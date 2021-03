Le Mumbai City FC a marqué deux points forts au cours de sa saison – leur victoire ISL Shield et la victoire au titre – et les deux se sont affrontés contre l’ATK Mohun Bagan. Lorsque Mumbai a eu une série éliminatoire directe contre ATKMB pour le Shield, les Mariners étaient en tête du tableau et avaient besoin d’une victoire ou d’un match nul pour terminer en tête du tableau. Mumbai, en revanche, avait besoin de gagner le match pour gagner le Bouclier, et ils l’ont fait. Ils ont battu ATK Mohun Bagan 2-0 confortablement pour remporter leur premier titre de la saison.

Mumbai City FC a connu une saison de rêve! City Group a acheté des participations majoritaires dans Mumbai City FC vers la fin du dernier Super Ligue indienne (ISL) et avant celle-ci, il y avait naturellement de grands espoirs de leur part, uniquement à cause du nom qui est le City Group. En plus de cela, ils ont obtenu un entraîneur éprouvé de l’ISL, Sergio Lobera, après son limogeage par le FC Goa. Et avec Lobera sont venus Mandar Rao Dessai, Hugo Boumous, Ahmed Jahouh, Mourtada Fall et Amey Ranawade.

