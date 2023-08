2 thèmes majeurs à surveiller dans la semaine à venir après le rallye des marchés de vendredi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont réussi à clôturer en hausse pour la semaine malgré un repli assez marqué jeudi avant le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors du sommet annuel des banques centrales à Jackson Hole, dans le Wyoming, vendredi matin. Le discours de Powell s’est avéré sans incident, mais pas avant d’éclipser complètement les bénéfices fulgurants de Nvidia, peut-être la sortie la plus attendue de la saison. Le Dow Jones Industrial Average, en revanche, a clôturé en baisse pour la deuxième semaine consécutive. Comme on le sait, le mois d’août a été jusqu’à présent difficile pour ces trois indices boursiers. La semaine dernière, le marché global a été survendu, selon l’oscillateur S&P de Jim Cramer. Cela nous a incité à mettre à profit une partie de notre importante réserve de liquidités et à effectuer des achats stratégiques, conformément à notre discipline, lorsque l’oscillateur clignote en survente. Après la bonne fin de vendredi, nous verrons si la situation de survente du marché s’atténuera alors que deux thèmes majeurs se joueront au cours de la semaine à venir : les bénéfices de deux noms de clubs – Salesforce (CRM) et Broadcom (AVGO) – et les principaux rapports économiques avant la Fed de septembre. réunion. 1. L’agenda économique de la semaine prochaine comprend les derniers rapports sur l’emploi et l’inflation – qui ont tous le potentiel d’influencer le marché après que Powell a déclaré vendredi que les prix étaient encore « trop élevés » et que la Fed était « prête à augmenter encore les taux » si les les données économiques à venir le justifient. Tout commence mardi, avec l’enquête gouvernementale sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre (JOLTS), qui donne un aperçu de l’étroitesse du marché du travail en analysant le nombre d’emplois ouverts et l’ampleur des changements d’emploi. Plus de débouchés signifie moins de travailleurs disponibles pour les combler, ce qui indique un marché du travail plus tendu. Le taux de travailleurs qui quittent leur emploi (pour diverses raisons) peut témoigner de la confiance que les gens ont dans leur capacité à trouver un nouvel emploi, voire plus rémunérateur. Dans la foulée de JOLTS, c’est mercredi le regard mensuel d’ADP sur les tendances en matière d’embauche dans les entreprises américaines. Les chiffres de l’ADP ont un historique inégal en matière de prévision du rapport mensuel sur l’emploi du gouvernement, qui paraîtra le vendredi 1er septembre. Comme nous l’avons noté précédemment, le chiffre de la masse salariale non agricole attirera certainement le plus d’attention. Mais nous surveillerons également la composante salariale, qui peut donner un aperçu de l’évolution future de l’inflation. L’idée ici est que plus le consommateur se sent vif, meilleure est sa capacité à absorber des prix plus élevés – et par conséquent, plus l’inflation pourrait s’avérer tenace. Bien entendu, nous ne pouvons pas penser à l’inflation des salaires en vase clos. Le consommateur ne se sentira rouge que si l’inflation des salaires parvient à dépasser l’inflation des prix. Après tout, si les prix augmentent plus vite que les salaires, le consommateur se sentira alors plus pressé d’avoir de l’argent liquide, car les choses deviendront moins abordables malgré ces salaires plus élevés. Heureusement, la mesure de l’inflation préférée de la Fed est sortie jeudi : l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE). Toute nouvelle modération en juillet par rapport au niveau de 4,1 % observé en juin serait positive, d’autant plus que les analystes s’attendent à une légère hausse à 4,2 % sur un an. N’oubliez pas que la Fed vise un taux d’inflation de 2 %. Outre le marché du travail et l’inflation, nous examinerons également le marché immobilier avec les ventes de maisons en cours mercredi. Comme les membres s’en souviendront, les prix du logement ont été une véritable épine dans le pied de la Fed, car ils représentent une part énorme du panier de biens utilisé pour calculer l’inflation et se sont révélés collants. Bien que le taux d’inflation des coûts de logement ait suivi une tendance à la baisse lente, trop lente, depuis son pic de mars, il reste encore beaucoup trop élevé, à 7,7 %, selon l’indice des prix à la consommation (IPC) de juillet, un autre indicateur clé de l’inflation. Le problème est que le manque d’offre de logements exerce une pression à la hausse sur les prix catalogue, qui est, à son tour, aggravée par les taux d’intérêt élevés sur les prêts hypothécaires. Nous rechercherons donc tout signe indiquant que la demande de logements ralentit ou qu’une offre accrue arrive sur le marché. Parmi les autres sujets à surveiller figurent la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, également publiée mercredi, et un aperçu des données ISM manufacturières vendredi. Le rapport sur le PIB est important pour évaluer la santé de l’économie globale. Cependant, c’est une vision très rétrospective : après tout, nous sommes déjà à deux mois du troisième trimestre. Donc, à moins d’une révision majeure, attendez-vous à ce que les autres rapports de la semaine soient prioritaires. Enfin, l’ISM fournira un aperçu non seulement de l’état du secteur manufacturier, mais aussi du taux de changement. En plus des chiffres, nous aimons toujours jeter un œil à la section « ce que disent les répondants » du rapport ISM, car elle peut fournir un aperçu supplémentaire et plus qualitatif de la dynamique impactant diverses industries manufacturières. 