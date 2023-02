2 travailleurs morts après un incident à la mine d’or d’une entreprise de Vancouver au Ghana

Une société d’extraction d’or basée à Vancouver rapporte la mort de deux sous-traitants dans son exploitation au Ghana, pays d’Afrique de l’Ouest.

Lundi, Galiano Gold a publié un communiqué annonçant que les deux travailleurs avaient été tués un jour plus tôt dans un “incident” non précisé près d’une installation de stockage de résidus à la mine d’or d’Asanko.

“Au nom de Galiano Gold, nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de nos deux collègues”, a déclaré le président et chef de la direction de la société, Matt Badylak, dans le communiqué.

La société affirme que les deux entrepreneurs ont été déclarés morts sur les lieux.

Krista Muhr, conseillère en relations avec les investisseurs pour Galiano Gold, a déclaré qu’elle ne pouvait pas partager d’autres informations sur ce qui s’était passé pendant qu’une enquête était en cours.

Galiano Gold dit avoir informé les autorités ghanéennes. Le dernier décès signalé à la mine remonte à 2015 lorsqu’un entrepreneur a été tué.

Rodrigue Turgeon, co-responsable du programme national canadien pour le chien de garde de l’industrie Mining Watch Canada, a appelé à une enquête indépendante sur ce qui s’est passé.

« Bien que nous en sachions encore trop peu sur les causes de la catastrophe humaine, il est regrettable qu’encore une fois les précautions ‘Zero Harm’ prises par une autre société minière canadienne à l’étranger ne soient pas suffisantes pour assurer la sécurité de tous les travailleurs », a déclaré Turgeon dans un déclaration écrite.

“Le Canada doit assumer la responsabilité des impacts de ses sociétés minières opérant à l’étranger. Nos pensées vont aux familles et aux proches des entrepreneurs décédés.”

La mine Asanko est gérée et exploitée par Galiano Gold en joint-venture avec la société sud-africaine Gold Fields Ltd.

Selon Galiano Gold, environ 2 600 personnes travaillent à la mine, dont 99 % de Ghanéens.

La société a été nommée société minière de l’année en décembre par le gouvernement du Ghana.

CBC News a contacté la Commission des minéraux du Ghana pour obtenir des commentaires.