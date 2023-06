2 touristes américains attaqués en Allemagne sont identifiés comme de récents diplômés universitaires de l’Illinois – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Deux touristes américains qui, selon la police, ont été attaqués – un mortellement – lors d’une randonnée en Allemagne ont été identifiés comme des diplômés récents de l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign, selon l’école.

Eva Liu, 21 ans, aurait été agressée par un Américain de 30 ans qu’elle avait rencontré lors d’une randonnée près de l’un des sites touristiques les plus populaires d’Allemagne, le château de Neuschwanstein, mercredi, selon les autorités bavaroises.

Un ami qui était avec elle, Kelsey Chang, 22 ans, a tenté de sauver Liu mais a été poussé sur une pente raide. Les enquêteurs disent que l’homme a ensuite tenté de commettre une « infraction sexuelle » sur Liu avant de la pousser également dans la pente, la faisant tomber à environ 50 mètres sous son amie.

Les deux femmes ont été secourues par des intervenants d’urgence et emmenées dans deux hôpitaux distincts. Chang a survécu, mais Liu est mort plus tard.

Aucune des deux femmes ne connaissait auparavant l’agresseur présumé, un Américain dont le nom n’a pas été dévoilé, selon la police. L’homme avait persuadé les deux jeunes femmes de le suivre sur un sentier caché menant à un point de vue avant d’attaquer, selon la police.

Après avoir fui les lieux, il est actuellement en garde à vue pour meurtre, tentative de meurtre et tentative d’agression sexuelle, selon les autorités.

« Notre famille de l’Université de l’Illinois pleure la mort insensée de Mme Liu et l’attaque contre Mme Chang », a déclaré Robin Kaler, chancelier associé à l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign. « Tous deux venaient d’obtenir leur diplôme en mai et auraient dû pouvoir célébrer une réalisation aussi importante sans craindre un résultat aussi tragique. »

Liu et Chang avaient tous deux fréquenté le lycée de l’Illinois Mathematics and Science Academy, un pensionnat à Aurora, a indiqué l’école dans un communiqué.

« Eva était une étudiante dévouée, talentueuse sur le plan académique et impliquée », a déclaré la porte-parole Tami J. Armstrong.

« Au nom de notre administration, de notre corps professoral et de notre personnel, nous sommes attristés par cette perte et nous pleurons pour et avec sa famille et ses proches », a ajouté Armstrong. « La perte d’un étudiant, en particulier d’une manière aussi tragique, nous blesse tous profondément. Nous souhaitons bonne chance à Kelsey dans son rétablissement.

Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis en Allemagne a déclaré jeudi à CNN que l’ambassade était « au courant d’un incident impliquant plusieurs personnes en Allemagne » sans confirmer leur nationalité.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