2. Du côté des résultats, la saison des résultats pour le trimestre juin/juillet touche à sa fin. Les titres du Club ont globalement bien performé dans un contexte d’inflation toujours élevée et de craintes que la Fed puisse aller trop loin avec des hausses de taux pour ralentir ces pressions sur les prix et provoquer une récession. Comme nous l’avons mentionné, le deuxième trimestre de l’exercice 2024 de Salesforce (trimestre de juillet) est publié après la cloche de clôture mercredi, et Broadcom, notre dernière participation, publie son troisième trimestre de l’exercice 2023 après la clôture de jeudi. CRM YTD Mountain Performance de Salesforce depuis le début de l’année Chez Salesforce, tout dépend de la capacité de la direction à équilibrer croissance et rentabilité. L’équipe a fait un travail fantastique jusqu’à présent en se concentrant davantage sur l’augmentation des marges bénéficiaires. Nous chercherons à ce que cela continue. Au-delà des chiffres, nous écouterons attentivement l’appel sur les résultats du trimestre post-juillet pour avoir un aperçu de l’état des nouvelles activités commerciales. Comme nous l’a dit la semaine dernière Palo Alto Networks (PANW), un autre membre du Club, les entreprises sont de plus en plus prudentes et scrutent de plus près les transactions de vente importantes. Heureusement, Salesforce est un atout essentiel pour la génération de revenus. Ainsi, même si la conclusion des ventes peut prendre plus de temps, nous nous attendons à ce que la direction trouve un moyen de travailler avec les clients pour les réaliser. Comme nous l’avons noté dans un commentaire sur les entreprises ayant un pouvoir de fixation des prix, Salesforce a annoncé le mois dernier des hausses de prix sur bon nombre de ses produits pour la première fois en sept ans. La nouvelle tarification a commencé en août. AVGO YTD mountain Performances de Broadcom depuis le début de l’année Quant à Broadcom, attendez-vous à ce que l’intelligence artificielle soit le sujet du jour. Alors que de nombreuses entreprises s’appuient bien sûr sur les puces de Nvidia pour leurs besoins en IA, Broadcom est le partenaire de nombreuses grandes entreprises technologiques en matière de puces personnalisées. Nous écouterons l’appel pour mieux comprendre comment Broadcom aide les entreprises dans leurs initiatives internes de conception de puces. Nous sommes également curieux d’entendre les réflexions de la direction sur ce que l’ère de l’IA signifie pour la structure des centres de données. Rappelons que les solutions de mise en réseau IA constituent une partie importante de notre thèse d’investissement, que nous avons exposée jeudi dernier lors du démarrage d’une position sur le titre. En dehors des résultats trimestriels, même si les commentaires peuvent être limités étant donné que les efforts sont toujours en cours, nous serons à l’écoute de toute mise à jour sur le calendrier de clôture de l’acquisition de VMWare (VMW). La Chine représentait un dernier obstacle réglementaire majeur. Pour ceux qui souhaitent examiner les dernières performances trimestrielles des titres Club avant ces publications, assurez-vous de lire notre rapport sur les résultats du premier trimestre. Voici le récapitulatif complet de toutes les données nationales importantes de la semaine à venir. Lundi 28 août Après la cloche : HEICO Corporation (HEI) Mardi 29 août 10 h HE : JOLTS Offres d’emploi Avant la cloche : NIO (NIO), Best Buy (BBY), Pinduoduo (PDD), Big Lots (BIG ), Banque de Montréal (BMO), Banque de Nouvelle-Écosse (BNS), Catalent (CTLT), JM Smucker (SJM) Après la cloche : Hewlett Packard Enterprise (HPE), HP (HPQ), Box (BOX), PVH Corp (PVH) Mercredi 30 août 8 h 15 HE : Emploi ADP 8 h 30 HE : Produit intérieur brut 10 h 00 HE : Ventes de maisons en attente Avant la cloche : Patterson Companies (PDCO), Brown-Forman (BF) Après la cloche : Salesforce, CrowdStrike (CRWD), Okta (OKTA), Chewy (CHWY), Veeva Systems (VEEV), Five Below (FIVE), Pure Storage (PSTG), Victoria’s Secret (VSCO) jeudi 31 août 8 : 30 h HE : premières demandes d’assurance-chômage 8 h 30 HE : revenus et dépenses personnels Avant la cloche : Dollar General (DG), Polestar (PSNY), UBS (UBS), Academy Sports and Outdoor (ASO), Campbell Soup (CPB ), Ciena (CIEN), Hormel Foods (HERL), Signet Jewelers (SIG) Après la cloche : Broadcom , VMWare (VMW), lululemon (LULU), MongoDB (MDB), SentinelOne (S), Dell Technologies (DELL), PagerDuty (PD) Vendredi 1er septembre 8 h 30 HE : Paie non agricole 10 h HE ISM Manufacturing (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York lors de la cloche d’ouverture à New York le 21 août 2023. Angèle Weiss | AFP | Getty Images