsabilité supplémentaire du district. La situation est maintenant normale dans le district », lit-on dans une traduction approximative d’un tweet de la police de l’Haryana.

L’affrontement a commencé lorsque le Brij Mandal Jalabhishek Yatra, organisé par le Vishwa Hindu Parishad, a été arrêté par un groupe de jeunes hommes sur la route nationale Gurugram-Alwar et des pierres ont été lancées sur le cortège.

Alors que la violence s’intensifiait, des véhicules gouvernementaux et privés ont été pris pour cible par la foule. Vers le soir, la violence s’est étendue à l’autoroute Gurugram-Sohna, où plusieurs voitures ont été incendiées et des pierres ont été lancées sur la police, ont indiqué des sources. Plus tard, les policiers blessés ont été transférés à l’hôpital de Medanta, où ils reçoivent des soins.

Les rapports indiquent que l’affrontement a été déclenché par une vidéo répréhensible publiée sur les réseaux sociaux par un militant de Bajrang Dal.

Des sources ont déclaré que Monu Manesar, membre du Bajrang Dal, et ses associés – suspects dans plusieurs affaires pénales – avaient diffusé la vidéo il y a quelques jours. Il avait ouvertement contesté qu’il resterait à Mewat pendant la yatra.

Beaucoup prétendent les avoir vus pendant la yatra. Les habitants auraient riposté.

Les écoles, les collèges et les établissements d’enseignement des districts de Gurugram et de Faridabad resteront fermés mardi en raison de la tension dans la région, a annoncé la police de l’Haryana. Le Conseil de l’éducation scolaire de l’Haryana, Bhiwani, a annulé les examens du conseil pour les classes 10 et 12 dus mardi et mercredi.

Au vu des événements de Nuh, la police de Delhi a été invitée à redoubler de vigilance.